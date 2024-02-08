18 человек, которые вяжут такую крутоту, что сразу себе хочется

Раньше вязали бабушки, а теперь молодые современные люди. Еще бы: в магазинах ведь уникальных вещей не найти. Ну или стоить они будут как крыло самолета. Так что люди вооружаются спицами и творят настоящие шедевры, на которых не грех и залипнуть.

«Прошло 8 лет и я наконец-то закончила!»

«За это время я 3 раза переехала, 3 раза сменила работу, вышла замуж и вырастила 17 котят».

Оно стоило этого времени. Нереально. © grimisgreedy / Reddit

«Возможно, я слегка переборщил»

«Сделала для племянницы целую кучу фруктов и овощей»

«А я связала себе свадебное платье»

«Только что закончила свитер»

«Я даже представить не могла, что этот свитер получится настолько обалденным»

«Связала себе и кошке парные костюмчики»

«Мой кардиган по схеме для новичков»

«Связала дракончика и никто из домашних его не оценил»

«Мама вообще сказала, что он похож на свинью».

«Впервые сделала наряд для взрослого»

«Мой свитер-гамбургер. Сделала по собственной схеме»

Ненавижу вязать свитера, но ради такого потерпела бы все страдания. © Ripley825 / Reddit

«Связала свитер для парня и теперь переживаю, что он получился кошмарным. В шаге от того, чтобы все переделать и почти реву»

Я тут спросила у своего мужа и он сказал, что свитер обалденный и он носил бы его с гордостью. © SpFyRe / Reddit

«Связала игрушку по дочкиному рисунку»

Ты просто сделала мой день, это обалденно. © ForestCreatureinHat / Reddit

«Дочка попросила грустную утку. Кажется, я справилась»

«Моя любимая учительница поймала меня на списывании. Так что я связала ей это и надеюсь, она меня простит»

«Наконец-то закончила свою первую куклу. Вообще я еще новичок в вязании»

Это настолько круто, что я борюсь с желанием писать капсом. © Santi0rIago / Reddit

«А вот мой червячок»