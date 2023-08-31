18 человек рассказали про своих соседей, с которыми нужно держать ухо востро
Когда покупаешь квартиру или снимаешь ее в аренду, нужно быть готовым к тому, что среди соседей окажется кто-то, мягко говоря, с прибабахом. Люди со странностями могут такое вытворять, что нервов на них не напасешься. Как раз о таких личностях и рассказали наши читатели.
- У нас сосед лазил к нам купаться в бассейн. Потом он увидел, что в бассейне купаются наши собаки, которые живут в доме и спят на диванах. И сосед пришел ругаться, типа, зачем мы разрешаем собакам плавать. Он, видите ли, брезгует и теперь у него все чешется. Но с тех пор больше не купается. © Екатерина Данилина
- Я занимаюсь рассадой, как вдруг во двор вбегает соседский мальчик (4 года) и за ним бежит мамаша. Он хватает лейку и начинает поливать дорожку... Я обалдеваю, спрашиваю, что они здесь делают, она мне отвечает: «Нам некогда садом заниматься, а у тебя такое все красивое, нам нравится сюда приходить и собирать цветочки». Я сказала, что не хочу их здесь больше видеть и вызову полицию, если еще явятся, а она: «Тебе что, жалко?» © Olena Chambers
- Убиралась на бахче, когда увидела незнакомую женщину во дворе — она пыталась оборвать инжир. Без спроса войти во двор, без спроса нарвать... Вежливо ей сделала замечание, что еще рано рвать — инжир еще зеленый, а вот ветку сломать можно легко... Она и глазом не моргнула, ушла, не попрощавшись... © Tatiana Gulyaeva
- У нас была хорошая искусственная елка, от натуральной не отличить. Мы подарили ее вместе с елочными игрушками соседям, у них был маленький внук. А потом, когда эти соседи уезжали на ПМЖ в другую страну, они предложили нам купить ту елку, очень расхваливали ее. © Луиса Галиакбарова
- Соседка, жившая в квартире ниже этажом, постоянно жаловалась, что мы шумим, стучим и ей мешаем. Вызывала полицию. Те приезжали и убеждались, что у нас все тихо, никто не стучит, а в большинстве случаев нас вообще не было дома. В конце концов, на ее жалобы все перестали реагировать. © Елена Акодус
- В соседнем доме камеру поставили и увидели, что одна из жительниц тараканов соседям в окна подкладывает. Она учительница, кстати. © Phosphorito Lumenoso
- Наши соседи сверху (!) жаловались на нас в ЖЭК, что мы их заливаем. Они сказали, что мы слишком часто и долго моемся, и пар из нашей ванной поднимается к ним и портит паркет в их квартире. © Lyudmila Geraskina-Aslanyan
- У меня есть соседка, которая требует, чтобы я спилила деревья на своем участке. Она со своей стороны приставила лестницу к забору и поспиливала все мелкие веточки, до которых смогла дотянуться.
Соседи с другой стороны перестраивали дом. Так она заходила к ним во двор и устраивала инспекцию, что да как строить надо. Те соседи потом пришли ко мне и спрашивали о ее психическом здоровье. Я сказала, что да, она очень странная. © Inna Barozzi
- Мои соседи выкопали и посадили себе из моего огорода тюльпаны, коллекционные ирисы и пионы, клубнику. Честно скажу, я думала на других соседей, но пришла следующая весна и я увидела это все у них на участке. Никогда бы на них не подумала, с виду вполне приличные и совсем не бедные, но факт остается фактом, эти люди воры. © Ева Клейн
- Наша соседка почему-то взъелась на нас. То топаем, то батареи теплые из-за нас. А выяснилось, что ей приглянулся мой муж. Я была на работе на смене, соседка пришла и пыталась уговорить моего мужа пойти жить с ней. Она же, типа, бизнес-леди, самая-самая. Муж просто закрыл дверь перед ее носом.
Я приехала со смены, мне все благополучно рассказала другая соседка с нашего этажа. Вечером допросила мужа. Он посмеялся, говорит, что даже слушать ее не стал. © Наталья Орхидеева
- У меня была соседка. Приходила и постоянно скандалила: ходим мы громко, мешаем ей. Топали мои дети (которых у меня нет), топал тогдашний сожитель (даже когда на вахте), топала я (даже когда на работе), топали мы вместе (даже когда спим или дома вообще никого). Милицию не вызывала, но грозилась написать в прокуратуру. © Жабка в шляпке / ADME
- Новый многоквартирный дом, моя квартира обычно пустовала (раз в неделю приезжали на пару дней). Оставила я соседке ключи на всякий случай, так как живем в другом городе. Как ни приеду, замечаю, что некоторые мелочи не на своем месте. Спрашиваю у соседки: «Заходила?» Она: «А, да, за уксусом/табуреткой/пассатижами и т.д.» Однажды я приезжаю, дверь на балкон настежь, а тут грянули морозы. Я ей аккуратно, с шуткой: «Кого на экскурсию ко мне водила?» В ответ чуть ли не крик: «Подруге показывала твой ремонт, а не экскурсии. А че нельзя что ли?». На мою просьбу хотя бы ставить меня в известность о пребывании у меня в квартире, мне швырнули ключи в лицо и полгода не разговаривали. © Любоффь Счастье
- Новые соседи узнали, что у меня есть кот — они увидели его на моем же балконе. Абсолютно домашний кот, замечу. Но первое наше общение с этими милыми людьми началось с угрозы матери семейства что-то сделать с котом, если они увидят его рядом со своим сыном-аллергиком. Заверила даму, что вряд ли я когда-нибудь приглашу их в гости и ретировалась. Но дама про кота крепко помнила и следующий ее «заход» был связан со зловонной лужей в лифте. Почему-то ее появление она напрямую связала с моим котом. Я сказала ей, что если она покажет мне котика, способного мочиться на метр в высоту и столько же в диаметре, то я год бесплатно буду надраивать полы в подъезде. Более она со мной не разговаривала. © Саша Саня
- В одной съемной квартире за стеной жили соседи, которые любили слушать песню «Яблоки на снегу» в субботу и воскресенье в 6 утра. Очень громко. Через какое-то время я переехала и в новой квартире были соседи, которые слушали «кони в яблоках» все выходные с утра и до вечера. И да, с 6 утра. © Виктория Дубринская
- С 4 до 30 лет жила в пятиэтажке на последнем этаже. Под нами жила замечательная женщина по фамилии Шальтинене (это литовская фамилия такая). Все это время случалось разное: ваш кот громко прыгает со стола, вы громко дышите, почему к вам приходят гости, у вас музыка орет (2 часа ночи, мы спим, а эта женщина в истерике звонит в дверной звонок), вы по лестнице каблуками гремите, ваш туалет меня заливает.
Про туалет — это вообще анекдот был: у нас нигде ничего не течет, а она освежителем потолок обильно побрызгала, сконденсировалось каплями. Она и подумала, что мы ее топим. К тому моменту, когда я пришла проверять ее потолок, там было все сухо и красиво, она взгромоздилась на унитаз и риторически так вопрошала: «Ну ведь как? Ведь капало на меня? Куда оно делось?». К чести Шальтинене, она сама на следующий день позвонила по телефону, извинилась за ложную тревогу, а еще сама и рассказала про освежитель. Мне бы такое объяснение даже в голову не пришло. © Виктория Беликова
- Чего только не было с соседями. Вот, например. Соседка, живущая сверху, пришла, крутится вокруг двери, через которую рабочие заносят в квартиру шпаклевку, цемент. Говорит:
— Вижу, вы тут ремонт делаете, богатый, наверное?
— Извините, мы вроде не шумим, чем-то вам мешаем?
— Да нет, не мешаете, но ремонт-то делаете, а мне что будет с того, что я терплю как тут люди туда-сюда ходят? © Буч Ок
- Соседка снизу как-то жаловалась, что мы ремонт постоянно делаем. Приходила к нам, чтобы проверить, а папа ее не впустил. Так она нажаловалась на нас участковому, что мы шкафы собираем и продаем. Он нам звонил и говорил, чтобы прекратили, а потом еще приходил и проверял. Никакого ремонта мы, естественно, не делали, и шкафы не собирали. Посоветовали нам написать уже на нее жалобу на клевету. И только после этого, она, наконец, успокоилась. © Just A Little Crazy / ADME
- Купили набор мебели в прихожую. Из машины выносим, к лифту ставим. Я очередную ходку делаю и вижу, как дедок из нашего подъезда в лифт тянет наше зеркало. Увидел меня, засуетился, на кнопку своего этажа судорожно жмет, чтобы лифт быстрее закрылся. Я ему говорю, что зеркало мое, пусть оставит. А он заявляет, что оно его, он с ним спустился типа, да чайник выключить забыл и решил вернуться, а я негодяйка, раз старших не уважаю. Подошел муж и тут же оказалось, что это дедок нам просто погрузить в лифт хотел помочь! © Алла Августинович
Вот еще 16 доказательств того, что соседи — самые странные люди в мире.
AdMe/Народное творчество/18 человек рассказали про своих соседей, с которыми нужно держать ухо востро
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