18 умельцев, которые так обустраивают свои квартирки, что хочется напроситься в гости

Про людей, которые сами себе мастера, говорят, что у них золотые руки. Но почему-то забывают упомянуть богатое воображение, то самое, которое помогает в паре досок увидеть комод необычной формы, а в салатницах — голову гигантского Щелкунчика.

«Моя первая попытка сделать нестандартную мебель. Только взгляните на эти ручки из сосны! Я вдохновлялся „Алисой в стране чудес“»

«Миска рамэна, показывающая погоду»

«Хотел замаскировать модем, стоящий на книжной полке»

«На праздниках я смастерил люстру-осьминога»

«Вырезал эту пару красных кардиналов из липы»

«Немного повозился и смастерил кожаный диван»

«Эти розы в технике оригами я сделал своей девушке ко Дню Святого Валентина»

«Сделала лунный декор для камина. Использовала фетр, бусины и пуговицы»

«Не только книжный шкаф, но и потайная дверь. На его изготовление потратил $100»

«В этом году мы купили свой дом, и жена захотела шкаф в прихожую. Опыта у меня ноль, но кого это останавливало. Я справился?»

«Сделала шкаф для хранения DVD из старых чемоданов»

«Слепила этого снежного человека фактически из мусора. Нам просто нужно было место для рождественского печенья»

«Переделка кладовой. Бесили эти металлические полки»

«Жена хотела купить гигантского щелкунчика. Но я сказал, что сделаю его сам»

«А голову я сделал из 2 деревянных салатниц».

«Сделали прихожую в нашем гараже. Это заняло больше времени, чем хотелось бы, но оно того стоило»

«Связала коврик в виде пруда с карпами»

«Я сделал это! Декор из реек и полки. Все отшлифовано и покрашено»

«Жена хотела кофейный столик одного очень модного бренда. Я сделал его сам и сэкономил $1400 семейного бюджета»