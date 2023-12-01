18 человек, которые подают месть не холодной, а с перчинкой
Одни люди не копят обиды и легко прощают тех, кто нанес им оскорбление, а другие не могут успокоиться, пока не отомстят. Конечно, проявлять великодушие по отношению к своим обидчикам — это очень благородно. Но иногда только симметричный ответ может заставить наглецов и хамов вести себя нормально, а по-хорошему они совсем не понимают.
- Ехал в автобусе. Рядом сидели люди, которые слушали рэп на полную громкость. Когда я попросил их надеть наушники, они начали орать, что без музыки их детям скучно. Другой пассажир решил тоже меня потроллить и включил свой музон. Водителю было по барабану. Когда у меня лопнуло терпение, я пошел на крайние меры и заявил: «Раз уж мы не соблюдаем тишину, тогда я спою!» Вообще я пою гораздо лучше, чем мартовские коты, если хочу. Но я не хотел. Я начал очень громко, хрипло и фальшиво исполнять «Песню, которая никогда не кончается». Троллю понадобился один пропев, чтобы надеть наушники. Через минуту уже весь автобус кричал первым пассажирам, чтобы они либо вставили наушники, либо выключили музыку. Остаток пути мы проехали в блаженном молчании. © leathebimbo / Reddit
- Продал я летом знакомому свой старенький автомобиль. Остаток суммы — $ 150 — он должен был отдать после зарплаты. В итоге отдает $ 100 и говорит, мол, больше не дам — едем в отпуск с семьей, самим бабки нужны. Пришла поздняя осень, звонит тот знакомый и говорит, что в выходные приедет за зимней резиной, которую я любезно согласился подержать у себя в кладовке до наступления сезона. Ну я и сказал: «Какая резина? Ты же все забрал уже! Расскажи лучше, как в отпуск съездил?» Он пытался наезжать и угрожать, но я не испугался, а резину продал в интернете за те же $ 50. © Dimetrisol / Pikabu
- Узнала, что парень мне изменил. Долго думала, как отомстить, еще дольше разводила его на парные татуировки. Он все-таки согласился. Записались к мастеру, он пошел первый, а я срулила домой. И вечером мы расстались. Чувствую себя просто великолепно. © Подслушано / VK
- Ушел с работы на часок пораньше, захожу в квартиру и начинаю медленно впадать в ступор: все шкафы вывернуты, вещи кучей на полу, а рядом стоит теща и трое ее родственников из деревни. Мало того, в наше с женой отсутствие теща еще и поляну из нашего холодильника для родни накрыла. Ступор был настолько силен, что я эту ораву даже за шкирку выбросить не смог. Вечером устроили разборки с женой. Оказалось, это она дала маме ключ и разрешила выбрать себе и родне одежду по вкусу, мол, у нас и так шкаф полный. Через пару месяцев все повторилось. Орать я, конечно, не стал, но на следующий день пришел к теще в гости. Сразу же открыл ее шкаф, забрал все свое и пару свитеров тестя прихватил. И ушел. Вечером, конечно, был дикий скандал, но результат налицо: с тех пор шаловливые ручки «мамы» и ее родни по моим шкафам не лазили. © Лев Абаполов / Dzen
- Муж поставил внуку и младшему сыну качели перед нашим двором. В выходные хочется отоспаться, но тут с утра прямо перед окнами начинаются дикие вопли, которые слышны даже через тройной стеклопакет. Оказалось, все детки с переулка вместе с мамками пришли к нам под окна, играют, на скамейке сплетничают в полный голос. Вышла попросила дать поспать, не шуметь, а они обозвали меня жабой. Ну хорошо. Стала забирать сиденье с качелей домой и выпускать собаку из вольера на ночь. Не очень приятно безобразничать, когда из-под ворот выглядывает большая морда и лает басом. © Елена М. / Dzen
- Я была в отпуске на курорте, работающем по системе «все включено». В первый день мы не смогли найти свободных шезлонгов ни на пляже, ни у моря. Ну, думаем, ладно, все-таки вторая половина дня. На следующий день пришли на пляж, а большинство мест уже «занято» полотенцами. Нашли свободное, разместились, но обратили внимание, что многие шезлонги так весь день и простояли «зарезервированными», но неиспользуемыми. На третий день мы решили просто убрать полотенца с понравившихся нам шезлонгов и наслаждаться отдыхом. Через 4 часа объявилась пожилая пара, которая начала орать, мол, они тут занимали, здесь лежали их полотенца. Нам пришлось уйти, но я решила не спускать все на тормозах. На следующий день после завтрака я прошлась и собрала все бесхозные полотенца с шезлонгов и сложила в одну кучу. Ой, как многие возмущались потом! Но зато к концу недели появился знак, что оставленные без присмотра полотенца будут убраны. Я считаю, это успех! © konijn12 / Reddit
- Сестра мужа постоянно пытается всем доказать, что ее дети умнее, выше, быстрее всех остальных малышей. Когда у нас с мужем родились близнецы, все превратилось в какое-то соревнование. Если моя дочка научилась переворачиваться в 4 месяца, то ее сын переворачивался уже в неделю. Если наши дети пошли после года, то ее дочь в 4 месяца уже бегала. Все было бы терпимо, если б она не начала внушать мне, что с моими детьми что-то не так: «Им почти 2 года, а они еще не говорят развернутыми предложениями! Вот мои-то уже в 1,5 шпарили только так!» В общем, выбесила она меня, и я решила ей отомстить: распечатала красочный буклет и принесла его на семейный ужин с родней супруга. В буклете были описаны все достижения ее детей вместе с фотками и информацией о настоящих мировых рекордсменах, которые теперь отодвинуты на второе место. Сестра мужа пролистала первые пару страниц и покраснела как рак, а потом и вовсе убежала с ужина. Затем она написала мне, что я ее унизила, и за это она не будет больше со мной общаться. Ой, как жаль. © No_Common7843 / Reddit
- Нашла у мужа скрытые переписки с двумя дамами. Там смайлики с поцелуем, называют они друг друга «красотка» и «дорогой». Созваниваются, когда я на работе. Селфи еще друг другу шлют. Сейчас дождусь, когда муж наконец-то на работу выйдет после перерыва, соберу его шмотки и пошлю подальше. А скрины переписок отправлю мужьям этих дамочек с указанием номера телефона моего муженька. Пусть развлекается, раз в 40 лет ему скучно живется. © Подслушано / VK
- После снегопада я решила расчистить место на парковке для своего парня. Еще даже не закончила, как подъехала какая-то деваха и встала туда! Я объяснила, что не просто так тут лопатой машу, но дамочка закрыла машину и ушла. Ну я не растерялась и попросила парня, который рядом орудовал снегоочистителем и видел всю эту сцену, мне помочь. В общем, закопали мы ее тачку аж по дверные ручки, а для моего парня раскопали новое парковочное место. Позже я видела, как эта мамзель пыталась откопать свою машину, но оказалось, что у нее даже лопаты не было. Печалька. © notanotherdonut / Reddit
- У нас на работе есть женщина лет 40, которая никогда ни с кем не менялась сменами, если ее просили. Зато когда ей надо было, люди шли навстречу. Однажды так случилось, что моему брату потребовалась срочная операция, и я умолял эту мадам выйти в мою смену на следующий день, но она выдала: «Завтра я планирую выспаться, так что нет, извини». Я это запомнила. И вот спустя несколько лет эта мадам забеременела. Ее все время тошнило, даже на сроке в 7 месяцев. Вчера она чувствовала себя плохо, но шеф сказал, что отпустит ее пораньше, только если кто-то останется на ее смену. Она подошла к моему столу и с щенячьими глазками попросила меня отработать за нее. Я повернулась к ней, смерила взглядом ее живот, и выдала: «Отсутствие планирования с твоей стороны не является чрезвычайной ситуацией». А черед 15 минут я встала и спокойно ушла домой. © alexsangthat / Reddit
- Ненавижу хамство без причины, считаю, что за такое можно и ответочку схлопотать. Гулял с дочкой, нашел у песочницы ключи, выяснил, что они от «Крузака-200» нашего соседа. Отнес. Вскоре он подошел ко мне и стал орать, хамить и даже угрожать, потому что по камерам видно, что я принес ключи ему не сразу, а только через 15 минут. Так и было. Все это время я просто уговаривал дочку, которая не хотела уходить из песочницы. Вскоре я нашел в лифте эти же ключи. Вынул из них батарейки и бросил в шахту лифта. Пусть ищет, хам подъездный. © Подслушано / VK
- Когда мне было чуть больше 20, я жила с парнем, которому абсолютно доверяла. Я верила ему, когда он задерживался на работе, верила, когда он заявился домой в 4 утра. А однажды мне позвонил знакомый и сказал, что видел моего парня с другой девушкой на похоронах его бабушки, он знакомил свою пассию с семьей, водил ее на свидания. В тот день мое сердце разбилось. И сердце этой девушки разбилось тоже, потому что я нашла ее и все ей рассказала. Мы разговаривали часами, смеялись и плакали над всей этой ситуацией, а потом взяли и бросили этого дурака. А с ней мы подружились. Мы обе уже давно счастливы замужем, а наша женская дружба все крепче. © Sudden-Pineapple-821 / Reddit
- На первом курсе у меня была просто ужасная соседка по комнате: она таскала мою еду, шумела по ночам, а еще у меня постоянно пропадали спонжи для умывания. В конце семестра я разбирала шкафы и нашла в дальнем углу свои спонжи, покрытые слоем тонального крема (как у моей соседки). Я очень разозлилась и решила ей отомстить. Взяла один из спонжей и почистила им нашу грязнущую ванну, а потом положила его у раковины. На следующий день спонж был покрыт ее тональником. Вы даже не сможете представить выражение лица соседки, когда я ей все рассказала. Ни о чем не жалею. © psychnerd27 / Reddit
- Однажды писала дипломную работу на заказ. Мне обещали за нее деньги (сумма была оговорена заранее), а мне тогда они очень сильно нужны были просто на еду! Отдаю по итогу работу, а со мной расплачиваются апельсинами и яблоками. Я так тогда плакала: «Зачем мне эти апельсины? У меня на них аллергия, я мяса хочу!» А клиент говорит: «Ну а что такого? Ты работу за 3 дня написала, тебе это ничего и не стоило». Мои аргументы, что я кучу лет училась, что бы написать этот диплом за 3 дня, остались не учтены. Короче, вернула я эту коробку с апельсинами клиенту, двери захлопнула, и в моей душе зародился план кровожадной мести. Я просто слила всю работу в сеть. Заказчик очень злился. © captain20 / Pikabu
- Знакомый вернулся из командировки и получил сообщение от неизвестного, что жена ему изменяет. Он к супруге, та клянется: «Ничего не знаю, ни с кем не изменяла. Все вранье!» Но сообщения продолжались. Знакомый нервничал. А аноним предложил встретиться. Мужик взял жену, поехал на встречу, а аноним поступил неожиданно. Он сразу подошел к жене знакомого и показал ей все доказательства измены ее мужа с супругой самого анонима. И тут обалдел уже знакомый. Чернее мести не придумаешь. © nummud / Pikabu
- Вчера вечером я ходил в кино с друзьями. Мы пришли, сели, а за нами села девица, которая просто взяла и закинула ноги на спинку сиденья моего друга. Он попросил ее их убрать — ноль эмоций. Мы позвали администратора зала. Тот заставил девушку сесть нормально, но только он ушел — она снова задрала ноги. Мне это надоело: я встал, поднялся на 2 ряда вверх, сел за этой девицей и закинул ноги на спинку ее кресла. Она что-то пыталась мне сказать, но фильм уже начался, поэтому ее было не слышно. Просидел так весь сеанс. Вообще неудобно, но месть того стоила. © deliasen / Reddit
- Мы с мужем уже 3 года пытаемся стать родителями, но у меня есть проблемы по женской части. А свекровь вечно ноет: «Хочу внуков!» Я ей все объяснила — не помогло. Недавно она заявила: «Жестоко лишать моего сына радости быть отцом. Ты эгоистка!» Тут мое терпение лопнуло и я выдала: «Ну, похоже, у нас разные мнения по этому поводу. Я, например, считаю, что жестоко и эгоистично изменять своему мужу с его лучшим другом, но это только мое мнение». Свекровь заплакала, и вся семья встала на ее сторону. Мой муж был зол и на свою маму за то, что она сказала мне, и на меня — за мою тираду свекрови. Я сказала, что не буду перед ней извиняться. © Sharp-Spot-3618 / Reddit
- Я — миниатюрная блондинка, еще и лицо детское, поэтому в свои 26 выгляжу лет на 16. По мне никогда не скажешь, что я неплохо разбираюсь в автомобилях, но мой папа и брат — механики, поэтому кое-какие знания у меня есть. В общем, решила я поменять масло в машине. Заехала в автомастерскую, а у них была бесплатная диагностика. Ну я говорю: «Давайте!» Через какое-то время ко мне в комнате ожидания подошел парень с очень серьезным выражением лица и заявил, что дело плохо, мое авто на последнем издыхании и ездить на нем небезопасно. Мол, мне необходимы новые тормозные колодки, новые роторы, замена приводного ремня, новый воздушный фильтр, новый компрессор и еще что-то там. И все это будет стоить $ 1,5 тыс. Я похлопала ресницами, изображая ужас, потом сказала, что мне надо позвонить отцу, ведь у меня нет таких деньжищ. Набрала папе, парень по телефону повторил ему все свои слова, а потом я взяла трубку и на весь зал ожидания (там была куча клиентов) заявила: «Пап, ну ты слышал всю эту чушь, а? Прикинь, он испачкал в чем-то мой новенький воздушный фильтр, который я только что поменяла, чтобы показать, насколько он грязный!» Люди рядом начали ржать, а мошенник покраснел как рак. Остальную работу он доделывал под моим присмотром. Будет знать, как людей обманывать! © ***en-black-sheep / Reddit
В мире немало людей, которые обманывают людей или с удовольствием нарушают их личные границы, и не видят в этом ничего зазорного. И если не ставить их на место, они так и будут думать, что это в порядке вещей.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые подают месть не холодной, а с перчинкой
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