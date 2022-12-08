18 человек встретили состоятельного партнера и готовы рассказать, каково это в реальности — жить с богатым
Вот казалось бы: всего-то и надо — находишь богатого партнера, сочетаешься браком, и полдела на пути к счастью сделано, можно благодарить судьбу и радоваться жизни. Но реальность порой выкидывает фортели, которые и не снились сценаристам драматических сериалов, и вчерашние «счастливчики» сегодня остаются без друзей, любимых вещей и зарекаются встречаться с тем, у кого денег чуть больше среднего. Интересно, все эти штампы о богачах — выдумка? И каково это — жить с ними и пытаться строить семью? Об этом честно расскажут герои сегодняшней подборки.
- Мой парень из обеспеченной семьи. Его родители живут в доме с 6 спальнями по соседству с чуваком, который помогал изобретать электрическую зубную щетку. Я писала эссе для поступления и искала в интернете информацию, а у него был советник по приему в колледж. Он всегда предлагает заплатить за все, но я мысленно веду счет расходов. Он не назначает встречи, не знает, как работает страховка, никогда не делал генеральную уборку в ванной комнате. Это делали за него. А ему меж тем уже 26 лет. © Unknown author / Quora
- Благодаря упорному труду и удаче муж стал одним из первых сотрудников известной соцсети. По моему опыту, отстойно быть женой богатого, если он позволяет богатству ударить в голову. К моменту развода я была безработной, беременной, с двумя малышами на руках. Он обалдел, когда понял, что кое-что упустил: все совместно нажитое делится пополам. Конечно, судились, но теперь у меня есть дом, я могу работать неполный рабочий день и при этом не беспокоиться о том, как мне накрыть стол и одеть детей. Так что, по моему опыту, быть женой богатого человека отстойно, но развестись с богатым человеком, который стал придурком? Бесценно. © Jenna Miles / Quora
- Муж моей лучшей подруги из богатой семьи. У нее теперь частные учителя, она не работает, может путешествовать, изучает языки. Ест только органические продукты. Короче, упорно доказывает, что у нее есть все и даже больше. Но вот его семья называет ее не иначе как золотоискательницей. А ее до сих пор очень впечатляют вещи, которые делает ее партнер и его семья, например, покупка дизайнерского стула. Подруга довольна своей жизнью, но что будет, если ее партнер решит, что хочет иметь свободные отношения? Только принять это, ведь она у него в долгу. Или заканчивать с этим. © Unknown author / Quora
- Я была близка к тому, чтобы выйти замуж за человека, который сейчас стал миллиардером.
Мы ели в лучших ресторанах, ходили на вечеринки и дружили с известными людьми. Когда он покупал мне подарки, приходилось изучать этикетки, потому что эти названия брендов я не знала. Но я сама разорвала отношения, потому что кое-что поняла. Он искал новый дом, и, осмотрев вместе с ним много домов, я четко поняла, что, хотя я любила и уважала его, а он был замечательным человеком, я не представляла, как можно провести с ним всю свою жизнь. © Kath Gordon / Quora
- Расскажу, как я поймала богатого и вышла замуж. Это самый надежный метод привлечения успешных мужчин: началось все с того, что я просто взяла и закончила школу в числе 10 % лучших учеников класса. Потом поступила в хороший университет, там и встретила умного и целеустремленного мужчину. Я поддерживала его, пока он учился в аспирантуре. Ах да, и я параллельно училась там и сама. Помогала и любила его во время взлетов и падений в начале его карьеры. Короче, я вышла за него замуж еще до того, как на горизонте появилось хоть какое-то богатство, просто по любви. Как заставить богатого жениться на вас? Быть равной ему. © Casandra Clements / Quora
- Дочь вышла замуж за богатого, старше на 18 лет, он очень жесткий и строгий. В быту у них общение, будто она его подчиненная, а он шеф. Она слушается, все терпит. Зато помогает нам с мужем деньгами, а нам тошно. Мы видим, что она несчастна, поэтому все деньги, которые дочь дает, откладываем. Будет ей задел, если решит уйти от мужа. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я работала риелтором и едва сводила концы с концами, когда в один прекрасный день встретила его. Он был высоким, симпатичным и очень успешным. Жил в просторной квартире с панорамными окнами, был щедрым до такой степени, что однажды устроил «охоту за драгоценностями» — по всей квартире находила записки с подсказками и ювелирные подарки. Поженились после полутора лет знакомства. А потом я забыла, как смотреть на ценники, ну и чувствовала себя кем-то очень важным. Но сказка кончилась так же внезапно, как началась: сразу после рождения дочки он начал изменять. Следующие 10 лет пыталась «наладить» брак, любила. Но не вышло, сейчас в процессе развода. Вчерашние друзья отвернулись. Сожалею ли обо всем этом? Нет. У меня не было бы моей замечательной дочери. Я многое узнала о себе и в итоге стала сильнее. © Erin Moore / Quora
- У нас был отличный дом, мы много путешествовали. Я должна была быть счастлива, а вместо этого жила будто под стеклянным колпаком. И не могла дождаться, когда он уедет в командировку, чтобы я могла дышать полной грудью и быть собой. Ему нравилась его зарплата, его карьера, и где-то в конце списка я. Красивая «вещь». Я почти ни о чем не говорила, кроме марки купленного стирального порошка. Однажды я просто ушла почти ни с чем и ничего не попросила при разводе. Деньги не компенсируют отсутствие любви. Теперь у меня есть потолок зарплат для потенциальных партнеров, и эта цифра — мое дело, но если вы богаты — идите мимо. © Melissa Myer / Quora
- Я встречаюсь с очень богатым мужчиной уже 3 года. Мы любим друг друга. Но работа для него на первом месте, иногда свидания срываются в последний момент. Он на несколько лет старше, поэтому у него большой опыт и он мотивирует и вдохновляет меня стать самостоятельной и зарабатывать. Но как только вы начинаете встречаться с богатым мужчиной, становится сложно вернуться к прежним стандартам. © Unknown author / Quora
- Встречалась с миллиардером, мы были влюблены. Он был щедрым, дарил подарки, он не выпячивал богатство, только через 1,5 года я узнала, кто он на самом деле. Он постоянно путешествовал по работе, а работа всегда на первом месте. Просто абсолютный трудоголик, что у него всего 2 дня отпуска, и оба он говорил мне, что не может дождаться, чтобы вернуться к работе. Он не силен в эмоциональной поддержке, прямо посоветовал мне поговорить о своих проблемах с кем-то еще. Он был хорош, но мне хотелось иметь рядом мужчину, который чаще будет рядом, и я буду у него на первом месте. © Katie Li / Quora
- Между родителями произошел спор:
Отец спросил: «Ты счастлива?»
Мама ответила: «Почему я должна быть счастлива?»
Отец такой: «Потому что ты жена мультимиллионера и можешь стать матерью сына-миллиардера». Мать отвечает: «Да. Но не будем забывать времена, когда мы не были богаты, и трудности, которые нам пришлось преодолеть, чтобы добиться того, что есть сейчас». Отец: «Я тоже это знаю и помню». После долгого разговора мать пояснила: «Быть женой мультимиллионера хорошо, потому что я могу купить все, что захочу, но я не могу купить время. Его я вложила в то, чтобы помочь создать состояние с нуля. Я счастлива, что вы, дети, не нуждаетесь, но а мы стареем, и деньги уже не играют роли. Получается, старались для вас». © Unknown author / Quora
- В течение 7 лет я встречалась с наследником из богатой семьи. Вопреки расхожему мнению он не сорил деньгами, но зато помогал мне убирать в квартире, гулять с собакой, сопровождал на семейные мероприятия. И еще мы много путешествовали: были в Антарктиде, поднялись на гору Килиманджаро, увидели северное сияние в Финляндии и провели 6 месяцев на ферме в Новой Зеландии. Мы не ходили на пышные вечеринки, но мы гоняли на Каннский кинофестиваль 3 года подряд. Но у нас ничего не вышло, потому что он не хотел детей, жениться, а потом и вовсе переехал. © Jasmine Grace Huxley / Quora
- Всегда мечтала выйти замуж за мужчину с богатыми родителями, потому что перспективный поди знай, взлетит или нет, а селф-мейд выпнет и забудет. Так и вышло, как мечтала. Мне твердили, что мы не пара, что я буду бедной родственницей, что меня будут унижать. Ну и началось — обидные намеки, палки в колеса, и в гостях не хотели видеть. Я была неизменно мила и доброжелательна, и однажды все сдались. Меня приняли. Моих родных, конечно же, нет, но я стала членом семьи. Особенно когда родила. С мужем развелись из-за его измены. Но свекры всегда рады, финансово дети более чем обеспечены, мне не надо думать ни об их образовании, ни об их недвижимости. В сухом остатке-то кто прав оказался? © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я вышла замуж не по любви. Мой муж — очень богатый человек, спустя годы я понимаю, что это замужество было правильным решением. Я занимаюсь любимым, хоть и не прибыльным, делом, ухаживаю за собой, покупаю дорогие вещи и косметику, мы всегда летаем на шикарные курорты. Наши дети ни в чем не нуждаются. Но я понимаю, что если бы я вынуждена была работать сама, тянуть детей, я не могла бы позволить все это. Многие меня не поймут, но я действительно счастлива. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мой муж богат и управляет хорошо налаженным бизнесом отца. После замужества я поняла, что у меня осталось мало поводов для беспокойства, я хожу по магазинам, а большую часть работы по дому выполняют опытные горничные. Не поймите меня неправильно, но большинство моих подруг делают вид, что не ищут богатого парня, но если бы видели профили на сайтах, то поняли бы, что они буквально охотятся за кем-то вроде моего мужа. И не надо их судить — большинству женщин просто нужна стабильность в финансах, это дает душевное спокойствие. © Unknown author / Quora
- Послушайте, как богатый мужчина предложил матери-одиночке роскошную жизнь. Мне 26, ему 45, и он не в моем вкусе. За ужином сунул мне в сумочку конверт, в котором было то, что меня покорило, — подарочный сертификат в спа-центр и записка о том, что я заслуживаю, чтобы меня побаловали. Мы хорошо проводили время, но... ни искры, ни страсти. В итоге он сделал «деловое предложение», мол, он любит меня, и ему все равно, люблю ли я его. Если я соглашусь выйти за него замуж, он будет заботиться обо мне, а сын получит шикарное образование. Но я беспокоюсь, что всегда буду чувствовать себя обязанной и сын почувствует, что это союз по расчету. Но главное — я лишу его возможности быть с кем-то, кто действительно полюбит его. Плюс переживаю, что не буду уважать себя, если соглашусь. © possibleconcubine / Reddit
- Одно слово — зависимость. Я домохозяйка с детьми, и при богатом муже я еще никогда не чувствовала себя такой бедной! Раньше я была независимой, успешной, а теперь чувствую себя рабыней. Я и жена, и личный помощник, и я слежу за каждой потраченной копейкой. А он? Он не станет покупать игрушки детям, ибо пустая трата денег, и одежду, ее на праздники подарят его родственники. И мы переезжаем из одной страны в другую каждые 3–5 лет. Вот каково это быть с мультимиллионером. Ну только исходя из моего личного опыта. © Indira Giro / Quora
- Всегда думала, что счастье в деньгах. В детстве жили очень бедно. Сейчас выросла, заработала сама на машину, получила образование. Вышла замуж за богатого парня. Развожусь. Деньги приелись, путешествия не радуют, айфоны меняются как должное. Все не то! Возвращаюсь к бывшему. Простой парень из шиномонтажа, зато рукастый, все умеет делать сам. Без загонов, надежный, любящий и верный. А главное, я тоже его люблю. Смотрю на него и хочу варить борщи и рожать детей, и вот оно — мое счастье! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Кто-то из ваших друзей или знакомых счастлив в браке с состоятельным человеком? Расскажите их историю.
AdMe/Народное творчество/18 человек встретили состоятельного партнера и готовы рассказать, каково это в реальности — жить с богатым
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