18 человек, которые в какой-то момент решили стать увереннее в себе, и жизнь заиграла новыми красками
Низкая самооценка и неуверенность в себе могут сильно подпортить жизнь. Из-за этого могут быть проблемы на работе и в личных отношениях. К счастью, герои нашей подборки осознали свою ценность и поведали истории о том, как и когда им удалось стать увереннее в себе.
- Вспомнила собеседование, где дали заполнять анкету, и в графе «Какую хотите зарплату?» я указала ту, которая и была ранее указана самим работодателем. А он, увидев это, такой: «Что, настолько низкая самооценка?» © Counterspe11 / Twitter
- Парень зарабатывал больше меня. Не намного, но все же. Говорит, что это делает его уверенным в себе мужчиной. И как только подворачивался случай напомнить о том, что на его карте больше денег, он несомненно им пользовался. Но настал день, когда его жизнь изменилась раз и навсегда. Меня повысили. Зарплата увеличилась почти в два раза. Мой мужчина завял. Мало разговаривал, лицо постоянно унылое. Тут, видимо, его прорвало, и он слезно попросил меня уйти с работы! Потому что я, видимо, уменьшаю его самооценку. Я подумала и ушла... только не с работы, а от парня. © Палата № 6 / VK
- Поверить в себя и полюбить себя мне помог один простой трюк. Каждый раз, как я шел в ванную, то улыбался в зеркало и говорил самому себе, что все будет хорошо. © cryogenicToast1 / Reddit
- Считаю, что чувство стиля невероятно сильно может поднять самооценку. Я парень, и у меня есть несколько подруг, которые помогают мне разобраться в вопросах моды. Найдя свой стиль, я почувствовал себя гораздо комфортнее, и со мной даже стали больше флиртовать. Поэтому я уверен: стильный образ может повысить уверенность в себе. © Seadrase / Reddit
- Моя мама обожала меня сравнивать со всеми не в мою пользу. Нормальной жизнью я зажила лишь в районе 27 лет, когда после терапии полюбила себя, После рождения дочери предупредила маму, чтобы та ни с кем не сравнивала внучку. Она покивала, но потом опять за свое. И вот, когда мама в очередной раз начала сравнение, моя малышка выдала: «Бабушка моей подруги — директор школы, а у другой бабушки большой магазин сладостей. А что особенного в тебе, ба?» Мама смертельно обиделась, перестала к нам ходить, общаемся редко и по телефону, внучку игнорирует.
И маму жалко, но из дочери сделать закомплексованного человека не позволю. © Подслушано / VK
- Вчера ездила с инструктором и впервые не смогла выполнить параллельную парковку. Он спрашивает: «Как думаешь, почему не поместилась?» Я начала накидывать варианты: поздно стала крутить, в начале переехала. Все неверно. Думаю, да что ж я сделала не так? А инструктор мне такой: «А почему ты думаешь, что проблема в тебе? Там разметку нанесли меньше, чем нужно. Ты все сделала правильно, не сомневайся». Много думаю об этом, уже не в контексте парковки. © malahovabymusic / Twitter
- Когда я решил, что пора поднимать свою самооценку, первое, что я сделал — ограничил общение с теми, кто меня критиковал, приносил в мою жизнь негатив и не разделял ценности. В этот круг людей попали даже родители, мне пришлось меньше с ними общаться. Затем я окружил себя людьми, близкими по духу. Начал тренироваться, чтобы хорошо себя чувствовать, избавиться от стресса. И третье — стал правильно питаться. И вот, спустя пару лет я чувствую себя будто другим человеком. © Michael Dragomir / Quora
- Не нужно бояться заговорить с кем-то. В мире куча людей, которые тоже хотят общения с вами. Эту идею мне подкинул одноклассник, давно, когда я еще учился в школе. Он сказал, что ему кажется, будто у меня в голове есть светлые мысли, а я почему-то мало разговариваю с людьми. И спустя какое-то время из застенчивого человека я превратился в того, кто хочет открываться и жаждет общения. © Unknown author / Reddit
- Когда выпустилась из университета, сделала себе подарок — дорогие наручные часы. Устроилась на первую работу, меня полтора часа собеседовали в местечковую торговую компанию на позицию менеджера по закупкам. Требований было много: приезжать раньше начала рабочего дня, уезжать позже, работать на выходных. И все это за маленькую зарплату.
В один вечер я задержалась до девяти на работе и шла на остановку. Увидела автобус и решила побежать. Упала, разбила часы, поцарапала лодыжку и руку. Уже в автобусе потеряла сознание. Поняла, что это знак судьбы — нечего убиваться так за сущие копейки! Уволилась и уже через полгода зарабатывала в три раза больше, работая удаленно. Шрам на руке до сих пор напоминает, что себя надо ценить. © Подслушано / VK
- Мама постоянно повторяла мне: «Ни один мужчина не полюбит тебя с растяжками». Мне было 12, и много лет я отказывалась от открытой одежды, чтобы никто не видел мою кожу. Но угадайте что? Не любила мои растяжки только мама, а кроме нее никто никогда не обращал на них внимания. И мужчина у меня есть, который меня любит. © No_Scale7584 / Reddit
- У меня была крайне низкая самооценка. Это не могли не заметить несколько моих близких друзей. И вот, однажды один из них спросил меня, что же не так. Далее состоялся диалог:
— Я чувствую себя жутко неуверенным в себе, — ответил я.
— А что ты делаешь, чтобы это исправить?
— Мне не хочется ничего делать.
Именно тогда он сказал то, после чего меня осенило: «Просто делай хоть что-нибудь. Это именно то, что тебе нужно». Чувство собственного достоинства приходит от действий, уверенные в себе люди знают: что бы ни случилось, они смогут что-то с этим сделать. © Aviral Bhatnagar / Quora
- Всегда стеснялась выходить на улицу в платье, ведь зачем показывать себя, когда вокруг так много девушек с более красивой фигурой. И вот, решилась, первый раз в жизни надела платье и пошла в парк отдохнуть, почитать. Рядом на поляне сидела группа дошкольников с учительницей, они рисовали пейзажи. Тут ко мне подсел мальчик, протянул мне букетик из листвы и попросил разрешения нарисовать меня, так как я похожа на осень. Улыбалась после этого весь день. Да и платья буду носить чаще. © oseledich / Pikabu
- Заставили писать объяснительную на работе. По моему мнению, ни за что. Вместо нее скинула свое заявление на увольнение. Звонят из офиса со словами, что не хотят меня отпускать, потому что хорошо работаю. А я им в ответ: «Сотрудники, которые хорошо работают, просто так ни за что не отхватывают и объяснительные не пишут». И положила трубку. © ShalaginovaD / Twitter
- У меня есть комплекс: я парень невысокого роста. И из-за этого не мог подходить к девушкам и знакомиться, так как неудобно, когда парень смотрит снизу вверх, а не наоборот. Девушка моего друга посоветовала ходить с ней на ее репетиции балета, где, по ее словам, много невысоких девушек. И действительно, невысоких дам там безумно много, и все они симпатичные и с прекрасной фигурой. Но моя жизнь была бы не так весела, если бы я не влюбился в самую высокую из них! К счастью, я смог перебороть себя и пригласить ее на свидание. И вот мы уже полгода живем вместе, и она достает тарелки мне с верхней полки. © Палата № 6 / VK
- 5 лет я была в отношениях, где каждый раз пыталась измениться, стать лучше, чтобы мой партнер уже наконец-таки сказал, что я ему такой нравлюсь. Но больше я так не делаю. И теперь я с другим, любящим меня человеком, который просто так регулярно говорит мне, какая я красивая и телом, и душой. © ItsyBitsyStumblebum / Reddit
- Мой мужчина до меня встречался с женщинами, работающими в сфере красоты. И когда еще до начала отношений он увидел, что я могу выйти в магазин или мусор вынести, будучи ненакрашенной, он посчитал меня ненормальной. Мол, все ухоженные девушки в магазин по три часа собираются. Пришлось привести ему в пример несколько статей и видео известных психологов о том, что как раз таки ненормальны эти сборы, и это признак низкой самооценки. Мнение он все-таки поменял. А я задумалась о психическом здоровье некоторых сотрудниц сферы красоты. © Подслушано / VK
- На протяжении долгого времени начальник постоянно нами манипулировал и критиковал. Он считал, что это положительно влияет на работников. Однако его критика была нелогичной и необоснованной. Чтобы не поддаваться на его манипуляции, я придумал крутой метод. Каждый раз, когда он начинал что-то подобное, я замолкал, начинал медитировать, а также все перепроверял и даже предугадывал, где он докопается в этот раз. При первой же возможности я уволился. У каждого может быть свой метод оставаться спокойным и уверенным в себе, мне помогли именно медитации. © Milind Joshi / Quora
- Когда мне было 19, и папа узнал, что у меня есть парень, то пришел поговорить со мной на тему того, что сейчас следует сосредоточиться на учебе. И во время этого разговора, я услышала от него фразу: «Твой молодой человек симпатичный. Почему он встречается с тобой? Ты далеко не красавица и не умница». Это оказало сильное влияние на меня тогда. И вот, спустя годы, я встречаюсь с другим парнем. И тут отец вдруг такой: «Ты не то, чтобы красавица. Почему он с тобой встречается? Вокруг столько красивых, может быть, он хочет тебя обмануть?» К счастью, в этот раз я уже не верила в его слова, ведь другие люди много раз положительно отзывались о моей внешности. Да, я знаю, что то, что говорит отец — это неправда. Но меня все равно это ранит. © MiloAisBroodjeKaas / Reddit
Иногда на самооценку влияют не только другие люди, но и особенности внешности, которые, к сожалению, не каждый может в себе принять. Хотя лучше постараться.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые в какой-то момент решили стать увереннее в себе, и жизнь заиграла новыми красками
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