18 человек встретили состоятельного партнера и готовы рассказать, каково это в реальности — жить с богатым

Вот казалось бы: всего-то и надо — находишь богатого партнера, сочетаешься браком, и полдела на пути к счастью сделано, можно благодарить судьбу и радоваться жизни. Но реальность порой выкидывает фортели, которые и не снились сценаристам драматических сериалов, и вчерашние «счастливчики» сегодня остаются без друзей, любимых вещей и зарекаются встречаться с тем, у кого денег чуть больше среднего. Интересно, все эти штампы о богачах — выдумка? И каково это — жить с ними и пытаться строить семью? Об этом честно расскажут герои сегодняшней подборки.