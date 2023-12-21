18 доказательств того, что в канун Нового года может случиться все что угодно. Вообще все

В преддверии Нового года как-то особенно сильно хочется верить в чудеса. В те дни, когда города зажигают миллионы огней на праздничных елках, кажется, будто волшебство просто обязано произойти. Иногда именно так и случается, и истории героев нашей статьи — прямое тому доказательство.