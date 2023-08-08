18 человек рассказали о поступках людей, после которых хочется взять и проораться

Бывает, что сидишь себе спокойно работаешь, а тут коллега требует отпуском поменяться. Мол, нужно летом, а то у нее ребенок, ну вы же понимаете. И как бы ни пытался быть вежливым, проораться все равно хочется. И таких раздражающих поступков на самом деле еще ой как много — только успевай записывать.