18 человек, которым в школе попались такие задачки, что ни в одном учебнике не найти

Наверное, каждый из нас в школьную пору слышал эти хитовые фразочки учителей: «А голову ты дома не забыл?» или «Ну, просто лес рук». А от неторопливо-зловещего «К доске пойдет...» замирало сердце даже у отличников. Сегодня наши герои вспоминают истории, связанные с учебой в школе, и если одни вызывают улыбку, то от других оторопь берет.

Спускаюсь однажды после уроков в гардероб в подругой и обнаруживаю, что мою куртку украли. Минут 30 мы бегаем в поисках пропажи, потом сдаемся и с дикими воплями врываемся в кабинет классухи, требуя немедленной помощи. Та помолчала немного, а потом выдала, что куртка все это время была на мне. © irinovna / Pikabu

Когда я училась в младшей школе, учительница постоянно снижала мне оценки за просто так: текст без единой ошибки или помарки, а под ним — 4. Я была уверена, что у меня некрасивый почерк, а потом узнала, что такая история была у всех, кто не скидывался учительнице на подарки. © Dr_Alice_Woods / Twitter

В первом классе мне купили механическую точилку для карандашей, и в школе, на переменках, я точила карандаши одноклассникам за ₽ 2. Но мою лавочку где-то на 3 день прикрыла учительница, когда заметила толпу около моей парты. © elisavetaaaaaaa / Twitter

Меня один раз из класса выгнали, и я случайно услышала, как в соседнем классе учительница хвалит детей, мол, какие вы молодцы! И я так офигела: в 3 классе я была уверена, что в школе никогда никого не хвалят. © mente_julia / Twitter

В 11-м классе на последних уроках физики, когда курс учебника уже был пройден, но отпустить нас учительница не могла, она учила нас жизни. Рассказывала, как надо следить за расположением планет и что есть особенные дни, когда надо загадывать желание и оно обязательно сбудется. А еще она учила девочек, что, когда мы выйдем замуж, мы должны обязательно спалить мужу брюки или рубашку: тогда он больше не доверит нам ничего гладить. Очень странно было все это слышать из уст учителя физики. К тому же наш учитель физкультуры был ее мужем. © Volkonskoit / Pikabu

Учительница музыки ставила пятерки только тем, кто громко поет, даже если тебе медведь на уши наступил и поплясал на них. Я с 1-го класса в музыкалку ходила, слух есть, но пела на средней громкости. И на каждом уроке она мне ставила тройку. Мама в шоке, учителя в шоке, да как так? Но потом, перед Новым годом, учительница увидела меня на малом отчетном концерте в составе хора и ансамбля скрипачей. И вот после этого пошли пятерки. © angry.cup / Pikabu Мы уверены, что хороший педагог не только дает ребятам знания, но и прививает им вечные ценности. К сожалению, не всем ученикам везет, и некоторым встречаются учителя с весьма предвзятыми представлениями о жизни и о детях.

Вернулся на прошлой неделе в свою школу — занимательное место, где я провел лучшие годы своей жизни. Нужно было забрать младшего брата, а у него там продленка, вот я и гулял по школе где-то полчаса. Встретил половину своих учителей, но общение у нас как-то не задалось. «Здравствуйте, как дела? Чем занимаетесь? До свидания!» Сухо, немногословно, холодно. Решил в столовку зайти, глянуть, что там в буфете, а там моя любимая тетя Надя. Увидела меня, подбежала, обняла на радостях, угостила пиццей, налила чай, расспросила обо всем. Мы мило пообщались и договорились, что я буду заглядывать время от времени. Сразу понятно, кто меня в этой школе любил больше всего. © Палата № 6 / VK

В 9 классе я осознала, что хочу связать свою жизнь с искусством, но рисовать не умела. Пошла на курсы при универе. Начало получаться. Поняла, что по результатам школьных экзаменов мне не светит поступить на бюджет, а вот по художественному конкурсу попытать удачу можно. В 11 классе меня к себе вызывает завуч и говорит: «Ты же не надеешься поступить в универ на бюджет? Моя дочка художку окончила, на курсы ходила и не поступила, а тебе и подавно не светит». Конкурс я выиграла и поступила на бюджет. Чем удивила, по-моему, все свое окружение. Хэппи-энд, но сейчас я просто в шоке, как учитель мог сказать такое ученику. © Палата № 6 / VK

Первый раз получила тройку в пятом классе. Пришла домой из школы в ужасном настроении, но не показывала виду, как мне плохо, а наоборот, нарочито весело себя вела, обедала, играла, отвлекалась, как могла. Наконец пришло время делать уроки. Достав тетрадку с контрольной и увидев жирную тройку, расплакалась. Услышав мои рыдания, прибежала мама, расспросила обо всем. Узнав причину слез, она рассмеялась, успокоила меня и сказала, что это мелочи жизни! А школу я окончила с серебряной медалью. © Подслушано / VK

В школе начали жестить с формой. Мол, девочкам любые брюки долой. Одна маман была вообще не лыком шитая — окей, вызов принят. И на следующий день после того родительского собрания ее дочурка явилась в школу в черных шортах. На возмущение завуча мама потом ответила: «Вы же сказали, что не должно быть брюк. Насчет того, что можно только юбки и сарафаны, вы не уточнили». После этого глупое правило отменили.

У меня как-то пара одноклассников списала контрольную, учительница это просекла и сказала, что да, все правильно, но пятерки я ставлю им, а тебе 2, потому что не надо помогать дуракам. © krasnoushka / Twitter

Я была тихой воспитанной девочкой, которая читала книжки запоем. И именно это моей классной казалось особенно подозрительным. Поэтому один раз она поставила мне 4 по поведению. Моя мама поинтересовалась, мол, за что? А классная ответила: «Девочка слишком тихая». Что именно моя мама ей тогда сказала до сих пор тайна, но после этого при встрече с ней учительница бледнела, а по поведению у меня всегда были пятерки. © Melissa / ADME

В 10 классе директриса решила проводить показательные линейки. И вот как-то согнали всех в спортзал, двоечников и троечников вызвали и поставили перед нами — вот они, смотрите, какие плохие, ай-яй-яй. Но тут вдруг раздается три громких медленных хлопка в ладоши. Зал взрывается бурными аплодисментами. На директрисе лица не было, а двоечники стояли довольные. © round011 / Pikabu

Вот живешь ты, такая взрослая женщина. Хорошая карьера, любящая семья. Умная, уравновешенная, уверенная. А потом на работе выдают логин для удаленного стола в виде кривого сокращения фамилии. Точь-в-точь того, каким тебя дразнили все 5 лет средней школы. И все, вот ты уже не уверенная в себе женщина, а задетая и расстроенная девочка, чувствующая грусть каждый раз, когда приходится вводить этот логин. Думала, что все забыла, а оказывается, что нет. © Подслушано / VK

В начальной школе было задание — написать про свое домашнее животное. У меня была собака. После проверки обнаружила, что мне поставили тройку из-за одной ошибки — учительница исправила имя питомца. Его звали Шарлик (по паспорту Шарль), а исправлено было на Шарик. Когда я ей сказала, что ошибки в слове нет, и почему это за одну ошибку мне поставили тройку, она на весь класс заявила: «Потому что стыдно делать ошибки в именах, а ты ошибку сделала, потому что не могут собаку звать так по-идиотски. Собак надо называть нормально: Шарик, Бобик. И не выпендриваться». © MMaruMaru / Pikabu

Сдавала я как-то экзамен. Выучила все идеально, написала шикарно, уверенно сдала свою работу и пришла заканчивать «отполированной» устной частью. И тут мне удалось все красиво рассказать! Преподавательница посмотрела на меня, как будто оценивая взглядом, и сказала: «Хорошо. Четыре». На мой вопрос, почему четыре, она покрутила головой, сняла очки и ответила: «Потому что нельзя ходить в короткой юбке на экзамен! Вы же будущая учительница!» Когда-то людей перестанут судить по одежке, но это будет уже совсем другая история. © Палата № 6 / VK

В школе у меня был лучший друг. С ним можно было болтать о чем угодно, у него дома мы играли в приставку, смотрели кино. Часто гуляли, слушали одинаковую музыку, любили одни и те же книги. В девятом классе он неожиданно перестал со мной общаться. Через какое-то время я узнала, что он испугался слухов о том, что мы пара. Я в школе страшненькая была. Странно. И обидно... Он ведь мне даже не нравился.© Подслушано / VK

Я в школе была ужасной тихоней. Скромная девочка, которая боится и руку поднять на уроке, но все идеально знает и может ответить на любой вопрос учителя. Мама из-за этого немного волновалась, ведь как это так: замечаний в дневнике нет, к директору не вызывают, на родительских собраниях хвалят. А тут 10-й класс, я вернулась с олимпиады, результатов еще не знала, мне говорит учительница по физике, что хочет видеть мою маму. Я испугалась сильно, рассказала ей, а она аж побежала в школу. Думала, что вот, свершилось, первое замечание, но в итоге маме выразили благодарность за то, что она воспитала такую дочь, и вручили грамоту. © Палата № 6 / VK