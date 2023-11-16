18 девушек рассказали, какие навязанные стандарты красоты бесят словно скрип пенопласта по стеклу

Бьюти-стандарты существовали во все времена. Нам все время демонстрируют, как мы должны выглядеть: по подиумам шагают безупречные модели, в соцсетях — отретушированные фото. Бесит, не правда ли? Пользователи сети, которые тоже не смогли остаться хладнокровными, взяли и высказали, какие требования к внешности их ну прямо-таки выводят из себя.

Нам кажется, что любые манипуляции с внешностью должны происходить по собственному желанию, а не из-за того, что в соцсетях все идеальные, а мы — нет, и нужно это исправить. Смотрите, кто из известных женщин уже отказался от навязанных бьюти-стандартов.