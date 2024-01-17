18 человек сделали такой улетный ремонт, что кажется, здесь без волшебной палочки не обошлось

Ремонт — это всегда множество хлопот и трат, но в этом непростом процессе можно выразить свою индивидуальность и создать идеальные условия жизни для себя и близких. Герои нашей подборки сделали именно так.

«Моя уютная спальня на чердаке. Обожаю свои шторы»

«Закончил оформлять свой домашний офис»

«Обновила кухню в съемном жилье, и вот теперь я ей наконец довольна. Вы либо восхищаетесь моей задумкой, либо плюетесь от нее»

«Если не брать в расчет, что у кровати нет каркаса, я очень горжусь своей спальней»

А мне нравится, что кровать без каркаса, так атмосферно! © hiiiii0000 / Reddit

«Жизнь после развода: переехала в новый штат и медленно заменяю всю мебель и декор»

«Все в моей гостиной было приобретено из вторых рук, даже собака»

«Совершил решительный шаг и покрасил свою крошечную спальню. И теперь нисколько не жалею об этом, ведь белый цвет заставлял меня чувствовать себя в заточении»

«Уголок в спальне с парочкой моих любимых произведений искусства»

«Пару месяцев назад я спросил, какой цвет штор выбрать для темно-синего кабинета. Выбрал традиционный принт вместо однотонных, и, по-моему, получилось неплохо»

Так и будешь делать вид, что у тебя нет самого бомбического кресла в мире? © Whole*** / Reddit

«Обновили нашу гостиную благодаря множеству полезных советов. Чего только нельзя сделать с помощью ярких акцентов, нового ковра и парочки декоративных элементов»

«Я всегда хотел кабинет — игровую комнату, и теперь она у меня есть!»

«В нашей съемной квартире были бежевые стены и ковер, но это не помешало мне обустроить ее в эклектичном бохо-стиле»

«Моя мрачная гостиная в стиле бохо»

«Обожаю находиться дома»

Я хочу есть икру в этой комнате, расхаживая в атласном халате с меховой подкладкой, с красной помадой и с бигуди на голове. © big_mama_blitz / Reddit

Светлая красочная спальня

Если кто-то хочет такие же обои, но при этом не горит желанием влезать ради них в долги, поищите хорошую имитацию. © moosegoose90 / Reddit

«Построил кухню моей мечты. Что вы думаете, ребята?»

Обожаю цвет ваших шкафов. Очень красиво и смело. © Kizzitykel / Reddit

«Купили в ипотеку убитую однушку и своими силами без опыта делали ремонт по вечерам после работы. Допустил много ошибок — первый раз он такой»