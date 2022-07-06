18 человек, которым не нужны магазины и огороды, чтобы добыть себе еду

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Собирательство является одним из древнейших способов добыть еду. Но сейчас людям кажется, что оно стало неактуальным, ведь продукты можно купить на рынке или в супермаркете. Однако герои этой статьи считают, что в сборе грибов или ягод в лесу есть что-то особенное. Природа дает достаточно ресурсов, чтобы устроить себе вкусный сюрприз.

Мы в ADME согласны с тем, что в собирательстве все еще есть своя прелесть, а съесть что-то вкусное, добытое своими руками, — двойное удовольствие.

«Сбор зелени, закваска, выпекание. На создание этого хлеба у меня ушли все выходные, поэтому он заслужил лучшую тарелку»

«Собрали фиалки, сделали из них сахар и печеньки»

«Никогда не думал, что смогу совмещать свои любимые летние увлечения. Но вот я собираю чернику прямо с каяка»

«Первая съедобная еловая шишка в этом году. Такая нежная и вкусная!»

«Все это я собрал в лесу рядом с домом: ягоды, розмарин, лимонная вербена»

«Все эти ягоды я набрал буквально в пяти минутах ходьбы от своего дома»

«После трех лет поисков я наконец-то нашел свой первый сморчок»

Сбор моллюсков тоже может быть увлекательным

Думаете, это просто шляпка? Нет, это гигантский гриб

Нет ничего лучше аляскинской голубики

«Я приготовила мороженое из жимолости и в восторге от его вкуса»

Этот гриб называют древесным цыпленком

«Нажарил огромную тарелку одуванчиков со своего двора»

Часть меня хочет это съесть, а другая говорит, что они выглядят как пауки. © Peachesornot / Reddit

Сезон сбора морских водорослей

«Урок усвоен: нужно хранить собранные орехи гикори в недоступном для грызунов месте»

«В недавнем походе я собрал ягоды и сделал из них мороженое»

Это каштаны, собранные с одного дерева за 1 час

«Сделали конфетки из сосновой пыльцы»