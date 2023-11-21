18 человек показали фото, которыми раньше гордились, а теперь хохочут над собой до слез
Иногда смотришь на собственный снимок, сделанный лет 20-30 назад, и думаешь: «Кто этот странный человек?» А потом узнаешь себя и расплываешься в широкой улыбке. Вроде бы с одной стороны испытываешь легкий испанский стыд за свой внешний вид и загадочные поступки, а с другой — ну милота же невозможная.
«30 лет назад я просто обожала шляпки»
«Я в первом классе. Специально зачесал так волосы, чтобы выглядеть круто»
«Я буквально жила в этом костюме. Даже дома его носила»
«Мой муж даже сначала не понял, кто на этом фото. А мама говорит, что я сама попросила такую стрижку»
«Мы не делали на камеру „утиное лицо“. В тренде был странный растерянный взгляд, который казался нам невероятно милым»
«17-летний я думал, что это круто»
«Бабушка и дедушка только что покрасили гараж. Стою перед ним и притворяюсь, что я на обложке гламурного журнала»
«Я чувствовал себя настоящим мачо в этой позе у внедорожника. А за рулем сидела мама»
«Я нашел школьное фото моей жены в первом классе»
«Мой старый гламурный снимок. Лет 30 назад я пыталась стать моделью»
«Мое выпускное фото в 8 классе. Я слева»
«Зацените мою геймерскую берлогу»
«Мне было 14 лет, и мама позволила самостоятельно выбрать себе стрижку»
«Моя школьная фотография в седьмом классе. У меня даже была линия загара от этого колье»
«6 класс. Подружка влюбилась и захотела себе фото этого парня. Мы придумали хитрый план. И это был успех!»
- Подруга решила притвориться, что фотографирует только меня, когда этот парень будет проходить мимо. Так и произошло.
«Когда я надевал папин костюм, мне казалось, что я похож на Джеймса Бонда»
«Я захотела себе прическу с картинки в книге. А блузка была бархатная»
«Показал невесте свое старое фото, а она смеется: „Это Эдвард останавливает грузовик в „Сумерках““. Типа я тут спасаю главную героиню»
Круто, когда есть фотографии, которые позволяют ненадолго вернуться в прошлое. Особенно, если изображенный на них человек с возрастом стал выглядеть совершенно по-другому. Вот, например, 14 детей, которые повзрослели и так изменились, что их мама родная не узнает.
Фото на превью Viiibrations / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек показали фото, которыми раньше гордились, а теперь хохочут над собой до слез
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