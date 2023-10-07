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Конечно, каждому стоит заботиться в первую очередь о себе, но некоторые кадры трактуют это слишком вольно. Они считают нормальным требовать у бывшей жены забирать из школы своего ребенка от другой женщины и пробуют товары прямо в магазине. И все это с невинным «а что такого».

«Покупатель опробовал щетку на своей собаке и даже не удосужился убрать с нее шерсть, оставил как есть»

Похоже, некоторые считают, что светлый пол предназначен именно для этого

Тот самый случай, когда почтенный возраст вообще ничего не значит

По пути домой встретила какую-то бабушку. Она попросила донести ее сумку до дома. Я по доброте душевной помогла. Собираюсь уходить, а она мне говорит: «Стой, еще мне полы помоешь». Я ей отвечаю: «Извините, меня дома ждут, всего хорошего». И тут она отчебучила: «Ну, тогда дай свой телефон, я тебе позвоню. Будешь два раза в неделю ко мне приходить убираться, а то ко мне сын ходит, а я ничего не успеваю». Бежала я от этого «чуда» как от огня. © Подслушано / Ideer

Хорошо, когда есть, кому спасать

Кто-то перемерил кучу обуви и просто ушел

Бывший со странными просьбами

Однажды начал писать бывший. Я уже была замужем, он женат. Писал изредка, фото присылал, у него была дочка. Расстались мы давно и по-дружески, пусть себе пишет, думаю. Тут у меня тоже рождается ребенок, чем я с ним и поделилась. А он возьми да и предложи мне его дочь из школы забирать, раз я теперь работать не буду. Я же все равно гуляю с коляской, а школа в двух остановках метро от меня, так что бы мне за его ребенком не зайти? А то его жена должна отпрашиваться с работы, и на нее там косо смотрят. Отказалась, а он такой: «Это потому, что у нас были отношения?» Говорю, мол, нет, я боюсь перенести неприязнь к тебе на твоего ребенка. Больше не писал. © Татьяна Лобанова / ADME

А вы когда-нибудь платили за то, чтобы вам дали работу?

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Kuwaiti.Israeli / Pikabu

Гость, от которого из собственного дома сбежать хочется

Был у нас в гостях знакомый мужа. Рассказывал, как хорошо жить без женщин. Критиковал мое ведение хозяйства. Я терпела неделю. На очередную придирку по поводу того, что не те специи я кладу в блюдо и постельное белье могла бы отбелить, я взорвалась. Не на него. На своего мужа. А закончилось все тем, что я нашла в себе силы подойти и высказать все нашему гостю. Проживание за счет друзей закончилось. © inconnue / Pikabu

Находчивость некоторых людей сражает наповал

В начале лета на соседней даче появились новые хозяева. Бывшая владелица — бабулька неплохая, но уж oчeнь хитрая. Новые соседи — приятные люди, нaши одногодки, в прошлом ни paзy не дачники, но энтузиазма xoть отбавляй. Заросшую бурьяном целину за пapy месяцев привели в приятный глазу вид.

В выходные сидим с соседом, общаемся, едим копченую рыбу, вдpyг звонит телефон. Смотрю, а это бывшая соседка. Руки в рыбе, включаю громкую связь. Пocлe стандартных вступительных фраз бабушка задает вопрос:

— Скажи-ка, а новые соседи замки поменяли?

Сосед приподнял одну бровь.

— Э-э-э... Да oткyдa мнe знать-то?

— Да у мeня тaм yжe боярышник и калина созрели, xoтeлa собрать. Приеду, а y них вcе заперто!

Надо было видеть лицо соседа, когда он все это слушал. © **vBear / Pikabu

«Отдал знакомому телефон в идеальном состоянии. Он попользовался им пару месяцев»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: caretakerok / Twitter

«Неожиданно во время полета заметил вот это рядом с дочерью»

«Знакомой написал фотограф, который не умеет адекватно принимать отказы»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: yastrepczev / Pikabu

Вот и попробуй понять некоторых людей

Пришла я в стоматологию, мне снимали швы с десны после удаления двух корней. Сидела по талону в очереди, через пару минут поймала на себе пристальный взгляд какой-то бабульки в другом конце коридора, она пялилась нагло. Через минут 10 мне надоело это разглядывание, я начала смотреть на нее в упор, не сводя глаз и не моргая. Она психанула, через 5 минут крикнула: «Развелось хабалок!», — и ушла. Вся очередь в шоке, они даже не поняли, на кого она орала. То-то же, нечего пялиться так беспардонно! © Подслушано / Ideer

«Отдавал даром набор кастрюль. Состояние хорошее. Единственное — у некоторых не было крышек.

Состоялась вот такая переписка с девушкой»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: IMHO*** / Pikabu

Тот тип родственников, которых никому не пожелаешь

Бесит, когда одна моя родственница, приходя ко мне, ведет себя, как у себя дома: хочет — ляжет на диван, хочет — ноги на стол закинет. Она старше меня на 20 лет, а ведет себя как наглый подросток. Как-то раз мою собаку тыкала носом из-за того, что та нагадила. Да, блин, это мой дом, это моя собака! © Подслушано / Ideer

«Мой арендодатель вчера наконец решил залить площадку у дома... Правда, он забыл предупредить меня об этом»

Соседи с ремонтом — это всегда безудержное веселье

Заехали в наш дом квартирой ниже новые жильцы. Делают ремонт, дрель и молоток ежедневно с утра до вечера. Хочется уже орать, но держусь. Хотя они и мешают спать моему ребенку. Но недавно я прибалдела. Эти соседи сверлили до восьми вечера, а потом пришли к нам и заявили, что они тут устали и прилегли отдохнуть, а наш ребенок топает и мешает, оказывается. Наглость у людей зашкаливает! © Подслушано / Ideer

А порой даже не понимаешь, как до такой наглости можно вообще додуматься

Возвращалась домой и увидела, как новая соседка пыталась войти в подъезд. Ключом домофона все тыкала, но не получалось. Я подошла, открыла. А она на полном серьезе такая, мол, вы же знаете свой личный код от двери? Ну знаю. А она выдает: "А я свой не знаю. Поэтому отдайте мне свой ключ, а сами кнопки набирайте. © Подслушано / Ideer