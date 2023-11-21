18 человек показали фото, которыми раньше гордились, а теперь хохочут над собой до слез

Иногда смотришь на собственный снимок, сделанный лет 20-30 назад, и думаешь: «Кто этот странный человек?» А потом узнаешь себя и расплываешься в широкой улыбке. Вроде бы с одной стороны испытываешь легкий испанский стыд за свой внешний вид и загадочные поступки, а с другой — ну милота же невозможная.

«30 лет назад я просто обожала шляпки»

«Я в первом классе. Специально зачесал так волосы, чтобы выглядеть круто»

«Я буквально жила в этом костюме. Даже дома его носила»

«Мой муж даже сначала не понял, кто на этом фото. А мама говорит, что я сама попросила такую стрижку»

«Мы не делали на камеру „утиное лицо“. В тренде был странный растерянный взгляд, который казался нам невероятно милым»

«17-летний я думал, что это круто»

«Бабушка и дедушка только что покрасили гараж. Стою перед ним и притворяюсь, что я на обложке гламурного журнала»

«Я чувствовал себя настоящим мачо в этой позе у внедорожника. А за рулем сидела мама»

«Я нашел школьное фото моей жены в первом классе»

«Мой старый гламурный снимок. Лет 30 назад я пыталась стать моделью»

«Мое выпускное фото в 8 классе. Я слева»

«Зацените мою геймерскую берлогу»

«Мне было 14 лет, и мама позволила самостоятельно выбрать себе стрижку»

«Моя школьная фотография в седьмом классе. У меня даже была линия загара от этого колье»

«6 класс. Подружка влюбилась и захотела себе фото этого парня. Мы придумали хитрый план. И это был успех!»

Подруга решила притвориться, что фотографирует только меня, когда этот парень будет проходить мимо. Так и произошло.

«Когда я надевал папин костюм, мне казалось, что я похож на Джеймса Бонда»

«Я захотела себе прическу с картинки в книге. А блузка была бархатная»

«Показал невесте свое старое фото, а она смеется: „Это Эдвард останавливает грузовик в „Сумерках““. Типа я тут спасаю главную героиню»