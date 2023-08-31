18 человек рассказали про своих соседей, с которыми нужно держать ухо востро

Когда покупаешь квартиру или снимаешь ее в аренду, нужно быть готовым к тому, что среди соседей окажется кто-то, мягко говоря, с прибабахом. Люди со странностями могут такое вытворять, что нервов на них не напасешься. Как раз о таких личностях и рассказали наши читатели.