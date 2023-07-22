18 детей, которые ляпнули такое, что по взрослым пробежал табун мурашек

Иногда дети выдают такие фразочки, что у взрослых по спине пробегает холодок. Кажется, будто малыши все выдумывают, но все-таки многих точит червячок сомнения: «А что, если наши дочки и сыновья видят и знают что-то такое, чего не замечаем мы, взрослые?» И от подобных предположений становится немного не по себе.