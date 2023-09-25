18 человек просто хотели поесть в ресторане, а теперь твердят себе под нос: «Надо было дома пельмени сварить»

Порой мы ходим в кафе или рестораны не только перекусить, но и чтобы отдохнуть от повседневной суеты, пообщаться с друзьями или провести вечер с любимым человеком. Однако иногда наши ожидания не оправдываются, и мы начинаем жалеть, что не остались дома. Даже в приличном ресторане могут принести обугленное мясо вместо сочного стейка или же подать итальянскую пасту прямо на разделочной доске.

«Принесли устрицы на лотках от яиц»

Как раз таки лоток — меньшая из проблем. Вообще-то, эти устрицы уже старые. Свежие устрицы всегда пышные и блестящие, а эти тусклые и плоские. Им уже хана. © taptapper / Reddit

«Угадайте, что из этого всего съедобно»

Это тот самый случай, когда шеф-повар и стоматолог в сговоре. © cheeseballgag / Reddit

С такими друзьями лучше дома пельмени есть

Договорились с хорошими знакомыми посидеть в ресторане. Они активно заказывали и ели. Но когда подошел официант со счетом, они тут же притихли. В итоге мы расплатились за всех с мыслью, что сейчас нам отдадут половину. Но мы никак не ожидали, что они начнут жаловаться на трудную жизнь: безденежье, ипотеку, дорогие продукты. Зачем вы тогда пришли в ресторан? © Подслушано / Ideer

«Вот такие пирожные»

Если они думали, что поступили остроумно, то они ошибались! © Far-Philosophy-4375 / Reddit

«Я хотел сэндвич с беконом, салатом и томатами. Но получил вот это чудовище»

Оказывается, нужно доверять официантам

Как же бесит, когда в меню нет цен. Если я собираюсь потратить деньги в ресторане, то хочу знать, сколько именно. Хотя бы просто скажите мне, что мой стейк стоил $ 40. © indigoassassin / Reddit

«Я возлагала большие надежды на пиццу „Бьянка“. В итоге вот. Темные кусочки — это просто сырой чеснок»

«Заказал, называется, луковые кольца»

Тот момент, когда никто не спешит брать ваши деньги

В ресторане попросил счет. Ждал целую вечность, но так никто и не отреагировал. Я стал просить принести мне счет у всех работников заведения — ноль реакции. В итоге я не выдержал, встал из-за стола и громко сказал: «Если у меня сейчас же никто не примет карту для оплаты, я просто молча уйду». Тут же кто-то из работников выдал: «Просто сядьте, сейчас к вам подойдет официант». Так повторилось несколько раз, но никто ко мне так и не подошел. Мне действительно пришлось уйти. © High_Horse617 / Reddit

«Заказал пиццу с собой. Открыл и увидел вот это»

«Заказал филе-миньон. Попросил, чтобы мясо было внутри розовое, но получил какую-то обгоревшую хоккейную шайбу»

Порой проще поесть дома

Ужинали с мужем в ресторане. У меня аллергия на грибы, и перед заказом блюда я уточнила состав у официантки. Она заверила, что все в порядке. В итоге принесли блюдо с кучей грибов. Решила, что перепутали заказ, и вежливо попросила поменять — с кем не бывает. Но в ответ услышала: «Вы бы могли просто выковырять грибы, делов-то!» Ну что ж, иду к стойке и прошу позвать администратора. Многократно извиняюсь и объясняю ситуацию. Объясняю, что у меня аллергия, и это не шутки. И тут администратор выдает: «Так поменялись бы с мужем». А мой муж заказал как раз фаршированные грибы. Еще раз прошу просто поменять блюдо, ведь никому не нужно, чтобы скорая помощь за мной приезжала после этих грибочков. Администратор фыркнула, но согласилась. В итоге нам посчитали оба моих блюда. Это был единственный раз, когда мы не оставили чаевые. © Savyl_Steelfeather / Reddit

«Заказал судака с картофельным пюре и редисом. Видите четыре кучки? Это и есть пюре»

«Отличный завтрак. Вот только забыли переложить со сковороды»

Для некоторых наглость — второе счастье

Как-то раз мы с друзьями выходили из ресторана, а за нами летела наша официантка с криками: «Вы оставили мало чаевых. Вам должно быть стыдно!» Полностью согласен с тем, что чаевых мы оставили немного, ведь ее обслуживание было ужасным. © paul_is_on_reddit / Reddit

«Принесли мой заказ на кровельной черепице. Все вот это дело сильно так покачивалось во время трапезы»

«Подали пасту прямо на разделочной доске»

Все это свалилось бы мне на колени уже через 30 секунд. © EclipticEclipse / Reddit

И дети повеселились, и взрослым скучно не было

Пошли с детьми отмечать праздник в клубе с рестораном. Пока мелкие развлекались, мы заказали еду. Час ждем, два. Дети уже начали подбегать и просить поесть. Выловили официанта, но он сделал круглые глаза. Еще через полчаса муж не выдержал и пошел в соседнее заведение за едой, но когда вернулся, то набежали официанты и сказали, что так нельзя. У нас уже злость через край. И тут приходит один официант и признается, что повар отказался работать, поэтому они вызвали другого. Придется ждать. Больше туда не ходили. © Татьяна Лобанова / ADME