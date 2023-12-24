18 человек увидели такое, что аж волосы на голове зашевелились

Многие люди любят пощекотать себе нервы за просмотром триллеров или фильмов ужасов. Но иногда того же эффекта можно добиться, бросив взгляд на вполне привычные вещи или людей. Значение имеет все: время дня, ракурс, освещение, а иногда даже температура воздуха. Герои нашей статьи не ждали от обыденности подвоха, но она решила взбудоражить их воображение.

«Работаю на скорой. Приехали на адрес в село, иду один с фонариком по пустой темной улице, а тут такое. Я чуть коньки не отбросил!»

«Нашла это внутри стены в коридоре. Я прожила в этом доме все свои 46 лет»

«А на оборотной стороне — так слабо написанные, что я не могу уловить это своей камерой, слова: „Старик по имени энергия“».

«Жена наводит красоту в соседней комнате, я задремал в другой. Прислала мне сообщение. Я аж вздрогнул»

«Гуляла ночью по парку. Иногда смотреть по сторонам было действительно страшно»

«Гриб прозрел и смотрит на меня. Брать не стал»

«Нашел эти сталактиты в гараже моего отеля»

«В такси красная тонировка. По ощущениям будто бы побывал в аду»

«Мой кошелек сначала пропал на 3 месяца, но потом появился вновь в моей прихожей. А сегодня я нашел внутри локон светлых волос»

«Я проснулся утром, и эта фотография была у меня в телефоне. Судя по времени, она была сделана тогда, когда я спал»

«Заходишь на кухню во время ремонта а там⁠⁠ такое»

«Купил дачу зимой. Шарился по участку у маленького прудика и в кустах вишни увидел это. Чуть дураком не стал!»

«У моих родителей на даче в дровянике осы (предположительно) устроили вот такое гнездо. Оно следит за вами»

«Так выглядят пальцы моей мамы, когда ей холодно»

«Едем с товарищем на авто. Смеркается. Решили срезать по короткой дороге через лес. Товарищ что-то рассказывает, а потом как заорет: «НЛО! Инопланетяне!»

«На обочине стоит это. Оказалось, вырезано из какой-то фанеры и нарисовано краской. Ростом метра 2,5».

«Этот роутер в потолке напоминает личинку Чужого, пытающуюся выбраться на свободу»

«Отличная обложка для нового фильма ужасов. За дверью моя племянница»

«Приснилось, что какая-то девушка тычет в меня пальцем, приговаривая, мол, недолго тебе осталось. Пробрало до дрожи, проснулся. Вышел из дома, а возле двери такое»

«Работаю геодезистом. В поисках очередного пункта в лесу близ какой-то деревеньки вижу вот такую картину. Телефон держится на идущем из дерева проводе»

«Снял трубку — гудка нет. Жаль, было бы прикольно. Уже собрался уходить, как, обернувшись, увидел кресло. Теперь все встало на свои места. Естественно, что тут нет гудка, чтобы всякие проходимцы типа меня не вышли куда не надо. А вот придет знающий человек, сядет в кресло и будет ждать звоночка».