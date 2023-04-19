18 человек, которым даже из гостиницы не пришлось выходить, чтобы увидеть что-то экстраординарное

Поездка на отдых — это всегда новые впечатления и открытия. А некоторые счастливчики умудряются обнаружить неожиданные вещицы прямо в номере гостиницы и тут же сделать фото. Такими снимками, конечно, не грех поделиться и с другими пользователями интернета. Ну а мы находим в сети эти любопытные кадры и упаковываем в статью.

«Для чего, интересно, у меня в столе вертикальная щель?»

Ой, я бывал в таком отеле. При регистрации мне сказали, что это для того, чтобы ставить туда ноутбук или планшет во время ночной зарядки. Чтобы место не занимал. © Maximum-Excitement58 / Reddit

«Нашел эту штуку в номере. У нее есть таймер на 60 минут, а внутри мешок из ткани»

Это специальное устройство для того, чтобы погладить штаны. Конечно, утюгом быстрее, но так можно положить их внутрь и забыть о них на какое-то время. © ZigZagZedZod / Reddit

«В ванной на двери есть вот такая штука. Для чего она?»

Это специальный стоппер для дверей. Только механизм не весь, не хватает части. © WorldwidePies / Reddit

«Переключаю каналы, а в углу номера что-то тут же загорается синим. Что это может быть?»

«В общем, выяснилось, что это какой-то светодиодный светильник. Кто и зачем установил его там, для меня все еще остается загадкой».

«На шторах в гостинице обнаружил шнур вот с такими странными креплениями»

Это специальные приспособления для того, чтобы дети не смогли просунуть голову в шнурок. Они крепятся к стене. © yermawn / Reddit

«Заселились в шикарный старинный отель. А в номере нашли вот такую штуковину. Без кнопок. Что это вообще?»

Это пожарная сигнализация для слабослышащих. Ее кладут под подушку ночью, и она начинает вибрировать в случае пожара. © choke_on_my_downvote / Reddit

«Напротив кровати на стене висит кусок черного пластика, сквозь который ничего не видно, и мигает красным. Для чего он нужен?»

Это датчик присутствия. Он выключает отопление и прочее, если в номере долгое время никого нет. © littleheaterlulu / Reddit

«На старом матрасе в гостинице обнаружил гранулы, похожие на соль»

Это либо диатомовая земля, либо обычная сода. Помогает отпугивать клопов и очень часто используется при уборке. © Munsters5 / Reddit

«В спинку кровати встроена такая вот штука. Кто знает, для чего это?»

Это светильник для чтения. Там должна быть крохотная светодиодная лампочка. И, вероятно, где-то поблизости есть выключатели. © thc_86 / Reddit

«В номере розетка оказалась закрыта чехлом»

«В ванной комнате нашла вот такую металлическую штуку на стене, похожую на звонок. Из нее можно вытащить что-то вроде веревки»

Это приспособление для сушки одежды. На противоположной стене должен быть разъем, к которому крепится веревка. © TheGutch74 / Reddit

«Вокруг кровати висят маленькие белые коробочки»

Эти коробочки фиксируют покрывало на матрасе. Если найдете подходящую отвертку, сможете открутить и убедиться в этом. © arebet / Reddit

«Обнаружили в своем номере такую конструкцию на стене. Не двигается, жесткая. Даже персонал не смог внятно объяснить, что это»

Это вешалка. Довольно странная, креативная вешалка. На золотистые кружочки можно вешать, например, куртку, а внизу есть даже планка для перчаток. © CopsaLau / Reddit

«Нашел в номере пластиковый прибор, похожий на ножницы»

Это игрушка из детского набора ветеринарного врача. У моего ребенка есть такой. © Moose835 / Reddit

«На стене в коридоре гостиницы увидел синюю штучку. А еще такие же прикреплены на липучки к дверям номеров»

Это средство против моли: выделяет феромоны и сбивает их цикл спаривания. © golangPadawan / Reddit

«Нашли очень странную штуку в вестибюле шведского отеля. Латунная, с зеркалом»

Это же деталь от секстанта — навигационного прибора. © simplepleashures / Reddit

«Что за странные огоньки в этом зеркале?»

Это так называемое бесконечное зеркало — конструкция из нескольких листов стекла и светодиодов. Странно, что такое есть в отеле. © mvrk517 / Reddit

«Заметил такую штуку в душевой, попробовал нажать на кнопки — ничего не произошло. Что это?»