18 человек, которые в какой-то момент решили стать увереннее в себе, и жизнь заиграла новыми красками

Низкая самооценка и неуверенность в себе могут сильно подпортить жизнь. Из-за этого могут быть проблемы на работе и в личных отношениях. К счастью, герои нашей подборки осознали свою ценность и поведали истории о том, как и когда им удалось стать увереннее в себе.