18 чистюль, для которых избавиться от грязи — дело личного принципа

Одна из первых вещей, на которые мы обращаем внимание в гостях — чисто ли у хозяев дома. Люди из этой подборки не поленились навести порядок в таких углах и отчистить такие закоптелые и потерявшие вид от времени вещи, за которые другие и браться бы не захотели.

«Вот так я отчистил дровяную печь из железа»

«Пришло время почистить фильтры для бассейна в лагере. В бассейне дважды в день купалось по 300 детей. Вот как они выглядели через неделю работы и после чистки»

«Долго мучилась со старым пылесосом, который постоянно засорялся. Чистить ковер приходилось по часу. Купила другую модель, 10 минут работы — и ковер не узнать»

«Я постирала только ту подушку, что слева. Самой не верится, что раньше они были одного цвета»

«Купил этих латунных неразлучников в комиссионном магазине. Они отполировались на славу»

«2 часа работы — и моя духовка сверкает, как новая»

«Ботинки после работы в саду имели неприглядный вид. Вот почистил их на предстоящую свадьбу»

«В комиссионке попались медные кастрюли. Удалось отчистить их на славу»

«Почувствовала порыв привести в порядок свою кухню. Смотреть на результат теперь так приятно»

«Я ежедневно пользуюсь блендером, и заметила, что на чаше есть налет, который не смывается. Залила на ночь чашу горячей водой с 2 таблетками для зубных протезов — и вот итог»

«Потратил около часа на то, чтобы вернуть былую чистоту 25-летней материнской плате»

«Вот как я отдраила с помощью скребка и горячей воды свою кастрюльку, которую присмотрела в комиссионном магазине»

А я делаю проще: готовлю пасту из пищевой соды, средства для мытья посуды и перекиси водорода, все это наношу на грязные места, заворачиваю в фольгу и оставляю на время от 12 часов до суток. После этого большая часть грязи просто отслаивается сама, лишь где-то остается дочистить посуду скребком. © spaceredneckz / Reddit

«Убираюсь теперь по таймеру. Эта уборка, например, заняла 30 минут»

«Переехал в новый дом еще 2 года назад, но время почистить светильники появилось только сейчас. Как же я заблуждалась, думая, что они тонированы»

«Вот так выглядит моя машина после полировки»

«Мне подарили эти кастрюли. Немного потрудилась над ними — и вот они практически как новые»

«Я почистил печь для тостов»

«Переехал в съемную квартиру. А за духовкой обнаружился вот такой ужас. Пришлось потрудиться, прислал потом хозяину жилья эти фото, а он лишь ответил: «Молодчина!»