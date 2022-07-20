18 разочарованных человек, которым на тарелке принесли блюдо из разряда «я тебя сварила из того, что было»

Не всегда заказ в кафе или ресторане оправдывает наши ожидания, и аппетитно выглядящее блюдо из меню в реальности оказывается не таким уж и лакомым. Уровень заведения в таких случаях не играет никакой роли, и будь то дорогущий ресторан с мишленовскими звездочками или кафе быстрого питания в торговом центре — напортачить с заказом могут везде.

Мы в ADME встретили в интернете 18 человек, которые просто хотели отведать вкусное блюдо, но в итоге получили лишь одно сплошное разочарование.

1. «Простудился и решил заказать пиццу. Открыл коробку, а там вот что»

Думаю, что пицца просто чесночного соуса испугалась. © Stunning_Sun_6926 / Reddit

2. «Захотел отведать наггетсов. Оказалось, только три штуки из них не были сырыми. Кафе в итоге отказалось делать нам возврат»

3. «Заказали то, что в меню называли „роскошным блюдом на 4 персоны“, — и вот что мы получили»

4. «Попросил принести мне чесночный соус и вот что получил»

5. «Я заказал четыре рулета, а получил 270 булочек»

6. «Хотел поесть жаркое, а вместо этого получил 6 котлет для гамбургеров. Не знаю, что с ними теперь делать»

7. «Попросил принести мне в номер еду, и в итоге мне прислали лишь один вот такой чизкейк»

8. «Мой друг заказал себе пиццу, а получил 2 совершенно разные по размеру ее половинки»

9. «А заказывали мы всего-то одну»

10. «На днях заказала сэндвич и, пока его ела, умудрилась сломать зуб о металлический винт, воткнутый в курицу»

11. «Вот так выглядел сэндвич с индейкой, который я заказала этим утром»

12. «Мы с другом заказали сосиски из осьминога в одной из гостиниц Канкуна, а принесли нам горячие колбаски в виде осьминогов»

13. «Захотел попробовать сэндвич из популярного кафе. Все, что я нашел внутри него, — это листья салата, один маринованный огурец и масло с уксусом»

14. «Сидел голодный на работе и решил заказать себе пасту. Паста приехала. Без макарон»

15. «Сделал заказ онлайн на полкилограмма зеленой фасоли, а привезли мне в итоге один очень одинокий стручок»

16. «Вот что мне принесли, когда я попросил салат»

17. «Заказал чизбургер без маринованного огурца, и вот что я получил в итоге»

18. «Заказали себе несколько грибов в китайском ресторане. Нам их принесли, но вот в таком виде. Прямо на бревне»