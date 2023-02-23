18 тех еще везунчиков, которые решили порадовать себя покупкой, а в итоге еле слезы сдерживают

Вы только представьте: долгожданная покупка, красивая упаковка, вы раскрываете ее, а там сплошной сгусток разочарования вместо той самой желанной вещицы. Мало найдется слов, чтобы описать досаду от этого, но один из способов выпустить пар — рассказать об этом другим людям. Например, незнакомцам из интернета, которые тебе посочувствуют и скажут: «Не кисни, в другой раз точно повезет!»

«Купил дорогущие кедровые доски, чтобы обшить дом. Начал шлифовать их и со слезами понял, что у меня аллергия на кедр»

«Приобрел себе кружку за немаленькую такую сумму. И вот налил чайку в нее первый раз»

«Эта прикольная кофейная чашка, оказывается, слишком нагревается, и держать ее в руке просто нереально. Но хуже всего то, что вторую я купил своему начальнику в подарок»

«Прикупил вяленой говядины. Достаю, а кусок-то с плесенью»

«Закал себе соус для спагетти. Посылка прибыла»

«Ездил в другую страну, купил там костюм. А уже дома заметил на нем кое-что лишнее»

«Разорился на фломастеры по акции, упаковку сразу выбросил. А потом открываю и вижу, что в них даже чернил нет»

«Собираюсь, значит, готовить романтический ужин. Открываю сыр, который вот вчера только купил, а там это»

«4 часа назад купил шлепки. И они уже порвались»

Ну вот и поиграли в пинг-понг

«Продолжу-ка я, пожалуй, пользоваться обычным ножом вместо этих новомодных штуковин»

«Разделочную доску доставили с ма-а-а-а-люсеньким таким дефектом»

«Наконец прибыла моя дорогущая брендовая сковорода. И нет, она не должна быть овальной»

«А мой сын как раз обожает белый шоколад»

«Подруга заказала в интернете платье, чтобы ходить в нем на концерты»

«Купила набор для создания украшений»

Игрушка пришла смятой в вакуумной упаковке