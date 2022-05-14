18 доказательств, что у курьеров жизнь увлекательнее, чем у героев кино
Многие из нас периодически пользуются услугами доставки: кто-то заказывает на дом еду, кто-то посылки, а кому-то привозят технику или мебель. И мы ни на секунду не задумываемся, насколько сложна и непредсказуема работа курьеров, которые могут столкнуться как с чудаковатыми клиентами, так и с непогодой.
Мы в ADME теперь точно знаем, что жизнь у доставщиков насыщена разными приключениями.
- У меня в доставке всегда стоит пометка «оставить у двери». Я думала, это подразумевает, что в нее не будут звонить, ведь я и так вижу уведомление о доставке на телефоне. Но сегодня я услышала звонок в дверь, а потом в камере домофона увидела, как курьер убегает. © rdu1ya / Twitter
- Привезли воду. Открыла дверь в квартиру, жду, пока курьер по лестнице поднимется. Посмотреть на диво дивное вышла кошечка Бусец. Любуюсь ее формами и спрашиваю: «Что ж ты тут делаешь, зараза любопытная?» Внезапно мне отвечает курьер: «Да водичку вам привез». © Dr_Alice_Woods / Twitter
- Переехали с мужем в квартиру с недоделанным ремонтом. На тот момент вообще не было межкомнатных дверей. Сразу со входа в квартиру туалет и ванна. Ждем доставку холодильника, входные двери не закрыли. Кто ж знал, что доставщики стучать не будут и зайдут в тот момент, когда я буду сидеть на унитазе. Думаю, эту доставку они не забудут. © Подслушано / Ideer
- Приехал как-то наш курьер взять заказ. Там его встретил жизнерадостный мужчина, который не знал точный адрес доставки. Но он придумал своеобразное решение: принес из своего кабинета клочок бумаги и протянул курьеру. Курьер не мог поверить своим глазам, это была фотография города почти с высоты птичьего полета. А на ней шариковой ручкой стоял крестик у какого-то дома. © Марат Манукян
- Как-то было дело: заказал пиццу, и вскоре начался ливень. Я был уверен, что заказ отменили из-за погодных условий, и занимался своими делами. Через два с половиной часа ко мне явился насквозь промокший курьер и сказал: «Извините, что так долго шел, там просто небольшой дождь. И пицца бесплатно из-за задержки». В итоге я дал ему щедрые чаевые. Это была самая дорогая остывшая пицца в моей жизни, но тот парень заслужил это. © David Xiuollin / Quora
- Страшно представить, какие были клиенты у курьера, раз он мне звонил, чтобы уточнить, что не может найти арбуз идеальной формы, и извиниться, что не может проверить, насколько арбуз сладкий. © nyanyapushkina / Twitter
- Как-то постучался в дверь к получателям, а дверь сама открылась вовнутрь. Следующее, что я помню, — как огромный дог, стоя на задних лапах и опираясь мне на плечи передними, облизывал мое лицо. А я ростом 188 см, если что. Я стоял и не знал, что делать. Вот такой огромный и внезапный хороший мальчик мне встретился. © Jallinostin / Reddit
- Какие-то ребята остановились в отеле в нашем городе и сделали заказ. А когда уехали домой, снова заказали у нас еду, но забыли поменять адрес. Они находились на другом конце страны, а их уже оплаченный заказ достался мне. © nahbruh27 / Reddit
- Заказала доставку на дом курьером в утреннее время. Утро, я привычным движением руки, не глядя, провожу по экрану, чтобы отключить звонящий будильник. Затем с ревом мамонта потягиваюсь, смачно зеваю, бормочу что-то нечленораздельное спросонья и недовольно кряхчу. Курьер терпеливо слушал все это около минуты, пока до меня не дошло, что я вместо выключения будильника ответила на звонок. © Подслушано / Ideer
- Привез пиццу и позвонил в звонок. Внезапно дверь распахнулась и из дома выбежал пацан лет 6 в костюме Супермена. Он дважды пронесся по двору, а затем с оглушительным криком запрыгнул на крыльцо и скрылся в доме. После этого появилась его мать, пожала плечами и забрала свой заказ как ни в чем не бывало. © FlyerThruZero / Reddit
- Курьер приехал чисто ради того, чтобы сообщить мне, что съел мой заказ. Потом вручил мне оставшийся мусор и умчал в закат. © Rich_Calligrapher_34 / Reddit
- Как-то раз заказывали с братом доставку еды с моего аккаунта. Приехал курьер, встречает его брат — мужик 33 лет. Курьер спрашивает у брата: «Василиса?» Брат отвечает: «Да». После нескольких секунд молчания курьер невозмутимо говорит: «Ваш заказ, пожалуйста». © LVTV_02 / Twitter
- Друг доставил пиццу одному клиенту, а через какое-то время тот позвонили менеджеру и сильно возмущался. Дело в том, что он заказали пиццу наполовину пеперони и наполовину с перчиком чили. И перчик чили должен быть на правой половине, а не на левой. В итоге он потребовал заменить заказ. Друг снова приехал к клиенту, взял коробку с пиццей и повернул ее. И да, перчики чили теперь были на правой половине. А клиент так и не понял, в чем дело, и наорал на друга, чтобы тот убирался со своими дурацкими фокусами. © Bud Jones / Quora
- Всегда, когда в интернете делаю заказ на доставку суши, пиццы, одежды, подписываюсь именем и фамилией какой-нибудь знаменитости. Очень весело наблюдать за реакцией курьера: и себе настроение можно поднять, и ребятам из службы доставки. Последний раз курьер признался, что вся пиццерия попросила взять автограф у Юрия Шатунова. Поржали вместе с курьером, и я ему расписался на бланке заказа, чтоб людей не расстроить. © Подслушано / Ideer
- Еду по навигатору на доставку по адресу дом 16. Приезжаю, а последний дом на улице — № 14, кругом овраг. Звоню заказчику. Оказалось, что чья-то фантазия решила не останавливаться перед оврагом и продолжить улицу за ним. Добираться пришлось через другую часть города. Заказчица потом чаевых дала, сказала, что забыла про этот казус. © Ольга Дрёмина
- Одна пара часто делала у нас заказы. И была у них собака — чау-чау — зло во плоти. А парочка эта любила наблюдать из дома за весельем, когда курьер пытался пробраться мимо этого чудовища. И вот как-то раз у меня осталась свободная пицца: предыдущий клиент отказался, и я кинул пару кусков бесновавшейся чау-чау. В один момент этот монстр стал моим лучшим другом. А пара по обыкновению наблюдала из окна и была разочарована, что не получила зрелищ. © David Grason / Quora
- Заказала доставку, курьер позвонил в домофон, впустила его в подъезд, сразу открыла дверь. Слушаю, как курьер повернул с лестницы и бодро топает в мою сторону. В это время моя кошка Тиша вышла ко мне в коридор, я ей говорю: «Тиша, уйди». Слышу, курьер споткнулся, постоял пару секунд и пошел дальше, но тихо так. Отдает пакет и шепотом желает хорошего дня. Бедняга, наверное, подумал, что я на него шикнула: «Тише иди». © Аня Колесова / ADME
- Работая доставщиком пиццы, придумал такую шутку: когда заказчик открывает дверь, обращаю внимание, есть ли кто-то кроме него в комнате. Если никого нет, то после оплаты заказа смотрю клиенту через плечо куда-то в глубь комнаты, улыбаюсь и говорю: «Приятного аппетита вам обоим». Заказчик пугается, а я быстро прощаюсь и сваливаю. Весело. © Подслушано / Ideer
Какие казусы с доставкой случались у вас?
AdMe/Народное творчество/18 доказательств, что у курьеров жизнь увлекательнее, чем у героев кино
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