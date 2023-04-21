18 человек вспомнили прихоти богачей, которые в голове простого человека вообще не укладываются
Люди, которые имеют на счету нереальную сумму денег, мыслят другими категориями, и многие насущные проблемы решают совсем не так, как остальные. Вот решил человек, например, постричься. Одни пойдут в пафосный салон красоты, другие вызовут мастера на дом, а третьи, сверхбогатые, слетают на стрижку в другой город, а то и страну. Об этих и других причудах богачей рассказали пользователи интернета.
- Я изучаю искусство и подрабатываю садовником в одном из самых богатых регионов нашей страны. Когда некоторые мои клиенты узнают предмет моего изучения, они начинают воодушевленно демонстрировать свои коллекции. Стены их домов увешаны картинами. Я помню, как стоял в своей грязной одежде садовника в ванной и разглядывал картину Пикассо, которая висела над унитазом. © useroftheinternet999 / Reddit
- Делали с коллегами проект дома для одного из наших богачей. Дом — замок в средневековом стиле. Хозяева — любители маленьких собачек. У них их было больше 5 штук. С улыбкой вспоминаю, как мне пришлось держать лицо, чтобы не заржать, когда нас попросили включить в план дома гардеробную и багажную комнаты для животных. Помимо отдельной игровой и комнаты для кормления. © Влада Косинская
- Одна дама живет в Америке, заказывает дождевую воду из Лондона, которую доставляют самолетом. Лондонская дождевая вода нужна для мытья ее длинных роскошных волос. Волосы застрахованы. © Юлия Колесник
- Как-то я была домработницей в одной богатой семье. Больше всего мне понравилось то, что у жены богача были сделанные на заказ доспехи для котов. Они были расставлены рядом с крошечными доспехами для мышей. © papajerry69 / Reddit
- Однажды я ночевал дома у своего богатого друга, а на следующий день мы собирались на концерт. Утром он сказал, что хочет постричься. Я подумал, что сейчас он быстро пострижет волосы и мы пойдем перекусить. Я заподозрил неладное, когда нас привезли в аэропорт. Друг сказал, что его парикмахер живет во Флориде. То есть нам по 16 лет, мы садимся в частный самолет, летим во Флориду, стрижем волосы и летим обратно. Это было безумие. © Britneck / Reddit
- Когда была студенткой, с нами в комнате жила одна девушка из состоятельной семьи. Она всегда одевалась в бутиках. Так как в то время у нас не было стиральной машинки, мы, конечно, стирали вручную. А та девушка была настолько ленивой, что свои грязные вещи никогда не стирала. Она просто отдавала их нам и покупала себе новые. © Ннннннн Бббббббб
- Я продавала новые дома в Лас-Вегасе. В воскресенье днем заходят 2 небритых мужика в купальных шортах и майках, заляпанных кетчупом. Начинаю разговаривать с ними. И уже через полчаса они покупают 2 дома. Сказали, что сейчас привезут чеки для депозита. Через 15 минут возвращаются в новеньком дорогущем Ferrari. Оказывается, они просто у бассейна сидели, им стало скучно, и они решили поехать новые дома вокруг посмотреть и купить, чтобы в аренду потом сдавать. © Elena Benson
- Я работала в розничном магазине. Как-то раз пришла одна богатая женщина и потратила $ 1,5 тыс. на одежду. Она набрала 2 тележки, но ничего не примерила. У нас было время поговорить, потому что транзакция длилась очень долго. Женщина сказала мне, что ненавидит покупать одежду. Иногда она просто скупала кучу случайных вещей и складывала в шкаф. Потом примеряла и все, что ей не нравилось, просто выкидывала. © OpinionatedNonsense / Reddit
- Работала поваром в богатой семье, где денег куры не клюют. Так вот что меня удивило: хозяева не выкидывали пищевую пленку после использования. То есть вот накроют тарелку кусочком пленки, а потом не выбрасывают, а складывают, чтобы в следующий раз накрыть. И так до тех пор, пока она не придет в негодность. © Iryna Labaz-Tereshchenko
- У одних очень богатых людей во время вечеринки на вилле у гитары музыканта порвалась струна. В 2 часа ночи владельцы виллы подняли двоих пилотов, и те быстренько слетали за другой гитарой. 600 км туда и 600 обратно... © Yuriy Tarasenko
- Приятель работал плиточником в огромном строящемся коттедже. Как-то я по необходимости зашел к нему на стройку. Наблюдая, как он выкладывает плиткой душевой поддон в помещении около 40 кв. м, я спросил, мол, что за глупость размещать санузел в двух шагах от входной двери. «А это для собачки. Здесь будут мыть лапки после прогулки. А дальше установят ванну для животных с гидромассажем». © Валерий Боровский
- Знала семью, в которой двум близнецам, помимо няни для каждого, наняли водителей. У каждого был личный водитель и личный автомобиль. © Людмила Жабская
- У нас шеф — миллионер. Я знаю одну его странность: он всегда просит на обед сварить 2 яйца и 1 сосиску. © Марина Гусейн
- У моей знакомой есть родственники, которые меняют всю мягкую мебель раз в 2–3 года. Вот просто так — доходы позволяют. Но при этом они обязательно портят обивку и рубят топором все, что можно, например деревянные детали. Чтобы никто не воспользовался их мебелью. Это и жлобство, и вообще неразумная трата ресурсов. © Eila Sipponen
- Мой приятель работает капитаном на большой яхте. Весь сезон он на ней живет, потому что яхта всегда должна быть в часовой готовности к отплытию. Там все должно быть вымыто, убрано, и должен быть запас свежих продуктов. В прошлом сезоне яхта отходила от причала 3 раза и в тот же день возвращалась. Каждые 3 дня капитан покупал партию свежей еды. В общем, весь сезон он бесплатно питался «старой» едой. © Максим Догадин
- Папа работал на частном аэродроме, и однажды я пошел туда с ним. Моей задачей было стоять с зонтом у самолета. Жена богача дала мне $ 20 и сказала: «Подносы для сэндвичей — из настоящего серебра. Можешь их забрать». Я спросил у папы, что это было. Оказалось, когда такие люди прилетают, они часто разрешают работникам забирать блюда и другую посуду. А я всегда удивлялся, откуда у нас дома столько подносов. © eggtasticness / Reddit
- Женщина, которая занималась прокатом частных самолетов, владелица этого бизнеса, рассказала мне, что как-то раз кто-то оплатил полет собаки в Нью-Йорк. Это стоило $ 45 тыс. На борту не было никаких других пассажиров. © aticho / Reddit
- Однажды я присматривал за котом одного богатого человека у него дома. Почти в каждой комнате стояло по телевизору, но самой странной была ванная. То есть кошачья ванная. Там был необычайно красивый кошачий туалет, рисунки с кошками и телевизор, который показывал мультфильмы о кошках. © Kpop_TWD / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек вспомнили прихоти богачей, которые в голове простого человека вообще не укладываются
Поделиться этой статьёй