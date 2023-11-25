18 человек, которые ввернули такую меткую фразу, что другие запомнили ее на всю жизнь
Недаром великий классик считал, что можно глаголом жечь сердца людей. Ведь одна только фраза, услышанная человеком в нужный момент, способна перевернуть его мир с ног на голову. Подарить крылья или, напротив, спустить на землю. Пользователи сети как раз и поведали, чьи слова они будут помнить всю жизнь.
- Когда мне было 20, я случайно подслушал беседу двух 30-летних женщин. Они обсуждали бойфренда одной из них, мол, совсем не уделяет ей внимания. Как я понял из разговора, товарищ решил исправиться и купил путевки куда-то, но женщина была недовольна. И то, что она сказала, я никогда не забуду: «Он ничего не понимает! Мужчина получает один балл за каждое проявление внимания! Один балл! Купил цветы — один балл, угостил шоколадом — один балл, сводил в кино — один балл и так далее. Мужчинам нужно набирать баллы за разные приятные мелочи, а не пытаться их компенсировать дорогой покупкой. Потому что эта поездка — тоже один балл!» И я подумал: «Вау! Вот как, оказывается, это работает». © jamesdeck / Reddit
- Мы с одногруппниками очень оживились, когда наш профессор разрешил нам уйти домой пораньше. И он тогда сказал: «Студенты — единственные в мире клиенты, которые за свои деньги хотят получить меньше». © inormallyjustlurkbut / Reddit
- Я был на заправке и подслушал разговор брутальных байкеров. Они обсуждали несчастную любовь. И тут один говорит: «Вот для чего нужны носовые платки!» А другой отвечает: «Но ведь для тех слез, что внутри, платков не существует...» © Dogswithbraces / Reddit
- Я работал в магазине. В тот день шел дождь, и покупатели заходили мокрые и недовольные. Они все без исключения жаловались на погоду. Надо сказать, мне и самому хотелось поныть — у меня был не лучший период в жизни.
Затем вошел седовласый мужчина лет эдак 70. Он смущенно улыбался. Сотрудник, который к нему подошел, сказал: «Ужасная погода, да? Скорее бы этот дождь прекратился». На что дедушка выдал: «Да пусть идет! Дождь делает мир красивее. После него все сияет».
Его слова меня тронули, и я задумался о своей жизни. Я понял, что не будь этих тяжелых времен, мне потом было бы не с чем сравнивать, когда все образуется. © Unknown author / Reddit
- Гостили с дочками и внучками у моих родителей. Мы сидели, болтали, как вдруг раздается невообразимый грохот — моя мама, 84-летняя бабулька, уронила трость. Все аж подскочили. Кто-то спросил: «Что это было вообще?» И тут мама невозмутимо так выдает: «Да так, бриллиант снова выпал из кольца». Это было так неожиданно, что мы хватались за животы от смеха. © Marcy Stehling / Quora
- Когда родители развелись, моя мама едва могла нас содержать, потому обновками меня не баловала. Но однажды ее подруга позвала меня пройтись по магазинам и купила мне одежду для школьной дискотеки. Она сказала: «Когда у меня были тяжелые времена, кое-кто сделал для меня то же самое. И я надеюсь, что в будущем ты тоже поможешь кому-нибудь». Я навсегда запомнила ее слова и теперь ищу подходящий момент проявить доброту. © electriclear / Reddit
- Мы гуляли как-то с друзьями на улице и встретили парня, который разговаривал по телефону и почти бежал. Он явно был чем-то обеспокоен. Мы прошли мимо и секунд через 10 услышали, как он рявкнул: «У меня нет времени на эту ерунду! Пошел вон!» Я обернулся и понял, что он крикнул это уличному хулигану, который пытался отобрать у него телефон. Меня это очень впечатлило, ведь ситуация была опасной. © SarcasticMonkey_ / Reddit
- Я спросила маму своего бойфренда, в чем секрет ее долгого брака. И она ответила: «Мы с мужем никогда не остывали друг к другу одновременно». Это была самая крутая фраза, которую я слышала об отношениях. © wstook / Reddit
- Я рано лишился родителей, и меня воспитывал дядя по отцовской линии. И вдруг выясняется, что он как раз и является моим настоящим биологическим отцом. Я был просто в шоке. До меня никак не могло дойти, почему «дядя» скрывал от меня правду. Потребовал объяснений. Он ответил: «Я лучше смирюсь с тем, что ты не называешь меня „папой“, нежели нарушу обещание, которое дал твоей матери». В тот момент я все понял. Жертва, которую он принес ради мамы, просто поразила меня до глубины души. Он так сильно ее любил, что 30 лет охранял эту тайну. © wetforhouseplants / Reddit
- Я родила ребенка будучи довольно молодой, и моя тетя сказала мне: «Только ты теперь за все в ответе. Этот малыш не просил тебя произвести его на свет. Он не просил тебя стать его матерью. Он не просил твоего парня стать его отцом. Тебе будет трудно, но это не его вина». Ее слова очень на меня повлияли, и я постаралась стать хорошей мамой. И теперь в моей голове звучит голос тети каждый раз, когда я что-то слышу о том, как люди пренебрегают своими детьми. © Unknown author / Reddit
- Мне было 18 лет. Я собирался позавтракать у друга дома. И вот его мама спросила, что бы я хотел съесть. Я ответил: «Я буду есть все, что предложите». Она строго посмотрела на меня и заявила: «У тебя есть право голоса. И всегда будет. Никогда об этом не забывай».
Когда я это услышал, я впал в ступор. Ведь раньше я никогда не осознавал, что о других людях думаю больше, чем о себе. © shibainusftw / Reddit
- С мужем в браке четыре года. Всегда ставит свою родню выше меня. Из последнего: оставили сына у его дяди и тети. Вечером приехали забирать ребенка, и так получилось, что остались с его дядей наедине. Он попытался поцеловать меня совсем не по-родственному. Я все рассказала мужу. Ожидала чего угодно, но не его слов: «Я подумаю, что с этим делать». Через пару дней муж наорал на меня, мол, неужели я должен перестать общаться с родственником из-за такой ерунды? Да и вообще, я, скорее всего, ошиблась. Да, ошиблась. В выборе мужа... © Подслушано / VK
- Первый год учебы в колледже. Мне почему-то казалось забавным унижать своих однокашников. Не то, чтобы я был злым, просто думал, что так делают крутые парни.
И вот однажды я съязвил в сторону одного человека и услышал в ответ: «Все знают, что ты придурок». Меня просто накрыла волна смущения. Я даже в первый день учебы такого не испытывал. А на следующий день у нас было позднее занятие, и я угостил всех фастфудом за свой счет, чтобы перестать быть придурком. Знаете, я должен был это услышать. © Ryguy55 / Reddit
- Устроилась на первую работу после учебы. Тружусь, стараюсь, пытаюсь произвести хорошее впечатление на коллег. Вроде все идет гладко. А потом я вдруг косячу по полной. Моя ошибка выливается компании в баснословную сумму. Я в панике, мол, меня уволят, жизнь под откос... Начальник вызывает на ковер. Я начинаю бессвязно лепетать, что все исправлю, что этого больше не повторится и так далее. И тут он перебивает меня и выдает: «Что сделано, то сделано». И добавляет, что паника ничем делу не поможет и что ответственные люди могут ошибаться. Теперь я часто вспоминаю его слова. © ATBrosmith / Reddit
- Я был в 3-м классе. После урока я подошел к учителю и попросил еще раз объяснить кое-что, что я не понял. Он все разложил по полочкам, и я говорю: «Спасибо, извините за беспокойство». И разворачиваюсь, чтобы уйти. А учитель строго так рявкает: «А ну иди сюда!» Я уже успел испугаться, мол, что же я сделал не так. А он серьезным тоном мне говорит: «Никогда, запомни, никогда не извиняйся за то, что ты чего-то не понял. Я буду объяснять 10, 100, 1000 раз! Неважно сколько, но никогда не извиняйся». Я киваю и сажусь довольный. Сейчас я сам преподаю в 3 классе и мысленно то и дело возвращаюсь к тому разговору. © Tiger_Crab_Studios / Reddit
- «Я горжусь тобой», — сказал мне тренер по плаванию, когда я финишировала последней, на 5 минут позже остальных. Я осознала, что никто еще за меня не испытывал гордость, если я не добивалась каких-то результатов. А здесь я старалась изо всех сил и хоть и претерпела неудачу, кто-то все равно гордился мной. Это дорогого стоит. © MissLyss12 / Reddit
- Во время неприятного бракоразводного процесса я пожелала теперь уже бывшему мужу пассию, которую он действительно заслуживает и чтобы они прожили вместе всю оставшуюся жизнь. И несколько лет спустя он снова женился. Но когда наши общие дети гостили у него, то потом жаловались на его супругу. Мол, она то и дело конфликтует со всеми.
И вот моя дочь в очередной раз рассказывала о проблемах в новой семье бывшего, а я просто молчала. И тут она выдает: «Знаешь, ты могла бы вернуть его, если бы захотела». Я согласилась, а она спросила, почему я этого не сделаю. Я поведала дочери о своем пожелании ее отцу во время развода и добавила: «Кое-что сбылось, но прожили они еще недостаточно долго». Дочка сказала, что я злодейка, и я кивнула. © Joyce Frankel / Quora
- У меня есть подруга. Она очень симпатичная, умная и успешная. И за ней ухаживали видные мужчины: красивые и богатые. Но все-таки подруга полюбила ничем не примечательного парня со средним достатком.
Она поделилась: «Я не знаю, почему на него запала. Он совсем не Аполлон, должность у него посредственная. Но у меня бабочки в животе, когда он рядом».
И вдруг я ни с того ни сего выдаю: «Любовь — это подарок. А мы не можем влиять на то, в какой упаковке нам его преподнесут». И я, и подруга были в шоке, что такая глубокая фраза слетела с моих уст. © Nicole Schaeffer / Quora
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые ввернули такую меткую фразу, что другие запомнили ее на всю жизнь
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