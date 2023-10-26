18 человек, у которых ни одна поездка в городском транспорте без приключений не обходится

Многие из нас ежедневно ездят в автобусе, трамвае или метро. И часто эти поездки проходят без приключений. Но героям этой статьи довелось столкнуться с такими попутчиками, о которых они еще долго будут вспоминать. Причем, одним реально повезло, а у других до сих пор глаз дергается.