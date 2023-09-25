18 человек просто хотели поесть в ресторане, а теперь твердят себе под нос: «Надо было дома пельмени сварить»
Порой мы ходим в кафе или рестораны не только перекусить, но и чтобы отдохнуть от повседневной суеты, пообщаться с друзьями или провести вечер с любимым человеком. Однако иногда наши ожидания не оправдываются, и мы начинаем жалеть, что не остались дома. Даже в приличном ресторане могут принести обугленное мясо вместо сочного стейка или же подать итальянскую пасту прямо на разделочной доске.
«Принесли устрицы на лотках от яиц»
- Как раз таки лоток — меньшая из проблем. Вообще-то, эти устрицы уже старые. Свежие устрицы всегда пышные и блестящие, а эти тусклые и плоские. Им уже хана. © taptapper / Reddit
«Угадайте, что из этого всего съедобно»
- Это тот самый случай, когда шеф-повар и стоматолог в сговоре. © cheeseballgag / Reddit
С такими друзьями лучше дома пельмени есть
- Договорились с хорошими знакомыми посидеть в ресторане. Они активно заказывали и ели. Но когда подошел официант со счетом, они тут же притихли. В итоге мы расплатились за всех с мыслью, что сейчас нам отдадут половину. Но мы никак не ожидали, что они начнут жаловаться на трудную жизнь: безденежье, ипотеку, дорогие продукты. Зачем вы тогда пришли в ресторан? © Подслушано / Ideer
«Вот такие пирожные»
- Если они думали, что поступили остроумно, то они ошибались! © Far-Philosophy-4375 / Reddit
«Я хотел сэндвич с беконом, салатом и томатами. Но получил вот это чудовище»
Оказывается, нужно доверять официантам
- Как же бесит, когда в меню нет цен. Если я собираюсь потратить деньги в ресторане, то хочу знать, сколько именно. Хотя бы просто скажите мне, что мой стейк стоил $ 40. © indigoassassin / Reddit
«Я возлагала большие надежды на пиццу „Бьянка“. В итоге вот. Темные кусочки — это просто сырой чеснок»
«Заказал, называется, луковые кольца»
Тот момент, когда никто не спешит брать ваши деньги
- В ресторане попросил счет. Ждал целую вечность, но так никто и не отреагировал. Я стал просить принести мне счет у всех работников заведения — ноль реакции. В итоге я не выдержал, встал из-за стола и громко сказал: «Если у меня сейчас же никто не примет карту для оплаты, я просто молча уйду». Тут же кто-то из работников выдал: «Просто сядьте, сейчас к вам подойдет официант». Так повторилось несколько раз, но никто ко мне так и не подошел. Мне действительно пришлось уйти. © High_Horse617 / Reddit
«Заказал пиццу с собой. Открыл и увидел вот это»
«Заказал филе-миньон. Попросил, чтобы мясо было внутри розовое, но получил какую-то обгоревшую хоккейную шайбу»
Порой проще поесть дома
- Ужинали с мужем в ресторане. У меня аллергия на грибы, и перед заказом блюда я уточнила состав у официантки. Она заверила, что все в порядке. В итоге принесли блюдо с кучей грибов. Решила, что перепутали заказ, и вежливо попросила поменять — с кем не бывает. Но в ответ услышала: «Вы бы могли просто выковырять грибы, делов-то!» Ну что ж, иду к стойке и прошу позвать администратора. Многократно извиняюсь и объясняю ситуацию. Объясняю, что у меня аллергия, и это не шутки. И тут администратор выдает: «Так поменялись бы с мужем». А мой муж заказал как раз фаршированные грибы. Еще раз прошу просто поменять блюдо, ведь никому не нужно, чтобы скорая помощь за мной приезжала после этих грибочков. Администратор фыркнула, но согласилась. В итоге нам посчитали оба моих блюда. Это был единственный раз, когда мы не оставили чаевые. © Savyl_Steelfeather / Reddit
«Заказал судака с картофельным пюре и редисом. Видите четыре кучки? Это и есть пюре»
«Отличный завтрак. Вот только забыли переложить со сковороды»
Для некоторых наглость — второе счастье
- Как-то раз мы с друзьями выходили из ресторана, а за нами летела наша официантка с криками: «Вы оставили мало чаевых. Вам должно быть стыдно!» Полностью согласен с тем, что чаевых мы оставили немного, ведь ее обслуживание было ужасным. © paul_is_on_reddit / Reddit
«Принесли мой заказ на кровельной черепице. Все вот это дело сильно так покачивалось во время трапезы»
«Подали пасту прямо на разделочной доске»
- Все это свалилось бы мне на колени уже через 30 секунд. © EclipticEclipse / Reddit
И дети повеселились, и взрослым скучно не было
- Пошли с детьми отмечать праздник в клубе с рестораном. Пока мелкие развлекались, мы заказали еду. Час ждем, два. Дети уже начали подбегать и просить поесть. Выловили официанта, но он сделал круглые глаза. Еще через полчаса муж не выдержал и пошел в соседнее заведение за едой, но когда вернулся, то набежали официанты и сказали, что так нельзя. У нас уже злость через край. И тут приходит один официант и признается, что повар отказался работать, поэтому они вызвали другого. Придется ждать. Больше туда не ходили. © Татьяна Лобанова / ADME
Непредвиденные ситуации могут произойти в любом месте, но это не должно отпугивать нас от новых гастрономических приключений. Во многих ресторанах действительно стараются угодить своим гостям и произвести хорошее впечатление.
AdMe/Народное творчество/18 человек просто хотели поесть в ресторане, а теперь твердят себе под нос: «Надо было дома пельмени сварить»
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