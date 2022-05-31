18 человек приготовили еду для своих близких, и даже от их фотографий исходит невероятное тепло

Почему-то, когда близкие люди готовят еду специально для нас, она получается намного вкуснее, чем повседневные блюда из тех же ингредиентов. Возможно, все дело в том, что они добавляют «усилители вкуса»: щепотку заботы, толику душевного тепла и любовь в неограниченном количестве.

Мы в ADME никогда не против того, чтобы дорогие нам люди воплощали любовь и симпатию в кулинарных и кондитерских изделиях, поэтому подготовили эту статью, которая также может стать источником вдохновения для тех, кто хочет впечатлить своих близких.

1. «Моя 4-летняя дочь приготовила себе обед. Она назвала это „Рис „Спящий мишка““. Дочь сделала омлет, я приготовила рис»

2. «Мы с мужем вместе готовили этот торт на мой день рождения. Он сделал торт, а я цветы. В процессе было много смеха и ругани»

3. «Сделала торт Lego на 4-летие сына. Возможно, он не идеален, но я люблю пробовать новые виды глазури»

4. «Моя вторая половинка в очереди в магазине: „Я хочу этот торт на свой день рождения“. Я: „Вызов принят!“»

5. «Печенье ко Дню матери для моей мамы. Тут есть все: ее домашние животные, логотип ее любимой группы, ее любовь к супу и теплой погоде»

6. «Торт-иглу для моей 8-летней дочери. Купила коржи в магазине, покрыла глазурью и мини-зефирками»

7. «Запеканка без сыра и масла для моего ребенка, у которого аллергия на молоко»

8. «Торт „Красный бархат“ с печеньем и сливками, который я приготовила на день рождения для своей коллеги»

9. «Моя сестра не спала всю ночь, чтобы приготовить этот торт на 6-летие своей дочери»

10. «Хот-доги с куриными колбасками, жареным перцем, луком и беконом для моей семьи»

11. «Меня зовут Дана, мне 17. Я пеку уже 9 лет! Это торт, который я сделала на день рождения сестры»

12. «Мне только что исполнилось 40, и жена испекла для меня этот торт»

Надпись на торте: «Ты постарел».

13. «Бутерброд, который я сделал жене на обед»

14. «Я просто в восторге от свадебного торта, который подруга приготовила мне в подарок»

15. «Сырная тарелка, которую я приготовил на прошлой неделе, превратила всю мою семью в любителей сыра»

16. «Завтрак ко Дню матери, который я приготовил для своей жены: ветчина, яйца и маффин в виде нашего маленького сына»

17. «Испек бисквит „Виктория“ на День матери. Очень доволен результатом!»

18. «Приготовила поке для детей. Мой пятилетка не любит, чтобы ингредиенты соприкасались друг с другом, поэтому на 2-м фото его поке в „разобранном“ виде»