18 воспоминаний о той поре, когда фраза «Расскажи всем — вместе посмеемся» заставляла нас закрыть рот на замок

На свете сложной найти такого человека, у которого нет ни одной истории из его школьной поры. Многие любят ностальгировать, вспоминая забавные случаи, но есть и те, чьи воспоминания — повод срочно посетить психолога. Но, конечно, всегда можно выговориться в интернете и даже найти людей, которые скажут: «О, да у меня так же было».

Второй класс. Новая школа. Сидел на уроке у окна, и тут во двор заехал здоровенный кран. Уже не помню, почему я им так впечатлился, и, не сдержав эмоций, вскрикнул что-то типа «Нифига себе!» Педагог мне сказала встать и выйти из класса. Я встал и вышел. Просидел в коридоре оставшуюся часть урока. После урока мне педагог сказала завтра без родителей в школу не приходить. Утром пришел с мамой. Беседа была в моем присутствии. Педагог вещает что-то типа: «Вы представляете, я вашему сыну сказала выйти из класса, он встал и вышел!» На что мама у нее спросила: «А что он должен был сделать?» Педагог не нашла, что ответить. © shershavaya***a / Pikabu

На всех экзаменах в школе у меня были шпаргалки, много! На трех из восьми, включая химию, я ими пользовалась. В университет я поступила без проблем, ординатуру окончила отлично, я практикующий врач, успешно работаю в челюстно-лицевой хирургии уже больше 15 лет. Скоро моя дочь будет сдавать ЕГЭ, и с каждым днем меня все больше бесит, что к детям, способным и умным, применяются такие жесткие методы контроля. Это просто экзамен, от него не зависит ничего! Зачем так? © Подслушано / VK

Меня один раз из класса выгнали, и я случайно услышала, как в соседнем классе учительница хвалит детей, мол, какие вы молодцы! И я так офигела: в 3 классе я была уверена, что в школе никогда никого не хвалят. © mente_julia / Twitter

Учительница музыки ставила пятерки только тем, кто громко поет, даже если тебе медведь на уши наступил и поплясал на них. Я с 1-го класса в музыкалку ходила, слух есть, но пела на средней громкости. И на каждом уроке она мне ставила тройку. Мама в шоке, учителя в шоке, да как так? Но потом, перед Новым годом, учительница увидела меня на малом отчетном концерте в составе хора и ансамбля скрипачей. И вот после этого пошли пятерки. © angry.cup / Pikabu Преподаватели должны не только учить детей, но и прививать им правильные ценности. К сожалению, не всех из них готовы быть примером для учеников. Некоторым непросто справиться даже с собственной предвзятостью.

У меня была в школе преподша по литературе, повернутая на двух вещах: своем предмете и своем сыночке. Он был примерно наш ровесник и обычно мы каждый урок выслушивали тирады о его великолепии. А спустя 12 лет после выпуска я этого парнишу собеседовала на вакансию в наш отдел: чахлые усики, звонки мамы посреди разговора, на которые нужно отвечать. Вставать в 6 утра он, может, и не будет. Не взяли. © Подслушано / VK

Я в школе была ужасной тихоней. Скромная девочка, которая боится и руку поднять на уроке, но все идеально знает и может ответить на любой вопрос учителя. Мама из-за этого немного волновалась, ведь как это так: замечаний в дневнике нет, к директору не вызывают, на родительских собраниях хвалят. А тут 10-й класс, я вернулась с олимпиады, результатов еще не знала, мне говорит учительница по физике, что хочет видеть мою маму. Я испугалась сильно, рассказала ей, а она аж побежала в школу. Думала, что вот, свершилось, первое замечание, но в итоге маме выразили благодарность за то, что она воспитала такую дочь, и вручили грамоту. © Палата № 6 / VK

В первом классе мне купили механическую точилку для карандашей, и в школе, на переменках, я точила карандаши одноклассникам за ₽ 2. Но мою лавочку где-то на 3 день прикрыла учительница, когда заметила толпу около моей парты. © elisavetaaaaaaa / Twitter

В школе у меня был лучший друг. С ним можно было болтать о чем угодно, у него дома мы играли в приставку, смотрели кино. Часто гуляли, слушали одинаковую музыку, любили одни и те же книги. В девятом классе он неожиданно перестал со мной общаться. Через какое-то время я узнала, что он испугался слухов о том, что мы пара. Я в школе страшненькая была. Странно. И обидно... Он ведь мне даже не нравился.© Подслушано / VK

Первый раз получила тройку в пятом классе. Пришла домой из школы в ужасном настроении, но не показывала виду, как мне плохо, а наоборот, нарочито весело себя вела, обедала, играла, отвлекалась, как могла. Наконец пришло время делать уроки. Достав тетрадку с контрольной и увидев жирную тройку, расплакалась. Услышав мои рыдания, прибежала мама, расспросила обо всем. Узнав причину слез, она рассмеялась, успокоила меня и сказала, что это мелочи жизни! А школу я окончила с серебряной медалью. © Подслушано / VK Хорошо, когда родитель способен встать на сторону своего ребенка, а не пойти на поводу у авторитетных педагогов. Но так везет с родственниками далеко не всем.

Вот живешь ты, такая взрослая женщина. Хорошая карьера, любящая семья. Умная, уравновешенная, уверенная. А потом на работе выдают логин для удаленного стола в виде кривого сокращения фамилии. Точь-в-точь того, каким тебя дразнили все 5 лет средней школы. И все, вот ты уже не уверенная в себе женщина, а задетая и расстроенная девочка, чувствующая грусть каждый раз, когда приходится вводить этот логин. Думала, что все забыла, а оказывается, что нет. © Подслушано / VK

Однажды после уроков, спустившись в гардероб и бурно что-то обсуждая с подругой, я обнаружила, что мою куртку украли. В огромном гардеробе кому-то приглянулась именно моя несчастная куртка! Мы с подругой минут 30 бегали по всему гардеробу в поисках пропажи. Потом сдались и решили, что нам нужна помощь старших, в одиночку мы провалили эту миссию. Мы с дикими воплями ворвались в кабинет классухи, требуя немедленной помощи, на что получили недоумевающий взгляд в ответ... Спустя минуту тишины мне доходчиво объяснили, что куртка все это время была на мне.. © irinovna / Pikabu

В начальной школе было задание — написать про свое домашнее животное. У меня была собака. После проверки обнаружила, что мне поставили тройку из-за одной ошибки — учительница исправила имя питомца. Его звали Шарлик (по паспорту Шарль), а исправлено было на Шарик. Когда я ей сказала, что ошибки в слове нет, и почему это за одну ошибку мне поставили тройку, она на весь класс заявила: «Потому что стыдно делать ошибки в именах, а ты ошибку сделала, потому что не могут собаку звать так по-идиотски. Собак надо называть нормально: Шарик, Бобик. И не выпендриваться». © MMaruMaru / Pikabu

У меня как-то пара одноклассников списала контрольную, учительница это просекла и сказала, что да, все правильно, но 5 я ставлю им, а тебе 2, потому что не надо помогать дуракам. © krasnoushka / Twitter

Вернулся на прошлой неделе в свою школу — занимательное место, где я провел лучшие годы своей жизни. Нужно было забрать младшего брата, а у него там продленка, вот я и гулял по школе где-то полчаса. Встретил половину своих учителей, но общение у нас как-то не задалось. «Здравствуйте, как дела? Чем занимаетесь? До свидания!» Сухо, немногословно, холодно. Решил в столовку зайти, глянуть, что там в буфете, а там моя любимая тетя Надя. Увидела меня, подбежала, обняла на радостях, угостила пиццей, налила чай, расспросила обо всем. Мы мило пообщались и договорились, что я буду заглядывать время от времени. Сразу понятно, кто меня в этой школе любил больше всего. © Палата № 6 / VK

Я была тихой воспитанной девочкой, которая читала книжки запоем. И именно это моей классной казалось особенно подозрительным. Поэтому один раз она поставила мне 4 по поведению. Моя мама поинтересовалась, мол, за что? А классная ответила: «Девочка слишком тихая». Что именно моя мама ей тогда сказала до сих пор тайна, но после этого при встрече с ней учительница бледнела, а по поведению у меня всегда были пятерки. © Melissa / ADME

Лет в 14 поссорился с одноклассником. Он вызвал меня на разговор, договорились на следующий день до уроков. Вечером того же дня мама просит подойти к телефону. Беру трубку, а там он: «Слушай, прости меня, пожалуйста, и давай забудем все обиды». Ок. Я на следующий день спокойно иду в школу, а на меня все смотрят косо. Оказалось, что все-таки встреча состоялась, а я на нее не пришел, потому что струсил. Мне бы такую хитрость...© Подслушано / VK

Как-то на уроке истории учительница рассказывала про нобелевских лауреатов, и сказала, что Солженицын получил премию за «Доктор Живаго». Я в это время на задней парте, отрываюсь от книги, которую я читаю на коленках, закрываю ее, вижу на обложке автора — Пастернак, на всякий случай перечитываю название — «Доктор Живаго», повторяю эти действия 5 раз, и продолжаю читать дальше. Исправлять ее не стала, она бы только наорала. © Aliases / Pikabu

Когда я училась в младшей школе, учительница постоянно снижала мне оценки за просто так: текст без единой ошибки или помарки, а под ним — 4. Я была уверена, что у меня некрасивый почерк, а потом узнала, что такая история была у всех, кто не скидывался учительнице на подарки. © Dr_Alice_Woods / Twitter