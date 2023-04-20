18 человек рассказали истории об ослышках, которым место в музее юмора, не иначе

Возможно, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда не мог разобрать слова собеседника или правильный текст в известных песнях. Иногда в результате ослышек происходят курьезы, даже если мы стараемся быть внимательными и аккуратными. Но мы восхищаемся людьми, которые с юмором подходят к подобным ситуациям. Пользователи интернета, как правило, с удовольствием делятся историями про ослышки, и мы не смогли обойти их стороной.