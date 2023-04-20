18 человек рассказали истории об ослышках, которым место в музее юмора, не иначе
Возможно, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда не мог разобрать слова собеседника или правильный текст в известных песнях. Иногда в результате ослышек происходят курьезы, даже если мы стараемся быть внимательными и аккуратными. Но мы восхищаемся людьми, которые с юмором подходят к подобным ситуациям. Пользователи интернета, как правило, с удовольствием делятся историями про ослышки, и мы не смогли обойти их стороной.
- Я однажды в детстве услышала по телевизору: «Завтра на Камчатке 80 градусов мороза». Аж подпрыгнула. И только через несколько минут поняла: «8–10 градусов». © Гра Ната
- Ослышка по Фрейду. Лег на кровать, лежу. Жена: «Раскисни!» Я: «Чего?!» Жена: «Носки сними!» © sergeybuevich / Twitter
- Вышла с электрички и иду к турникетам. Слышу, кто-то бубнит: «Бабье лето, бабье лето, бабье лето...» Подошла ближе, а это контролер вещает: «По билетам, по билетам...» Блин, а так лета хотелось. © Svetule4ek / Pikabu
- Мы с дочкой однажды текст из учебника английского переводили. Перевожу: «50 счастливчиков приедут на этот праздник». У ребенка глаза округляются: «Какие 56 лифчиков?» © Томми / ADME
- Как-то шли с женой с работы между домов и застали закат. Погода была ветренная, а жена шла впереди. Показывает пальцем в небо и мне слышится, что она говорит: «Ослик неба». Я с удивлением повторил за ней эту фразу. Оказалось, она сказала: «О, смотри какое небо». С тех пор, когда нам что-то послышится, так и говорим: «Ослик неба». © SaarzMT / Pikabu
- Будучи студентом, иду на встречу с дамой сердца в строну ее вуза. Смотрю по времени — пары закончились. Набираю ее номер. Она отвечает: «Мы тут с однокашниками в ванне сидим, релаксируем. Приходи присоединяйся», — и вешает трубку. Я выпадаю в осадок. В голове рисуется картина: ванна с кучей людей внутри. Вскоре оказалось, что в универе было кафе на первом этаже с незамысловатым названием «Анна». Поэтому фраза звучала так: «Мы в „Анне“ сидим...» © IT**** / Pikabu
- Дело было лет 10 назад. То ли конец осени, то ли начало зимы. Зашли с подругой в кафе, заказали 2 горячих шоколада, чтобы согреться. В итоге приносят нам 2 греческих салата. © IgorLogist / Pikabu
- В детстве нам с сестрой нравилась песня «Лада» в исполнении Вадима Мулермана. И я вполне нормально воспринимал строчку «Я росла не в час разлуки». И только через много лет, когда песня ненадолго обрела вторую молодость, узнал, что «Ярославне в час разлуки говорил, наверно, князь». © АНДРО СТЕПОВ / ADME
- Я всего раз при ребенке обмолвилась, что мне послышалось «технические шоколадки». Теперь он всегда, видимо, будет ссылаться на них, а не на неполадки. © Режим радиö / Twitter
- У мамы ситуация была. Директор к ней заходит и говорит:
— Лариса, отчеты.
— Я ничего. А вы?
— Не понял...
— Ну вы спросили: «Лариса, чего ты?»
Долго над этим еще смеялись. © DedAfanasyi / Pikabu
- Знакомая рассказала, что дочь ее просила спеть песенку про мышку-шумелку. Выяснилось, что это строчка из песни «Шумел камыш». © Ли За / ADME
- Известную песню «А у реки, а у реки, а у реки гуляют девки и гуляют мужики» на недоспатый мозг восприняла как «Аурики, аурики, аурики гуляют...» Минутный зависон: кто такие аурики? И истерика на весь оставшийся день. © Злыдня / ADME
- Знакомая была у врача. Он ее собирается осматривать и говорит: «Руки за голову». Ей послышалось: «Руки за колбу». Огляделась, колбы не увидела. Спрашивает: «А где она?» У врача глаза по 5 копеек. Говорит: «Девушка, у вас что, головы нет?» © Инесса Федоровна / ADME
- Как-то гуляли с племяшкой. Ей тогда было примерно 2,5–3 года. На улице осень, земля покрыта ковром из опавших листьев. И тут племяшка внезапно спрашивает: «Можно мне листики посусать?» Естественно, сказали нет: странное желание — пососать листики. Племяшка не унимается, начинает хныкать: «Хочу посусать» — и все. Начали ей объяснять, что листики грязные, что их в рот брать нельзя и т. д. Вдруг она резко перестает хныкать и говорит: «Ножками посусать». Оказалось, что посусать — это пошуршать. Побегать по сухим опавшим листьям. © Astean86 / Pikabu
- «Летящей походкой ты вышла из мая и скpылась из глаз, пельмени варя». А еще лучше: «В Пиренеях варяг» — как слышала это я. © МятныйЧифирь / ADME
- С сыном решаем задачу по математике. Как по мне, то начиналась она так: «У мальчика было 6 королей...» Долго думала, почему 6, если в колоде всего 4 короля. Ну да, оказалось, что мальчик разводил кроликов и задача таки была про кролей. © Ирина Новикова
- В детстве, когда смотрел «Звездные войны» и звучало имя Оби-Ван Кеноби, мне каждый раз слышалось: «Обе банки в ноги». И я все думал, что за имя у него такое странное. © M0lV
/ Pikabu
- Муж собирает сумку, кричит из другой комнаты: «Где мое тряпье?» Я голову почесала. Подошла к нему, переспросила. Он: «Где мое тряпье?» Я не поняла шутку, но смеюсь. Отвела его к шкафу, открыла дверь и показала на полки с одеждой: «Вот». Тут он как зальется хохотом. А потом как выдал четко: «Трико! Трико мое где?» © TIAL95 / Pikabu
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