18 девушек, которые теперь 100 раз подумают, прежде чем решатся на эксперименты с внешностью
Нередко отношения с мастером по маникюру или парикмахером длятся дольше, чем брак. Ведь специалист, который и хорошо делает свою работу, и прислушивается к пожеланиям, — настоящее сокровище. Потому что порой можно нарваться на мастера, над творением которого хочется плакать. А потом еще переделывать приходится.
«Потратила $ 500, чтобы стать блондинкой, и теперь просто хочется плакать»
«Я написала претензию, а мастер ответил, мол, извините, что вам не понравилось, но это дело вкуса».
«Подруга сказала, что хочет татуировку с рыбкой Дори. Ну и получила вот это»
«Просто продолжай плыть».
«Потратила $ 300, но это точно не то, что я хотела. Цвет волос такой, будто вымывался минимум месяц, хотя я сфоткалась через час после посещения салона»
«Не знаю, где ошиблась, когда показывала и объясняла, что хочу. Просила то, что на левом фото, получила то, что на правом. Надо ли что-то еще говорить?»
«Только что вышла из салона, а кутикула будто уже отросла»
«Что я хотела и что получила. Кажется, что-то не так»
- Тебе однозначно следует вернуться в салон! © neevrix / Reddit
«Я почти рыдаю! Еще и $ 350 заплатила»
«Что я хотела и что получила».
«Я попросила сделать вот так, а она взяла и просто все отрезала!»
«Только что вернулась из салона, и моим глазам больно»
«Это провал. И да, я плакала. Просто не могу поверить, что это произошло со мной»
«Только что сделала маникюр в салоне. Я же не придираюсь? Могло быть лучше?»
- Ты определенно не придираешься. Выглядит так, будто маникюру минимум неделя. © yasenergytip5 / Reddit
«По какой-то причине парень, который делал мне маникюр, срезал все ногти сбоку до такой степени, что теперь пальцы кажутся голыми»
«Мастер сказала, что просто у меня палец кривой»
«Мне было слишком страшно сказать парню-мастеру, что мне все это не нравится. Кажется, ногти выглядят громоздкими. И не знаю, смогу ли исправить это сама»
«Что я просила и что получила»
«Причем маникюр на первом фото я делала сама и не думала, что у профессионалов могут возникнуть проблемы сделать такой же».
«Мастер явно была в паршивом настроении, да еще так флиртовала с моим женихом, что я задумалась, а не специально ли она это сделала»
«Постриглась на этой неделе и просто ненавижу то, что получилось»
«Понятия не имею, что делать, чтобы выглядело получше. Разве что носить шапку, пока волосы не отрастут. Мастер постригла гораздо короче, чем я просила».
«Я потребовала вернуть деньги, а в салоне сказали, что никаких возвратов не делают»
Есть еще много бедолаг, которые хотели навести марафет, а теперь думают, как это все исправить: