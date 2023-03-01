18 человек, которым, может быть, и не везет, но они не отчаиваются

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На чужих ошибках мы учимся. А еще это хороший способ поставить себя на место другого человека и тем самым усилить свое чувство эмпатии. Оно развивает нашу осторожность и умение доверять собственным инстинктам при принятии решений, а это, в свою очередь, помогает избежать больших неприятностей.

1. «Моя любимая фотка со свадьбы: мне в глаз попал мыльный пузырь, когда мы выходили из ЗАГСа»

2. Эта фотография достойна 4 слов: «Не наступай на гипсокартон»

3. «Вчера ночью у меня обрушилась крыша»

4. Небольшая авария показала, сколько на пассажирке было макияжа

5. «Он увидел белку и протащил меня по грязи»

6. «Дома никого не было. Я полез на крышу, чтобы почистить водосток, и вдруг услышал грохот...»

7. Кто-то выбрал не лучшее место для парковки своего велосипеда

8. «На улице −25 °С. В руках тяжелый пакет с продуктами. Я без перчаток. Долгий разговор со старым другом на парковке. Гравитация»

9. «Мой кот не мог добраться до своего туалета, потому что дверь в ванную была закрыта. Так что он рассыпал пакет с наполнителем и сделал свои дела прямо поверх»

10. Тонер для принтера похож на жидкость, особенно если положить его в пакет

11. «Мой шарик-антистресс лопнул прямо у меня в руке»

12. Счастливого Дня благодарения!

13. «Мне пришлось добривать голову и лицо обломком станка»

14. «Я заказал книгу в интернет-магазине, и вот что я нашел в своем почтовом ящике, когда пришел домой»

15. «Банкомат отключился, когда моя карта была внутри»

16. «Пришлось немного укоротить дочке волосы»

17. «Хотела уложить волосы круглой расческой. Сэкономила время, называется»