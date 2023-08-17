18 детей, которые отчебучивают такое, что родители только глазами хлопают
Дети без всяких сомнений выдают родным и близким все, что у них на уме. Их высказывания и поступки — порой смешные, порой странные, а порой и немного пугающие — становятся воспоминаниями, которыми мы будем делиться с детьми, когда они вырастут. А пока остается набраться терпения и запастись чувством юмора, ведь иногда родительство — это испытание для сильных духом. Почитайте только, что выдают эти наши любимые чада.
1.
2.
Для создания этого материала был использован источник: dyadka1337 / Pikabu
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Рубрика «Говорят дети» может пополняться бесконечно, ведь у детского воображения нет границ, а представления о мире так причудливы, что диву даешься. Присылайте и вы нам свои комичные истории, пополним ими наши новые статьи.
AdMe/Народное творчество/18 детей, которые отчебучивают такое, что родители только глазами хлопают
Поделиться этой статьёй