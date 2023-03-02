18 нелепых ситуаций, в которые попали обычные люди в разгар своих рабочих будней

Рабочие будни в каждой профессии способны преподнести сюрпризы. То директор по персоналу расставит туалетную бумагу по столам сотрудников, а потом сиди и гадай, штука это была или нет. То коллеги по больнице возомнят о себе невесть что. И ведь неважно, кем и где ты трудишься, забавные и не очень ситуации могут настигнуть каждого из нас.

«Вот такое у меня ответственное задание на сегодня. А я, между прочим, инженер. Сижу разбираю скрепки. Цветные отдельно, железные отдельно»

«Мы получили 90 миллионов прибыли. Вот вам кексы»

«Мы это сделали!

$ 90 миллионов продаж в 2022 году!

Отпразднуйте это кексами в комнате отдыха.

Вперед, команда!

Продолжайте круто делать свою работу».

«Нам тут заявили: „Вам не разрешается сидеть, это не офисная работа“. Последний заказ был сделан 90 минут назад»

«Думаете, что отдаете деньги на благотворительность? Как бы не так. Менеджмент компании велел нам в конце смены сбрасывать все деньги, которые клиенты кладут в эти банки, в кассу»

«Ненавижу работать в продуктовом магазине»

Могло быть и хуже. Я видел, как люди оставляли галлоны молока в отделе с макаронами. © Dr_CatGranola / Reddit

«В этом году мне подняли зарплату на $ 0,25. И тут прихожу я на работу и вижу новую игрушку владельца нашей компании»

А теперь попробуй поговорить с ним о своем повышении, стоя прямо рядом с этой штукой. © mybadalternate / Reddit

«Это Борис. Продавец сказал, что поливать растение нужно не чаще 2 раз в месяц»

«И вот я, чтобы не забыть, поливаю Борю в аванс и в зарплату. От получки до получки живет сиреневенький. Ну чем Борис не сотрудник после этого?»

Вывеска возле туалета ресторана гласит: «Сотрудники должны перестать плакать, прежде чем вернуться к работе»

«За несколько лет работы в продуктовом магазине я собрала целую коллекцию списков покупок людей»

«Отец уже несколько месяцев пытается заставить меня работать на него»

«Я наконец соглашаюсь, прихожу в офис, а папа, оказывается, взял и решил не давать мне ничего для работы. Предоставил мне только монитор и собственно письменный стол. Я должен сам приобрести клавиатуру/мышь/коврик и использовать свой личный iPad, на который я потратил $ 2 тысячи. Канцелярские принадлежности, кстати, тоже не выдали».

«Я работаю в больнице, и мои коллеги, видимо, думают, что их мамы тоже здесь работают. Вот это было в комнате отдыха на протяжении 2 недель»

«Работаю в продуктовом магазине. И постоянно наблюдаю вот это. Умоляю, не делайте так. Проявите немного вежливости и положите все на место»

«На новой работе мне выдали униформу с неправильно написанным именем. И сказали, что если я хочу другую, то мне придется за это заплатить»

Что ж, есть тут и плюсы. Если ты кого-нибудь разозлишь, отдуваться за это будет какой-то «Микэал», а не ты. © techneqsincer8y / Reddit

«На моей работе недавно решили начать акцию „угощения для персонала“. Собственно, это все, что там есть»

Уверена, никто на это ни копейки не потратил. © sweet_yeast / Reddit

И ты абсолютно права. Я работаю в доме престарелых, так что это просто барахло из столовой. © ButchCassy / Reddit

«Нас всех в 7 утра созвали на обязательный тренировочный день и заверили, что накормят завтраком. Это „завтрак“ для всех»

«Менеджер вошла и, ни слова не говоря, раздала всем вот такую бумагу»

«Так ты думаешь, что это у тебя был плохой день». «Она просто вошла в наш кабинет, полный специалистов кол-центра, и начала раздавать рулоны, вытаскивая из своей сумки».

«Работаю в книжном. Дамочка повытаскивала все книги, но не купила ни одну и не положила их обратно»

Я столько раз наблюдала это в книжных магазинах. Такие люди просто выпивают чашку кофе, садятся с десятью или пятнадцатью книгами, встают и оставляют их. © Icy-Supermarket-6932 / Reddit

«В компании, где я работаю, проходил конкурс „самая смешная дверь“. На фото вход в бухгалтерию. У наших коллег тонкое чувство юмора»