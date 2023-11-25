18 человек, которые ввернули такую меткую фразу, что другие запомнили ее на всю жизнь

Недаром великий классик считал, что можно глаголом жечь сердца людей. Ведь одна только фраза, услышанная человеком в нужный момент, способна перевернуть его мир с ног на голову. Подарить крылья или, напротив, спустить на землю. Пользователи сети как раз и поведали, чьи слова они будут помнить всю жизнь.