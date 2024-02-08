18 человек, которые вяжут такую крутоту, что сразу себе хочется
Раньше вязали бабушки, а теперь молодые современные люди. Еще бы: в магазинах ведь уникальных вещей не найти. Ну или стоить они будут как крыло самолета. Так что люди вооружаются спицами и творят настоящие шедевры, на которых не грех и залипнуть.
«Прошло 8 лет и я наконец-то закончила!»
«За это время я 3 раза переехала, 3 раза сменила работу, вышла замуж и вырастила 17 котят».
- Оно стоило этого времени. Нереально. © grimisgreedy / Reddit
«Возможно, я слегка переборщил»
«Сделала для племянницы целую кучу фруктов и овощей»
«А я связала себе свадебное платье»
«Только что закончила свитер»
«Я даже представить не могла, что этот свитер получится настолько обалденным»
«Связала себе и кошке парные костюмчики»
«Мой кардиган по схеме для новичков»
«Связала дракончика и никто из домашних его не оценил»
«Мама вообще сказала, что он похож на свинью».
«Впервые сделала наряд для взрослого»
«Мой свитер-гамбургер. Сделала по собственной схеме»
- Ненавижу вязать свитера, но ради такого потерпела бы все страдания. © Ripley825 / Reddit
«Связала свитер для парня и теперь переживаю, что он получился кошмарным. В шаге от того, чтобы все переделать и почти реву»
- Я тут спросила у своего мужа и он сказал, что свитер обалденный и он носил бы его с гордостью. © SpFyRe / Reddit
«Связала игрушку по дочкиному рисунку»
- Ты просто сделала мой день, это обалденно. © ForestCreatureinHat / Reddit
«Дочка попросила грустную утку. Кажется, я справилась»
«Моя любимая учительница поймала меня на списывании. Так что я связала ей это и надеюсь, она меня простит»
«Наконец-то закончила свою первую куклу. Вообще я еще новичок в вязании»
- Это настолько круто, что я борюсь с желанием писать капсом. © Santi0rIago / Reddit
«А вот мой червячок»
«Сделала свою первую схему и вот»
А вот еще несколько человек, которые вяжут настолько крутые вещи, что магазинные и рядом не стояли:
Фото на превью evil****** / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые вяжут такую крутоту, что сразу себе хочется
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