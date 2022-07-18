18 девушек, которые захотели сотворить на своих ногтях что-нибудь эдакое и сорвали джекпот

Героини нашей статьи точно знают, что с ухоженными ногтями и чувствуешь себя куда увереннее. Поэтому они обожают классный маникюр и совсем не против потратить на него 2 и даже 4 часа, вырисовывая особо замысловатый дизайн.

Ну а мы в ADME в очередной раз убедились в том, что ногти — это огромное пространство для творчества и при должном умении они вполне могут стать настоящим произведением искусства.

«Ух, кто меня только не отговаривал от этого сочетания! Но я и слушать никого не стала — и не жалею»

«Захотела ногти под цвет кимоно. На дизайн ушло около часа»

«„Желейные“ ногти с омбре и капельками дождя. На них ушло 2,5 часа»

«Маникюр с конфетти на мой день рождения»

«Сладкие летние арбузы. Впервые вручную разрисовывала ногти»

Первый маникюр сезона

«Сделала этот коровий принт с помощью штампика»

«Летняя клубника. Полностью раскрашено вручную. Этот дизайн занял 2 часа»

«Пляжные» ногти. Пена — это просто случайные каракули и пятна, нарисованные тонкой кистью

Такой простой, но симпатичный маникюр

«Гель на натуральных ногтях. Угадайте, какая из рук у меня ведущая»

«Сделала маникюр. Мой парень сказал „фу“, и теперь я еще больше обожаю этот цвет лака»

«Мой минималистичный маникюр»

За этот оттенок зеленого и душу продать можно

«Моя первая попытка нарисовать „Звездную ночь“ на ногтях»

«У меня ушло больше 4 часов на эти ногти. Даже не знаю, мне смущаться или гордиться своей работой»

«Это мой первый лак со светоотражающими блестками, и я его обожаю»

«Оказалась у незнакомого мастера, и она предложила мне сделать французский маникюр „с изюминкой“. Я подумала „Ну а что, живем лишь раз“ и согласилась»