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18 детей, которые отчебучивают такое, что родители только глазами хлопают

Народное творчество
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Дети без всяких сомнений выдают родным и близким все, что у них на уме. Их высказывания и поступки — порой смешные, порой странные, а порой и немного пугающие — становятся воспоминаниями, которыми мы будем делиться с детьми, когда они вырастут. А пока остается набраться терпения и запастись чувством юмора, ведь иногда родительство — это испытание для сильных духом. Почитайте только, что выдают эти наши любимые чада.

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Для создания этого материала был использован источник: dyadka1337 / Pikabu

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Рубрика «Говорят дети» может пополняться бесконечно, ведь у детского воображения нет границ, а представления о мире так причудливы, что диву даешься. Присылайте и вы нам свои комичные истории, пополним ими наши новые статьи.

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AdMe/Народное творчество/18 детей, которые отчебучивают такое, что родители только глазами хлопают
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