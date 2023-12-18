18 человек так хохотали над своими детскими снимками, что решили показать их всему интернету
На многих из нас периодически накатывает ностальгия, и в руках тут же оказываются фотографии из далекого прошлого. И некоторые из этих снимков настолько комичные, что наши герои решили радовать ими не только своих близких, но и весь интернет.
«2013 год. Я сделал это фото, а потом пошел в автошколу»
«Я в роли футбольной суперзвезды в конце девяностых. Черт, парень, оставь и другим парням шанс»
«2002 год, мне 12 лет. Мне всегда было интересно, почему мои штаны цеплялись за цепь велосипеда»
«Мои волосы так и не восстановились»
«Когда мне было 10 лет, я была в восторге, получив свой первый телефон»
«Не могу представить, что должно случиться, чтобы я так оделся сегодня»
«Я закончил крайне нездоровые отношения с прической „горшок“ в 17 лет...»
«Школьное фото моей второй половинки в четвертом классе»
«Я умоляла маму сделать мне такую прическу»
«В то время мои навыки маскировки были непревзойденными»
«Хотел быть похожим на Джеймса Бонда»
«Купил „усы“ для своей машины и решил примерить их»
«Посмотрите на мои бакенбарды. Тогда выглядеть старше было круто»
«Моя мама никогда не показывала мне это школьное фото. Мне тут 17»
«Гламурные фото в 1994 году. Мне было 8, но выглядела я на 45»
«Я так гордилась этим костюмом»
«Мое фото с выпускного в 2010 году»
«Я в роли рождественского оленя в девятом классе»
«Вот я в самодельном платье на выпускной. К счастью, это единственная моя фотография в нем»
На свои старые фото многие смотрят спустя десятки лет и диву даются, как можно было так чудить? И действительно, разница поколений часто становится предметом споров. А у нас на
эту тему есть целая подборка историй.
Фото на превью lostbutnotgone / Reddit
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