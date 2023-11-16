18 девушек рассказали, какие навязанные стандарты красоты бесят словно скрип пенопласта по стеклу
Бьюти-стандарты существовали во все времена. Нам все время демонстрируют, как мы должны выглядеть: по подиумам шагают безупречные модели, в соцсетях — отретушированные фото. Бесит, не правда ли? Пользователи сети, которые тоже не смогли остаться хладнокровными, взяли и высказали, какие требования к внешности их ну прямо-таки выводят из себя.
- Все требуют идеально чистую, безупречную, увлажненную кожу. Но у всех, у каждого есть прыщи, сухость, покраснения тут и там, какие-то странные выпуклости, которые не проходят. У каждого. © blackcurrantcat / Reddit
- Надо выглядеть молодо. Даже если вам 60. © Unknown author / Reddit
- Да, но смотрите не переборщите, а то будет неестественно! © Wise____Koala / Reddit
- Это как моя мама все время красила волосы, чтобы скрыть седину. И вот однажды она попала на конференцию вместе со своим мужем и заметила, что у всех мужчин вокруг есть седина, но почти ни у одной женщины ее не было. И она решила: «Если всем этим мужчинам позволено стареть, почему мне нельзя?». Теперь мама перестала красить волосы и прекрасно выглядит во всей своей седой красе. © slytherinkatniss / Reddit
- Вся эта эпиляция, бритье и выщипывание. Это утомительно. Нет, я не перестану этим заниматься, но я все это терпеть не могу. © LuckStrict6000 / Reddit
- Вы удивитесь, узнав, сколько мужчин пристыжают женщин и заставляют депилировать все тело. Ребята, сюрприз: у женщин тоже есть волосы на теле, и мы не любим депиляцию воском так же сильно, как и вы! © okaymoose / Reddit
- Ага, это я несколько лет назад отдала кучу денег за лазерную эпиляцию, а все волосы взяли и отросли обратно. Только потом я узнала, что лазер — это не навсегда, если у вас есть гормональные проблемы. © CakinCookin / Reddit
- Тонкая талия, но при этом огромная попа и пышный бюст. Для большинства женщин достичь такого без операции просто невозможно. Откуда взять большую грудь, когда вы рекомендуете женщинам сохранять минимальный процент жира в теле для худобы? © Icy-Cow-6808 / Reddit
- Ага, и не забывайте еще, что нужны пышные бедра, но при этом с достаточным просветом между ними. © littleoracle13 / Reddit
- Раньше у меня была тонкая талия, но не было ни груди, ни попы. Потом я набрала вес, и формы появились — правда, вместе с «фартуком» на животе. Иметь и то, и другое одновременно практически невозможно. © Cass_Q / Reddit
- А я ненавижу, что бьюти-стандарты все время меняются. Я родилась в 80-х, и в моде были блондинки с пышным бюстом, потом появилась мода на худощавых моделей, а сейчас вам надо быть одновременно пышной, мускулистой и худой в нужных местах. Ваш идеал уже устареет к тому моменту, когда вы его достигнете, если вообще достигнете. © SkortSkirkit / Reddit
- Этот культ пресса... Пресс невероятно сложно накачать и еще труднее поддерживать. © Shadow948 / Reddit
- Вот-вот. Когда я достаточно подсушилась, чтобы пресс стал виден, я была настолько худой, что это уже выглядело нездорово. И если вы не будете качать пресс как бешеные, у вас всегда будет слишком много жира в организме для того, чтобы он стал заметен. © Scrangdorber / Reddit
- И в целом наличие плоского живота. Я стеснялась своего живота на протяжении 15 лет — когда он был стройным, когда он был дряблым, после родов, когда на нем были растяжки... И, честно говоря, я просто хочу жить, не переживая из-за того, что мой живот недостаточно плоский. © squashybunz456 / Reddit
- Плоский живот и пресс, когда у тебя пышные формы или фигура типа «Груша» — это почти невозможно. К счастью, я приняла то, что у меня есть небольшой животик, и считаю его привлекательным. © look1ngglass / Reddit
- Сама мысль о том, что ваши поры могут быть слишком большими. Вы, блин, серьезно? © Professional_Key_36 / Reddit
- А брови? Всем нужны идеальные брови, которые невозможно получить без визита в салон красоты. Почему люди ведут себя так, будто это жизненно важно? Это просто брови, успокойтесь. © wakingdreamland / Reddit
- И еще то, что у женщин не должно быть целлюлита. В то время как у большинства женщин он есть. © ·ManagementConfident9 / Reddit
Нам кажется, что любые манипуляции с внешностью должны происходить по собственному желанию, а не из-за того, что в соцсетях все идеальные, а мы — нет, и нужно это исправить. Смотрите, кто из известных женщин уже отказался от навязанных бьюти-стандартов.
AdMe/Народное творчество/18 девушек рассказали, какие навязанные стандарты красоты бесят словно скрип пенопласта по стеклу
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