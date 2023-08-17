18 детей, которые отчебучивают такое, что родители только глазами хлопают

Дети без всяких сомнений выдают родным и близким все, что у них на уме. Их высказывания и поступки — порой смешные, порой странные, а порой и немного пугающие — становятся воспоминаниями, которыми мы будем делиться с детьми, когда они вырастут. А пока остается набраться терпения и запастись чувством юмора, ведь иногда родительство — это испытание для сильных духом. Почитайте только, что выдают эти наши любимые чада.