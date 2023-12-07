18 человек, которые выпали в осадок из-за заморских фишек

Кажется, что в век интернета уже давно известно, как живется в других странах и ничем нас уже не удивить. А потом видишь заграничные туалеты без кабинки прямо посреди сада и понимаешь, что не тут-то было. Мы решили выяснить, что же еще может нехило поразить туристов.

«В ванной моего отеля есть телефон, который сразу звонит на стойку регистрации, когда поднимаешь трубку»

Я думаю, это связано с тем, что у многих в ванной случается сердечный приступ. © Mistresskatiafoxx / Reddit

«Что это за белые штуки и почему они есть в каждом многоквартирном доме этого района Англии?»

Это фальшивые двери с промышленной лебедкой для подъема грузов на фальшивую промышленную фабрику. © writerfan2013 / Reddit

Да, по сути, это просто пародия для людей, которые обожают промышленные здания. Мне всегда казалось странным, насколько некоторым людям нравится идея жить в бывшем сарае или, что еще хуже, работном доме! © A_Song_of_Two_Humans / Reddit

«Коллега называет меня „цацой“, потому что я всегда отказываюсь на его предложение сделать мне чай. Только его „чай“ выглядит вот так»

Дело происходит в Англии — прим. ADME

Туалетные кабинки в Норвегии

«Видел эти огромные лимоны в одном итальянском городке»



«Для чего нужны эти замки? Живу в Хельсинки уже 9 лет и постоянно на них натыкаюсь»

Это для всяких экстренных служб вроде пожарных. © SignificantEcho1466 / Reddit

«Как они умудрились пролезть через окно? Еще и открыть эту часть не могу»

Такие окна делают в Финляндии — прим. ADME

В японском вагоне метро весь пол в qr-кодах

Вот только они ненастоящие и никакая ссылка по ним не откроется. © arteitle / Reddit

А еще в Японии продаются вот такие аксессуары для ушей. Это даже не беспроводные наушники, просто украшение

В Германии есть специальные парковочные места для женщин

Эти места расположены недалеко от выхода, хорошо освещены и попадают в кадр камер видеонаблюдения — все для того, чтобы женщины чувствовали себя безопаснее.

В финских автобусах можно сказать водителю «спасибо»

Еще в Финляндии можно наткнуться на библиотеку прямо на заправке

В некоторых китайских ресторанах еду навынос отдают в глиняных горшочках

Китайцы, кажется, не заморачиваются с приватностью. Это вот туалет посреди сада без намека на кабинку

«Купил шорты и оказалось, что мой европейский 2XL — это китайский 7XL»

«Заказал доставку из Китая, и она пришла завернутой в детское домашнее задание»



В Норвегии множество старых зданий балансируют на грудах камней, а не на столбах, вкопанных в землю