18 человек откопали семейные снимки, на просмотре которых не грех и зависнуть

В годы, когда мы не делали сотню кадров, чтобы получить 1–2 удачных фото, и распечатывали все подряд снимки с пленки, даже чаще, чем сейчас, удавалось получить по-настоящему живое и любопытное семейное фото.

В этой подборке редакция ADME объединила курьезные снимки прошлых лет, на которых так и хочется остановиться, чтобы внимательно рассмотреть, а где-то даже увеличить. Каждый из них мог бы быть украшением семейного альбома.

«Друзья фотографировались в окне, а я случайно испортила их свадебный снимок. На вечеринке после торжества подруга вручила мне то, что вышло»

«Мы с папой на аттракционе в Диснейленде. Я — ребенок с выпученными глазами»

«Совершенно обычный снимок моего прадедушки»

«Мой папа сфотографировал маму перед ее выпускным. Она стоит между бабушкой и дедушкой, и по лицу бабули сразу можно понять, как она любила папу»

«Дедушка был неплохим акробатом. Вот как он поднимал мою маму, когда та была маленькой»

«Папа скучает в больнице, ожидая, пока мама родит мою сестру»

«Момент, когда мой брат понял, что сестра — это насовсем»

«Двоюродные бабушка и дедушка позируют рядом с Робертом Уодлоу в 1930-е годы»

Роберт Уодлоу был самым высоким человеком в истории. Его рост составлял 272 см. — Прим. ADME.

«Дядя фотографируется с бабулей в 50-е годы»

«1994 год, мы принесли 89-летнему дедушке первую в его жизни пиццу. Он не мог поверить, что бо́льшую часть мы оставили ему»

«Тетя разговаривает по телефону в конце 80-х. У нее и ее брата всегда были самые крутые „гаджеты“»

«Мы с сестрой веселимся, лежа на матрасе-футоне и в ящике из-под апельсинов»

«Дядя с моим двоюродным братом готовится к конкурсу культуристов»

«Вот как моя мачеха заявилась на свадьбу в конце 80-х»

«Я стою, вся в предвкушении того, что полакомлюсь пиццей»

«Когда жизнь дарит тебе мягкую игрушку-белку, а твой папа устраивает тебе с ней фотосессию»

«Мне около 2 лет, и мой папа гонится за мной, чтобы „съесть“. Это мое самое первое, но очень теплое воспоминание»

«Мама редко готовит, а тут весь день возилась с пирогом, пекла и кропотливо украшала. Мы сгорали от нетерпения»

«Но когда она его доставала, ей вдруг под ноги бросился котенок, и пирог полетел на пол. Хорошо, что пол как раз перед этим бабушка вымыла до блеска. Пирог оказался чудо как хорош».