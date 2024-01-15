18 человек, которых бесячие люди поджидают на каждом углу

Наверное, только тибетских монахов не раздражают люди, которые с симптомами болезни ходят на работу и в гости, а также беззастенчивые соседи или родственники без чувства такта. А обычного человека такие вещи нередко доводят до белого каления. И чтобы не копить весь этот негатив в себе, можно рассказать о случившемся и разделить негодование со всем интернетом, как это сделали герои нашей статьи.