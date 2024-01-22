18 человек, которые заплатили деньги за качество, а получили шиш с маслом
Обращаясь за товаром или услугой, мы всегда ожидаем качества, которое будет соответствовать вложенным деньгам. Однако иногда мы получаем настолько неудачный результат, что сразу не понимаем, что делать — плакать или смеяться. Наши сегодняшние герои выбрали второй вариант и вдобавок еще и выложили в сеть результаты своих приключений.
«Кубики, которые я заказала, и кубики, которые я получила»
«Папа заказал новый жесткий диск»
«За это с моей девушки взяли $60. Подстригли ногти чуть ли не под корень, хотя она просила этого не делать, да еще и покрасили отвратно. А она им чаевые оставила!»
«Заплатила $42 за стрижку, а она вот такая. Парикмахер даже голову не мыла и волосы не укладывала»
«Что я заказал и что в итоге получил»
«Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой»
«Тату не совсем такое, как я хотела»
«Только что потратила кучу денег на праздничный маникюр. То, что я просила, и то, что я в итоге получила»
«Определенно не та пицца, которую я ждала»
«Моя „многослойная“ стрижка за $85. Мастер завила волосы в салоне, и я не заметила проблемы, пока их не выпрямила»
Ну это форменное издевательство
«Гриль сыр и ветчина для тостера»
«Может, мастеру нужны очки?! У мужа были длинные волосы одной длины, и он решил сделать низ покороче»
«Грумер отдал мне чужую собаку»
Стригу собаку в одном месте уже 5 лет. Сегодня там работала новая девушка. Она отдала мне собаку (того же размера, окраса, только с другой стрижкой на морде). Я посадил ее в свою машину, завернул в одеяло и только потом заметил, что собака-то не моя. Мы с грумером посмеялись и поняли, что оба виноваты в этой ситуации.
«Так и знал...»
«Что я хотела, и что в итоге получила»
- Рисунок еще сойдет, но с самими ногтями они какой-то ужас сотворили. © jlysc / Reddit
«Никакой магии в этой палочке...»
«Гарри Поттер: Волшебная палочка из молочного шоколада. Лист с заклинаниями прилагается»
«Вот так меня развели со столом, заказанным в сети. А магазин еще и деньги отказался возвращать»
«Когда мы с ребенком открыли эту замороженную пиццу, то ржали как кони»
Практика показывает, что даже в случаях, когда все плохо, всегда есть выход. Вот, к примеру, наша подборка, в которой люди даже из старых вещей могут создать конфетку.