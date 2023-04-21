18 человек вспомнили прихоти богачей, которые в голове простого человека вообще не укладываются

Люди, которые имеют на счету нереальную сумму денег, мыслят другими категориями, и многие насущные проблемы решают совсем не так, как остальные. Вот решил человек, например, постричься. Одни пойдут в пафосный салон красоты, другие вызовут мастера на дом, а третьи, сверхбогатые, слетают на стрижку в другой город, а то и страну. Об этих и других причудах богачей рассказали пользователи интернета.