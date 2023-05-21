18 человек набрались смелости и ушли с работы, которая им уже поперек горла встала

Есть мнение, что идеальную работу можно увидеть только в кино. Начальник, коллектив, отношение — все может медленно подводить человека к желанию написать заявление об уходе. Но наши сегодняшние герои поделились такими историями, что в ответ захотелось сказать лишь одно: «Беги оттуда быстрее!»