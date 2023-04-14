18 девушек, которые теперь 100 раз подумают, прежде чем решатся на эксперименты с внешностью

Нередко отношения с мастером по маникюру или парикмахером длятся дольше, чем брак. Ведь специалист, который и хорошо делает свою работу, и прислушивается к пожеланиям, — настоящее сокровище. Потому что порой можно нарваться на мастера, над творением которого хочется плакать. А потом еще переделывать приходится.

«Потратила $ 500, чтобы стать блондинкой, и теперь просто хочется плакать»

«Я написала претензию, а мастер ответил, мол, извините, что вам не понравилось, но это дело вкуса».

«Подруга сказала, что хочет татуировку с рыбкой Дори. Ну и получила вот это»

«Просто продолжай плыть».

«Потратила $ 300, но это точно не то, что я хотела. Цвет волос такой, будто вымывался минимум месяц, хотя я сфоткалась через час после посещения салона»

«Не знаю, где ошиблась, когда показывала и объясняла, что хочу. Просила то, что на левом фото, получила то, что на правом. Надо ли что-то еще говорить?»

«Только что вышла из салона, а кутикула будто уже отросла»

«Что я хотела и что получила. Кажется, что-то не так»

Тебе однозначно следует вернуться в салон! © neevrix / Reddit

«Я почти рыдаю! Еще и $ 350 заплатила»

«Что я хотела и что получила».

«Я попросила сделать вот так, а она взяла и просто все отрезала!»

«Только что вернулась из салона, и моим глазам больно»

«Это провал. И да, я плакала. Просто не могу поверить, что это произошло со мной»

«Только что сделала маникюр в салоне. Я же не придираюсь? Могло быть лучше?»

Ты определенно не придираешься. Выглядит так, будто маникюру минимум неделя. © yasenergytip5 / Reddit

«По какой-то причине парень, который делал мне маникюр, срезал все ногти сбоку до такой степени, что теперь пальцы кажутся голыми»

«Мастер сказала, что просто у меня палец кривой»

«Мне было слишком страшно сказать парню-мастеру, что мне все это не нравится. Кажется, ногти выглядят громоздкими. И не знаю, смогу ли исправить это сама»

«Что я просила и что получила»

«Причем маникюр на первом фото я делала сама и не думала, что у профессионалов могут возникнуть проблемы сделать такой же».

«Мастер явно была в паршивом настроении, да еще так флиртовала с моим женихом, что я задумалась, а не специально ли она это сделала»

«Постриглась на этой неделе и просто ненавижу то, что получилось»

«Понятия не имею, что делать, чтобы выглядело получше. Разве что носить шапку, пока волосы не отрастут. Мастер постригла гораздо короче, чем я просила».