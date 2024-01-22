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18 человек, которые заплатили деньги за качество, а получили шиш с маслом

Народное творчество
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Обращаясь за товаром или услугой, мы всегда ожидаем качества, которое будет соответствовать вложенным деньгам. Однако иногда мы получаем настолько неудачный результат, что сразу не понимаем, что делать — плакать или смеяться. Наши сегодняшние герои выбрали второй вариант и вдобавок еще и выложили в сеть результаты своих приключений.

«Кубики, которые я заказала, и кубики, которые я получила»

«Папа заказал новый жесткий диск»

«За это с моей девушки взяли $60. Подстригли ногти чуть ли не под корень, хотя она просила этого не делать, да еще и покрасили отвратно. А она им чаевые оставила!»

«Заплатила $42 за стрижку, а она вот такая. Парикмахер даже голову не мыла и волосы не укладывала»

«Что я заказал и что в итоге получил»

«Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой»

«Тату не совсем такое, как я хотела»

«Только что потратила кучу денег на праздничный маникюр. То, что я просила, и то, что я в итоге получила»

«Определенно не та пицца, которую я ждала»

«Моя „многослойная“ стрижка за $85. Мастер завила волосы в салоне, и я не заметила проблемы, пока их не выпрямила»

Ну это форменное издевательство

«Гриль сыр и ветчина для тостера»

«Может, мастеру нужны очки?! У мужа были длинные волосы одной длины, и он решил сделать низ покороче»

«Грумер отдал мне чужую собаку»

Стригу собаку в одном месте уже 5 лет. Сегодня там работала новая девушка. Она отдала мне собаку (того же размера, окраса, только с другой стрижкой на морде). Я посадил ее в свою машину, завернул в одеяло и только потом заметил, что собака-то не моя. Мы с грумером посмеялись и поняли, что оба виноваты в этой ситуации.

«Так и знал...»

«Что я хотела, и что в итоге получила»

  • Рисунок еще сойдет, но с самими ногтями они какой-то ужас сотворили. © jlysc / Reddit

«Никакой магии в этой палочке...»

«Гарри Поттер: Волшебная палочка из молочного шоколада. Лист с заклинаниями прилагается»

«Вот так меня развели со столом, заказанным в сети. А магазин еще и деньги отказался возвращать»

«Когда мы с ребенком открыли эту замороженную пиццу, то ржали как кони»

Практика показывает, что даже в случаях, когда все плохо, всегда есть выход. Вот, к примеру, наша подборка, в которой люди даже из старых вещей могут создать конфетку.

Фото на превью SingingTiger / Reddit
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AdMe/Народное творчество/18 человек, которые заплатили деньги за качество, а получили шиш с маслом
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