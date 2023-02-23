18 тех еще везунчиков, которые решили порадовать себя покупкой, а в итоге еле слезы сдерживают
Вы только представьте: долгожданная покупка, красивая упаковка, вы раскрываете ее, а там сплошной сгусток разочарования вместо той самой желанной вещицы. Мало найдется слов, чтобы описать досаду от этого, но один из способов выпустить пар — рассказать об этом другим людям. Например, незнакомцам из интернета, которые тебе посочувствуют и скажут: «Не кисни, в другой раз точно повезет!»
«Купил дорогущие кедровые доски, чтобы обшить дом. Начал шлифовать их и со слезами понял, что у меня аллергия на кедр»
«Приобрел себе кружку за немаленькую такую сумму. И вот налил чайку в нее первый раз»
«Эта прикольная кофейная чашка, оказывается, слишком нагревается, и держать ее в руке просто нереально. Но хуже всего то, что вторую я купил своему начальнику в подарок»
«Прикупил вяленой говядины. Достаю, а кусок-то с плесенью»
«Закал себе соус для спагетти. Посылка прибыла»
«Ездил в другую страну, купил там костюм. А уже дома заметил на нем кое-что лишнее»
«Разорился на фломастеры по акции, упаковку сразу выбросил. А потом открываю и вижу, что в них даже чернил нет»
«Собираюсь, значит, готовить романтический ужин. Открываю сыр, который вот вчера только купил, а там это»
«4 часа назад купил шлепки. И они уже порвались»
Ну вот и поиграли в пинг-понг
«Продолжу-ка я, пожалуй, пользоваться обычным ножом вместо этих новомодных штуковин»
«Разделочную доску доставили с ма-а-а-а-люсеньким таким дефектом»
«Наконец прибыла моя дорогущая брендовая сковорода. И нет, она не должна быть овальной»
«А мой сын как раз обожает белый шоколад»
«Подруга заказала в интернете платье, чтобы ходить в нем на концерты»
«Купила набор для создания украшений»
Игрушка пришла смятой в вакуумной упаковке
«Лосось просто намертво прилип к моей новенькой дорогой антипригарной сковороде»
Фото на превью iEatSwampA** / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 тех еще везунчиков, которые решили порадовать себя покупкой, а в итоге еле слезы сдерживают
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