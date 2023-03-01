18 человек, которым, может быть, и не везет, но они не отчаиваются
На чужих ошибках мы учимся. А еще это хороший способ поставить себя на место другого человека и тем самым усилить свое чувство эмпатии. Оно развивает нашу осторожность и умение доверять собственным инстинктам при принятии решений, а это, в свою очередь, помогает избежать больших неприятностей.
1. «Моя любимая фотка со свадьбы: мне в глаз попал мыльный пузырь, когда мы выходили из ЗАГСа»
2. Эта фотография достойна 4 слов: «Не наступай на гипсокартон»
3. «Вчера ночью у меня обрушилась крыша»
4. Небольшая авария показала, сколько на пассажирке было макияжа
5. «Он увидел белку и протащил меня по грязи»
6. «Дома никого не было. Я полез на крышу, чтобы почистить водосток, и вдруг услышал грохот...»
7. Кто-то выбрал не лучшее место для парковки своего велосипеда
8. «На улице −25 °С. В руках тяжелый пакет с продуктами. Я без перчаток. Долгий разговор со старым другом на парковке. Гравитация»
9. «Мой кот не мог добраться до своего туалета, потому что дверь в ванную была закрыта. Так что он рассыпал пакет с наполнителем и сделал свои дела прямо поверх»
10. Тонер для принтера похож на жидкость, особенно если положить его в пакет
11. «Мой шарик-антистресс лопнул прямо у меня в руке»
12. Счастливого Дня благодарения!
13. «Мне пришлось добривать голову и лицо обломком станка»
14. «Я заказал книгу в интернет-магазине, и вот что я нашел в своем почтовом ящике, когда пришел домой»
15. «Банкомат отключился, когда моя карта была внутри»
16. «Пришлось немного укоротить дочке волосы»
17. «Хотела уложить волосы круглой расческой. Сэкономила время, называется»
18. «Бетти — домашняя кошка. Сегодня она вышла на улицу на 10 минут»
Фото на превью bandyburgz / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которым, может быть, и не везет, но они не отчаиваются
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