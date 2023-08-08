18 человек рассказали о поступках людей, после которых хочется взять и проораться
Бывает, что сидишь себе спокойно работаешь, а тут коллега требует отпуском поменяться. Мол, нужно летом, а то у нее ребенок, ну вы же понимаете. И как бы ни пытался быть вежливым, проораться все равно хочется. И таких раздражающих поступков на самом деле еще ой как много — только успевай записывать.
- Бесят люди, которые не умеют писать отзывы. Для людей, которые пишут: «Еще не пробовали, еще не проверяли», — отдельный котел. Вот зачем ты пишешь тогда, а? Иди проверь, попробуй, потом пиши. Или: «Упаковка помятая, поэтому минус балл». Да какая разница, что там с упаковкой, если внутри все целое? Или если отзыв с фото, выкладывают фото пакета. Зачем, а? У-у-у, не могу. © Подслушано / VK
- Мне 25 лет, и я не понимаю, зачем женщины возраста 40+, у которых в свое время не задалась личная жизнь, начинают учить меня уму-разуму, твердя: «Да что твой парень, найдешь получше!», «Все мужики — козлы», «Это он пока такой идеальный, а вот потом...» Зачем они это делают? Если не сложилось, не надо свои комплексы и проблемы навязывать другим! © Подслушано / VK
- Как я ненавижу, когда женщины прикрываются детьми! В коллективе с такими работать просто невозможно! У нас довольно большой отдел, и каждый раз, стабильно почти каждый день, кто-то из женщин оправдывается ребенком. «У меня ребенок болеет, я только и думаю о нем, переживаю, поэтому косяки в документах». А у меня мать болеет, но ничего, я работаю нормально, потому что умею собраться и несу ответственность за свою работу. «Я не была на рабочем месте, потому что разговаривала с ребенком по телефону, рассказывала ему, как разогреть обед». Конечно, ведь нельзя было сделать это заранее и научить десятилетнего лося нажимать на кнопку микроволновки. «Я хочу отпуск в июле, потому что мне надо отвезти ребенка на море». Ты сама подписала график, где отпуск у тебя в октябре, кто теперь будет с тобой меняться? И таких ситуаций полно! © Подслушано / VK
- Бесят люди-обломщики. Таким что ни скажи, везде плохое увидят и попытаются тебя осадить. Говоришь, что купил машину, а в ответ: «Ну она же не новая, а б/у, мда». Я: «Как хорошо, мне эта неделя легко дается», а коллега: «Радуйся пока, на следующей неделе завал будет». Я: «Мы покупаем частный дом», а знакомые: «Мда, в доме своем работать надо, вот у нас квартира». Я: «Мы летим за границу на недельку», а подруга выдает: «Всего на недельку? Вот мы на 2 едем». После этого ничем вообще делиться не хочется! © Подслушано / VK
- Нет оправдания тем, кто постоянно опаздывает. Неважно, это нелады с управлением времени или прокрастинация — это просто заявление другому человеку: «Пф, твое время не так уж много значит». © Electrical_Box7293 / Reddit
- Ага, была у меня подруга, которая постоянно опаздывала. Кино смотреть — так к середине приходит, на чью-то свадьбу — только к самой церемонии еле-еле. Я еще как-то беспокоился, на свой счет принимал. И вот пару лет назад собрались мы компанией на концерт, ехать где-то полтора часа, и я решил всех разом отвезти на машине. Все собрались, я ей пишу, мол, уже выхожу из дома (она просто рядом жила). Она ответила: «Ок». Подъезжаю, жду. Не выходит. Звоню в дверь, тишина. Звоню уже ей, а она выдает: «Ну я тут в магазине, подожди, скоро возвращаюсь». И тут я что-то уже не выдержал. Просто сказал ей: «Да ты же даже и близко не собралась, добирайся сама», — и повесил трубку. Ну и мы с остальными поехали. С тех пор я больше не пытаюсь подстраиваться под непунктуальных. Опаздываете — ваша проблема. © jschem16 / Reddit
- Я в шоке от количества 30-40-50-летних, которые впадают в какие-то истерики от того, что дружба может закончиться, пары могут расходиться, люди в принципе могут поменять свои взгляды и мнения. Это нормально, это не трагедия, а просто жизнь. © Mysterious_Arrival59 / Reddit
- Я не понимают, зачем кто-то пытается лезть с общением к своим бывшим пару раз в год просто, чтобы узнать, как они там. Эй, мы расстались. Меня больше не заботит твоя жизнь, а тебя — моя. © icanchooseaname / Reddit
- Бесят, блин, «рыцари». Абсолютно незнакомые мужики, протягивающие мне руку, когда из общественного транспорта выхожу. Эй, с чего ты взял, что я буду прикасаться к твоей руке? Мало ли, куда ты ее совал. Да, блин, я тебя вообще не знаю, я брезгую твоими конечностями! И еще лицо обиженное делают, когда их игнорируешь. Один сказал: «Какая вы, девушка, злая!» Да, я очень злая, поэтому клешни свои мне под нос не суйте! © Подслушано / Ideer
- Злюсь от безответственных людей. Соседи уехали на море, оставили свою таксу одну. Их дочь приходит раз в день кормить псину, а в остальное время, в том числе ночью, собака воет 24/7. Уже сил нет от этой волосатой сардельки. Как так можно, а? © Подслушано / Ideer
- Незадолго до моей свадьбы заболела сестра. Деньги на лечение были, но она все равно возмутилась, что я не попыталась вернуть путевки на свадебное путешествие, чтобы помочь ей финансово. Сам факт, что я поехала, а не осталась для поддержки, ее тоже возмутил. Теперь я беременна, а она проходит курс лечения и видеть меня не хочет, потому что я, оказывается, не имею права заводить ребенка в такое время. Как будто весь мир должен бегать вокруг человека и перестать жить своей жизнью! Бесит! © Подслушано / Ideer
- Когда моя сестра с детьми приходят в гости, то они съедают все, что есть. Купила вкусное печенье? Дети съели. Приготовила себе ужин? Они все съедят. Мне не жалко, правда. Но ты идешь в гости, купи хотя бы своим детям молока, а не у меня требуй. Купи хотя бы кусочек долбанного торта. Хватит съедать мою еду! © Подслушано / Ideer
- Пару лет жила в Китае, вернулась домой. Отвыкла, что все туалеты платные. Нужно было памперс сыну поменять. А мы в метро, там этот туалет платный. Говорю: «Можно я у вас в сторонке встану бесплатно?» Она фыркнула, но пустила. А потом как коршун следила, чтобы я даже водой их не пользовалась. Хотела выбросить памперс в мусорку, а она как рявкнула, мол, не смейте у нас выбрасывать! Не дали выкинуть в их мусорку! У меня были салфетки с собой, не нужны мне были их вода и серая, почти газетная, туалетная бумага. Но вот что выкинуть памперс в мусорку не дали — вот этого я совсем не понимаю.
- «Рассчитай стоимость автомобиля по доступной цене за минуту». Ага. Прыгаем по ссылке. Выбираем модель, год, цвет, мелочи и подарки. И в конце, вместо ожидаемой цены: «Напишите свой номер телефона или почту, и мы вышлем вам уникальное предложение».
«Идите вы», закрываем страницу. Это действительно рабочий метод привлечения покупателя в настоящее время? © 12gramm / Pikabu
- Полчаса с мамой не могли такси вызвать. Пришлось в службу с диспетчером звонить. А я с ребенком еще. В итоге таксист приехал, увидел коляску с ребенком — и сразу же развернуться хотел. Без слов! И я понимаю, почему они могут быть против детей, у них может не быть места в багажнике для детского кресла, дети грязные, дети шумные (а наш так еще и любит открыть дверь такси на ходу), но чтобы вот так вот прямо без слов развернуться! Мама к нему чуть на капот не кинулась, чтобы хотя бы ее взял. А таксист заявил, что без детского сидения они могли бы попасть на штраф, диспетчер про ребенка в заявке не передала, но вот можно же было сказать об этом по-человечески, нет?
- Давно уже кинула родителей в ЧС. Достали звонить в выходные в восемь утра, а в будни умудряться попадать в самые напряженные рабочие часы! Еще ведь и обижаются, что трубку не беру. Теперь, как начинаются обидки, показываю, что никаких пропущенных у меня нет, и вместе охаем и песочим «нерадивого» оператора и «паршивую» связь. © Подслушано / Ideer
- Работаю в очень известной авиакомпании. И как же меня бесят все эти непонятно откуда взявшиеся родственники, которые спрашивают: «Слушай, тут такое дело... В общем, у нас денежек особо нет, а отдохнуть хочется. Ты бы не мог нам билетики достать на Мальдивы куда-нибудь? Тебе же раз плюнуть». А потом обижаются, что не могу. Бесят! © Подслушано / Ideer
- Есть у меня знакомая, а вернее, коллега. Добрый и ответственный человек, с одним недостатком: 90% слов из ее лексикона — уменьшительно-ласкательные. Картошечка, макарошечки, заявочка, телефончик. Сначала это казалось милым, а теперь весь коллектив пытается избежать беседы с ней. © Подслушано / Ideer
Кстати, даже в интернете люди порой ведут себя так, что сил уже никаких нет.
Фото на превью Kevin Dooley / Flickr, CC BY 2.0
AdMe/Народное творчество/18 человек рассказали о поступках людей, после которых хочется взять и проораться
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