18 человек, которые подают месть не холодной, а с перчинкой

Одни люди не копят обиды и легко прощают тех, кто нанес им оскорбление, а другие не могут успокоиться, пока не отомстят. Конечно, проявлять великодушие по отношению к своим обидчикам — это очень благородно. Но иногда только симметричный ответ может заставить наглецов и хамов вести себя нормально, а по-хорошему они совсем не понимают.