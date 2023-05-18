18 девушек, которые решились довериться опытному мастеру. И теперь недоумевают, почему они не сделали этого раньше

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Иногда требуется время, чтобы найти своего мастера, но таков путь. Сегодня мы покажем вам счастливчиков, которые похвастались преображением после салона на весь интернет.

«До и после стрижки»

Вот это да! У меня даже сердце забилось быстрее. © Unknown author / Reddit

«На днях я подстриглась»

Теперь вы выглядите такой ухоженной и уверенной в себе! © squatter_ / Reddit

«Сходила к парикмахеру»

А может, вы сели в машину времени? © DollylloD / Reddit

«По случаю дня рождения разорилась на поход в салон. Фото до и после»

«Я начала седеть в 18 лет, а закрашивать седину в 23. И только в 42 года решила остановиться».

«Мне хотелось плакать, когда мастер закончила их. Влюблена в свои ногти!»

«Впервые доверила волосы профессионалам»

«Не делала маникюр целую вечность. Довольна результатом»

«Впервые за 10 лет пошла в салон, чтобы вывести черную краску. Деньги потрачены не зря»

«Была в этом салоне трижды. Но на этот раз я просто влюблена в свои ногти!»

«Доверилась парикмахеру и сказала: „Делайте с моими волосами что хотите“. И вот результат»

«После расставания с парнем решила отрезать челку. Ни о чем не жалею»

«Попросила сделать омбре на волосах от красного до светло-оранжевого, и мой парикмахер превзошел себя»

«9 лет не была в салонах и наконец-то сделала свою первую стрижку»

«Фото, которое я показала мастеру, и то, что она мне сделала. Воплю от восторга»

«Мне отрезали около 15 см волос»

«Моя первая стрижка слоями! Никогда не чувствовала себя такой счастливой, выходя из салона»

«Обновила свою многослойную стрижку»

«Только что из салона. Чувствую, никогда не смогу повторить такую укладку самостоятельно»