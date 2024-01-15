18 человек, которых бесячие люди поджидают на каждом углу
Наверное, только тибетских монахов не раздражают люди, которые с симптомами болезни ходят на работу и в гости, а также беззастенчивые соседи или родственники без чувства такта. А обычного человека такие вещи нередко доводят до белого каления. И чтобы не копить весь этот негатив в себе, можно рассказать о случившемся и разделить негодование со всем интернетом, как это сделали герои нашей статьи.
- Я врач-терапевт. Договорились с подружкой встретиться, посидеть у меня. Заказали роллы. Приходит она, заруливает на кухню и тут же начинает чихать, сморкаться и гнусавить. Спрашиваю: «Болеешь что ли?» Отвечает: «Да так, ерунда, насморк небольшой». А по голосу слышно, что простуда не ерундовая. Интересуюсь, почему не сказала про болезнь — перенесли бы встречу. Ответ просто гениальный: «Да у меня завтра уже все пройдет, а ты же врач. Значит, знаешь, как не заболеть». Я что, не человек? Или, если я врач, значит, не подвержена заболеваниям? Отругала ее, выдала маску и выпроводила домой, лечиться, ибо не надо заражать людей вокруг. Пусть обижается, но я болеть не хочу. © Карамель / VK
- Почти 20 лет замужем, есть дочь-школьница. 17 лет живем в квартире мужа. В нашей семье все хорошо, мы любим друг друга. Но есть одно «но»: на протяжении всех этих 17 лет ко мне каждый будний день приезжает свекровь! 17 лет, каждый день! Они с мужем живут в собственном доме в 20 минутах езды на машине, свекор работает в городе, и она ездит с ним. Мама мужа приезжает и просто сидит перед телевизором до 16:00, потом уезжает со свекром к себе домой. Сил моих нет! Хочу, чтобы они уже поняли, что в 70 лет надо дома отдыхать. © Подслушано / VK
- У нас дом в пригороде и участок довольно большой — 30 соток. Соседка завела гусей, голов 50, наверное. Приезжаем как-то раз, а все эти гуси у нас на участке пасутся. Дорожки, крыльцо, вообще все поверхности загажены, как в гусятнике. На вопрос: «Какого черта?» ответ: «А что такого? У вас травы много!» Я пообещал в следующий раз пса не держать, а дать ему поохотится, ну и кое-как заставил соседей дорожки помыть от засохших экскрементов. Осенью соседка пришла, говорит: «А можно мы гусей у тебя в бане на зиму оставим? Там тепло, а ты же все равно зимой баней не пользуешься!» © mazerDen / Pikabu
- Я была беременна второй раз, срок 6 недель. Этого ребенка мы с мужем долго ждали. Старшая ходила в секцию на танцы. Другие родители в секции знали, что я в положении (из-за сильного токсикоза все понятно было). Ждем детей с тренировки, на носу соревнования в другом городе, и одна мадам такая: «Ой, а у нас, наверное, ветрянка. Но мы репетицию все равно пропускать не стали!» Я начала на нее орать, а та только отмахнулась и выдала: «Ой, да ладно тебе!» В итоге я заболела ветрянкой, по настоянию врачей беременность пришлось прервать. Ну и группа ни на какие соревнования в итоге не поехала, так как много детей заразились ветрянкой от этого ребенка. Я болела тяжело, восстанавливалась долго. А ту мамашку я потом видела, но она до сих пор считает «а что такого?» © 5mell3k1 / Pikabu
- Одна знакомая очень слезно просила помочь с ремонтом квартиры, мол, они переезжают и надо срочно. Когда в разгар работ мы спросили, а где, собственно, ее муж, который как раз и занимается ремонтами, то она выдала: «Так он деньги зарабатывает!» Энтузиазм у всех как то быстро угас. © LegalEyes / Pikabu
- С мужем поженились год назад. Не по залету, а по любви обыкновенной. Встречались до этого пару месяцев, но просто поняли, что не можем друг без друга. И вот на свадьбе из 80 человек 70 спросили, не беременна ли я. Причем людям совершено все равно, что видят они меня впервые — никакой деликатности! После свадьбы все мои друзья думали, что я беременна. Почему вы вообще лезете со своими вопросами? Это наше дело, и, если я посчитаю нужным, я вам об этом сообщу. Отстали от меня только сейчас, спустя год! Бесит! © Подслушано / VK
- Наша соседка постоянно наблюдает за нами. Все время. Она звонит мне по очень важным делам: «А вы в курсе, что дверь вашего гаража была открыта весь день?», «Ты теперь работаешь в другое время? Я заметила, что каждое утро ты уходишь на полчаса раньше», «Вы посадили гибискус слишком близко к жасмину. Я думаю, надо сдвинуть его влево», «Сегодня утром у вас во дворе нагадила чья-то собака. Просто будь в курсе». Как надоело! © SuzQP / Reddit
- Была у платного гинеколога. И вот в середине осмотра в кабинет вперся мужик (представитель чего-то там), и она запросто начала с ним беседовать. Я полежала на кресле да и слезла. Аж зло взяло: «Прием за деньги, по записи. Какого черта?» Я оделась и просто ушла, не заплатив. А через 15 минут эта красавица мне звонит: «А вы где?» Говорю: «Ушла адекватного гинеколога искать, до свиданья!» Теперь хожу к гинекологу в обычную поликлинику. И она на время приема просто закрывает дверь изнутри. И до конца осмотра не открывает, независимо от того, раздета пациентка или уже в штанах. © epilobium / Pikabu
- Через полгода после свадьбы мы переехали в новый дом. Родственники мужа приехали аж из другой области, чтобы помочь нам с переездом, и привезли с собой своего маленького бесячего пса. Эта собака напрудила в каждой комнате, где был ковер! Ее хозяева мало того, что ни разу не предложили убрать за своим питомцем, но даже не извинились. Прошло несколько лет. Те же родственники мужа заявились к нам в гости на неделю с уже новой маленькой псиной. Эта собака просто подошла и пометила меня, пока я, беременная, сидела на полу и кормила мороженым нашего старшего ребенка. Хозяева собаки и ухом не повели — типа так и надо. Когда свекрови не стало, знаете, что досталось нам в наследство? Ее собака! Мы потратили уйму времени, но смогли научить ее основным правилам поведения и превратить во вполне приличного песеля. Оказалось, такие собаки тоже поддаются воспитанию. © Jane Forbes / Quora
- Мы были в театре недавно: камерная обстановка, сцена — практически на расстоянии вытянутой руки, первый ряд. И тут аккурат во время длинного проникновенного монолога главного героя у какого-то мужика звонит телефон. А он еще и не поднимает, типа, ну а что такого, сейчас позвонят и сами отключатся. Актер замолчал. В абсолютной тишине мы сидели и слушали трель телефона. Испанский стыд! Только после того, как актер сказал «Ну вы поговорите, поговорите, я подожду», чувак соизволил сбросить звонок. © Sweird / Pikabu
- Как же меня достало обесценивание со стороны свекрови и сравнение с ее дочкой! И хамить не хочется 70-летней женщине, и слушать тошно. Самая умная и способная — это ее дочь, которая получила красный диплом по специальности «Дошкольное образование», а вот девушки-инженеры — самые страшные, и идут туда учиться, чтобы замуж выйти. Один раз можно мимо ушей пропустить. Но когда каждый раз рассказывают, что самой умной на свете девочке не везет с мужчинами (дочери 45 лет, ребенок вне брака), а всякий сброд окольцован — надоедает. Муж мой младший, к маме привязан, хочет ей помогать. Говорит, чтоб я не обращала внимания, но бесит. © #щастьебытьневесткой / VK
- Живем в частном доме. Зимой чистим участок и дорогу от снега. У меня машина с плохой проходимостью, поэтому сама вычищаю снег идеально. И как меня бесят соседи, которые не чистят его вообще. Зато когда к ним гости приезжают, они ставят машины у нашего дома, потому что возле них сугробы по пояс. Прошу машины убрать — они с обидами и возмущениями, что им больше ставить некуда. Скоро, наверное, буду лентой огораживать участок перед забором. © Подслушано / VK
- Въехали в квартиру, обживаемся, никого еще не знаем, ни с кем не познакомились. Раздается звонок в дверь, иду открывать. За дверью две дамы лет под 60. Не сказав ни слова, ни полслова, проходят в квартиру, и одна другой показывает, где что расположено, объясняет, сколько тут метров квадратных. Меня как будто нет. Дамы обстоятельно все осмотрели — и на выход. Тут и я отошла от шока, спрашиваю: «Вы кто? Что вам нужно?» Оказалось, что одна из женщин живет над нами на пятом этаже, а другая пришла к ней в гости в первый раз. Так чтобы на пятый не подниматься, наша соседка решила показать ей такую же квартиру на первом этаже, то есть нашу. © Лидия М. / Dzen
- Обычно я стараюсь грамотно планировать свой бюджет, но однажды немного просчиталась, и до зарплаты осталось примерно $ 15, а до зарплаты еще неделя с хвостиком. Ну я прикинула, какие продукты есть дома, и пошла в магазин. Собственно, набор был скудный: немного курицы, хлеб, овощи да пара яблок. И передо мной на кассе бабка стояла. Она сначала спросила у меня скидочную карту. Ну, я дала, мне не жалко. Она пробила свои продукты, вернула мне карту и самозабвенно начала складывать в свою торбу мои продукты. Я запротестовала, а на это бабушка выдала гневную тираду, мол, молодая хабалка, что тебе, жалко что ли! У меня подгорело знатно, конечно. Я говорю: «А я что кушать должна? Это мои последние деньги». А бабка мне выдала, мол, еще заработаешь! Хорошо хоть охранник подошел. © 6thDevil / ADME
- Я в свое время подрабатывала уборкой квартир, трудилась сама на себя. Многие знали, что я так зарабатываю, и подходили с предложениями помочь им сделать генеральную уборку или после ремонта вылизать все. Ну я озвучивала цену (причем, довольно демократичную), и сразу начинались обидки. Они думали, что я бесплатно им все отмою. Нет, ребята, это так не работает. © user6603798 / Pikabu
- Рассказала коллега. Купили они с мужем бассейн, установили во дворе. И вот однажды, возвращаясь из города, коллега с удивлением обнаружила соседскую девочку, радостно плещущуюся в их бассейне. В ответ на глупый вопрос: «Настя, что ты здесь делаешь?» ребенок спокойно ответил: «Все в порядке, Наталья Васильевна, мне мама разрешила». Коллега слегка обалдела от такого нахальства, но спокойно попросила девочку удалиться. Та надула губки, но ушла. А через несколько минут прилетела разгневанная мамаша: «Как вам не стыдно? Ну что такого, что Настя будет купаться в бассейне, когда вас нет? От вас же не убудет! Она девочка аккуратная, ноги вытерла, и вообще». Попытки искупаться нахаляву прекратились только тогда, когда владельцы бассейна рассказали соседке по секрету, что у их внука чесотка. © feldkurat / Pikabu
- В моем детстве у нас была противная соседка. Вечно пакостила. То мусор со своего огорода нам накидает, то крапиву нашу скосит, то с мамой моей ругается. Разделяла наши дворы сетка-рабица. Родители посадили рядом с сеткой, разделяющий наши участки, смородину и иргу. Однажды они потравили ее от тли. На следующее утро фурией влетает соседка во двор и начинает орать: «Что вы наделали со смородиной? У меня дочь поела ее, и теперь живот крутит у нее! Я на вас полицию натравлю!» Ну мы у виска покрутили да спросили: «А почему твоя дочь чужую смородину жрет? Ничего тебя в этом не смущает?» Но соседку не смущало. Она прооралась и ушла. © WhiteSkyMoon / Pikabu
- Я пытался найти место для парковки возле моего университета. На стоянке было очень много машин, но меня вывела из себя одна спортивная тачка, которая заняла сразу 4 места! Я 10 минут колесил по парковке, прежде чем нашел, где оставить авто. Но решил проучить этого горе-водителя, который ни о ком, кроме себя, не думает. Я написал ему записку: «Извините, я ударил вашу машину, но не сильно. Вы, наверное, даже не заметите эту царапину», и оставил ее на лобовом стекле. Когда я вышел с занятий, увидел владельца этой дорогущей спортивной тачки, который лихорадочно осматривал свою машину и что-то орал в телефон. Так-то! © asdf_qwerty27/ Reddit
На свете есть множество людей, наглость которых давно вышла из берегов. Но рано или поздно находятся те, кто ставит таких персонажей на место, и это не может не радовать.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которых бесячие люди поджидают на каждом углу
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