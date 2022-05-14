18 доказательств, что у курьеров жизнь увлекательнее, чем у героев кино

Многие из нас периодически пользуются услугами доставки: кто-то заказывает на дом еду, кто-то посылки, а кому-то привозят технику или мебель. И мы ни на секунду не задумываемся, насколько сложна и непредсказуема работа курьеров, которые могут столкнуться как с чудаковатыми клиентами, так и с непогодой.