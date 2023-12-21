18 доказательств того, что в канун Нового года может случиться все что угодно. Вообще все
В преддверии Нового года как-то особенно сильно хочется верить в чудеса. В те дни, когда города зажигают миллионы огней на праздничных елках, кажется, будто волшебство просто обязано произойти. Иногда именно так и случается, и истории героев нашей статьи — прямое тому доказательство.
- Было это в 2003 году. Иду я 31 декабря с работы. И вдруг из-за угла появляется Дед Мороз. Подходит ко мне и говорит: «Девочка Ирина! Вела ты себя в этом году хорошо, держи подарок!» — и протягивает мне пакетик. Я в шоке взяла, сказала: «Спасибо!» Прихожу домой, открываю, а там конфеты и крем для лица. Кто это был, я так и не узнала. Но было приятно очень! А крем оказался вообще огонь, до сих пор именно такой покупаю. © Ирина Скрипник / Dzen
- Я копила деньги со школьных обедов, чтобы на Новый год подарить родителям и брату конфеты и мандарины. 30 декабря бабушка вечером забрала меня из школы и мы пошли на рынок. У меня был большой сшитый мешок с мелочью. В свои 8-9 лет считала я плохо и постоянно спрашивала продавца: «А на сколько выйдут эти конфеты?», «Мандарины выберите поменьше, чтобы мне точно хватило». А когда в конце я добавила: «Взвесьте еще брату маленькое яблоко» — то эта продавщица прямо заплакала. Я ей отдала почти все деньги, а она в пакет с моими покупками положила еще конфет и мандаринов. А рядом стоящий продавец предложил мне елку бесплатно. Конечно же, я взяла. Притащила это богатство домой. Родители были в шоке от елки, потому что у нас уже была наряжена искусственная. Вот вспоминаю сейчас и представляю, что же про нас подумала та продавщица конфет с рынка. Хотя я просто была самостоятельным ребенком и запретила бабушке давать мне деньги, потому что подарок от меня. © Pastakapasta / Pikabu
- 31 декабря. Время примерно 17:00. Прохожу мимо елок.
— Добрый вечер, почем елки?
— ₽ 3 тыс.
— Дешевле отдашь?
— Не, я их по ₽ 5 тыс. продавал!
Ну я и ушел. Время 20:10, иду назад. Смотрю, елки уже лежат на земле, рядом никого. Я постоял, покричал: «Чьи елки?» Тишина. Ничего не может быть приятней, чем бесплатная елка, которую еще днем хотел купить за ₽ 3 тыс. © Unknown author / Pikabu
- Дочь 7 лет увидела у меня на странице в соцсетях фотку витрины с новогодними подарками, а сверху надпись: «А тебе такое никто не подарит, потому что ты взрослая!» Типа прикол такой. Дочь спрашивает: «Мам, а что, взрослые тоже любят такие подарки?» Я говорю, мол, конечно, это ж детство напоминает, да и вообще приятно: столько конфет — и все мне! Поговорили, и я забыла. А вчера дочка пришла домой с отцом из садика и говорит: «Мама, я купила тебе подарок, о котором ты мечтала всю жизнь!» И вручает мне новогодний мешочек с конфетами. И купила она его на свои карманные деньги! Вот сижу я, ем конфеты и слезы градом: не платье себе она взяла, на которое копила, а мне, маме своей, подарок новогодний купила! И говорит такая: «Мама, я тебе сейчас подарила, а не на Новый год, чтобы ты знала, что чудеса могут случиться в любой момент!» Моя милая, добрая, щедрая девочка. Реву от счастья. © #щастьематеринства / VK
- Мне было 11, когда я нашла под елкой маленькую Барби. Счастливая, побежала показывать подарок маме. Та кукле удивилась, ведь она ее не дарила. И папа с братом тоже. Я говорила, что это наверняка был сам Дед Мороз! Не буду же я рассказывать, что экономила на школьных обедах и сама купила эту куклу в ларьке. Потом, конечно, созналась. © En.Magpie / Pikabu
- Пару лет назад ходили мы поздравлять детей с ограниченными возможностями с Новым годом. Морально было тяжело, но мы справились. И вот в один из таких дней иду я уже домой, в костюме Деда Мороза, естественно. Зашел в магазин, хлебушка купил, а на выходе ловят меня дед с бабкой. Говорят: «Поехали с нами, внуков поздравишь! Подарки в машине лежат». А подарком был конструктор. Ну я и поехал. Приехали, дети мне стихи рассказали, хороводы поводили. Лезу я в мешок за подарком, попутно произнося торжественную речь: «Вот тебе крутой подарок! Если бы не праздник, себе бы оставил!» И торжественно извлекаю из мешка буханку хлеба... Пришлось выдумывать, что это голубям во дворе, чтобы спасать ситуацию. © Descended / Pikabu
- У нас в городе прямо перед Новым годом ограбили одну квартиру. Воры вынесли вообще все, что только смогли. Все бы ничего, но оказалось, что в этой квартире в качестве новогодних подарков собирали вещи и средства для детей из детского дома. Я не знаю, каким образом грабители об этом узнали, но в итоге вернули вообще все до последней ручки. Сегодня дети получили свои подарки. Чудеса случаются. © AlexFallen21 / Pikabu
- Помню, было мне 13 лет, и в канун Нового года я решила срочным образом найти припрятанный к празднику подарок от родителей. Пока они были на работе, я переворачивала всю квартиру в поисках заветного, пока не наткнулась на незнакомую мне папку с документами. Я знала, где родители хранят все важные бумаги, как они выглядят, но эти я видела впервые. Конечно же, я заглянула в них. Там были документы на удочерение какой-то Марии, рожденной 10 сентября. Судя по году рождения, моей одногодки. Минут 5 я не могла понять, кто эта девочка и где же она, пока мой взгляд не упал на дату подписания документа. Так в 13 лет я выяснила, что меня удочерили, сменили мне имя и дату рождения. И знаете, я никогда более не ощущала себя счастливее, чем в тот день! Из тысячи детей они выбрали меня! И ни разу я не могла даже предположить, что мама с папой мне не биологические родители — столько тепла и заботы они мне дарили... Прошли годы. Вчера мы с мужем начали оформление документов на усыновление прекрасной малышки. Надеюсь, у нас получится не хуже, чем у моих родителей! © Палата № 6 / VK
- Есть у меня старенькая машина-кабриолет, и давно была идея установить в ней елку. На днях заехал в гараж, снял задний диван, сделали с автомехаником крепление. Берем немного трубы квадратного сечения, сварки, красим, ставим, добавляем гирлянд, костюм Деда Мороза, сладости для детей — и вперед! Если это фото кому-то добавит новогоднего настроения — все не зря! © zela75 / Pikabu
- Не помню, сколько мне лет было, но в существовании Деда Мороза я уже сомневался. 31 декабря. Мать что-то готовит на кухне, отец собрался гулять с собакой и позвал меня, чтобы я закрыл за ним дверь. То есть я видел, как он ушел. И вот сижу я в своей комнате, занимаюсь какими-то важными делами и слышу, как на елке зазвенели игрушки. Забегаю в зал, а там под елкой стоит огромная игрушечная машина и лежат конфеты. Я тогда просто офигел от всего происходящего и даже опять поверил в Деда Мороза. Потом, уже спустя время, отец рассказал, что он вышел с собакой, песеля оставил у соседа, открыл ключом дверь, зашел домой, положил подарки под елку, покачал ветки, чтоб игрушки зазвенели, а сам быстро спрятался в шкаф. А потом, когда я потерял бдительность от всего происходящего, он вылез из шкафа и пошел к соседу за собакой. © BananoviySirop / Pikabu
- Сложилось так, что предновогоднюю зарплату обещали дать только вечером 30 декабря, а нужно же отовариться к праздничному пиршеству. Денег в заначке у меня хватает ровно на проезд до работы и обратно, ни о каких закупках и речи быть не могло. И вот в расстроенных чувствах, прибираясь в комнате, отодвигаю я тумбочку, а там лежит ровная, как из банка, купюра в ₽ 5 тыс. Я сначала даже подумал, что кто-то решил подшутить — настолько не мог поверить своему счастью. Подумав с женой, как туда могли попасть деньги, мы вспомнили, что пару лет назад продавали долю наследства супруги, и наличные какое-то время лежали неподалеку от той самой тумбы. В тот вечер я снова поверил в Деда Мороза. © Crang11 / Pikabu
- Раннее утро, город украшен новогодними огнями, падает снежок... Хорошо! Медленно иду, любуюсь всей этой красотой, слушаю музыку в наушниках, улыбаюсь своим мыслям. Навстречу женщина. И говорит мне: «Улыбка вам так идет! Вы Снегурочка?» Я в этом году и правда такой наряд на зиму выбрала: белая пушистая шубка и шапка, ну и все остальное тоже белое. Так приятно стало от ее слов! Я, конечно, поблагодарила ее, с наступающим Новым годом поздравила. Спасибо, милая женщина, за настроение! © CassiopeiaM / Pikabu
- Когда моя сестра была маленькой, то не могла выговаривать букву «Р». Родители занимались с ней сами, водили к логопедам, все способы попробовали, но к первому классу так и не смогли сделать так, чтобы сестра разговаривала нормально. В канун Нового года она начала просить у родителей купить ей «лолики». Папа в шутку сказал, мол, если научишься говорить правильно — «ролики», то мы договоримся с Дедом Морозом и он их тебе подарит. Сестра каждый день тренировалась, стояла у зеркала, читала много всего, повторяла эту злобную букву, которая ей никак не давалась. Удивительно, но к Новому году у нее все-таки получилось! Она получила свой заветный подарок под елочку, а я тогда поняла, что нет лучше штуки, чем мотивация. © Палата № 6 / VK
- За месяц до Нового года переехал в другой город. На празднование решил семье сделать сюрприз. В результате приехал день в день, открываю дверь, а меня только кошка встречает. Оказалось, что родители с братьями тоже решили сделать сюрприз и укатили ко мне! В итоге они у друзей остановились, а я в гордом одиночестве выспался в новогоднюю ночь. © nicnamenapikabu / Pikabu
- Предновогодье. Вечер, стою на остановке с сумками, жду троллейбус. Вдруг подходит пара: Дед Мороз со Снегуркой (совсем молодые ребята) — видимо, с какого-то корпоратива идут. А я что-то устала в тот день, выражение лица соответствующее. И вот этот Дед Мороз внезапно подходит ко мне, дарит конфету, приобнимает и говорит такой: «У вас все будет хорошо, я это точно знаю!» Я аж прослезилась. Не ожидала такого внимания от незнакомого человека. Поблагодарила, конечно, пожелала им со Снегуркой всего самого-самого. Вроде мелочь, но так приятно вспоминать. Кстати, у меня тогда и взаправду все более или менее устаканилось. © Любовь Э. / Dzen
- С самого детства с 1 декабря подкладывали сыну в ботинок одну сладость (и так до Нового года), но только если ботинки вымыты. Утром еще будильник не прозвенел, а ты уже слышишь, как босые ноги по полу шлепают из детской в прихожую, а потом раздаются радостные визги-писки. Сладости клали каждый раз разные, чтоб веселей было. Сплошные плюсы: и ребенок легко просыпается с утра, и настроение у него хорошее, несмотря на холода, темень и мороз за окном. Так смешно было, когда он — уже здоровенный лосик в 11 классе — уходя спать, сказал: «Мамуль, завтра 1 декабря, ботинки вымыты. Дед Мороз ведь не оплошает?» Конечно не оплошает, сынуль. © Naphania / Pikabu
- Настроение было плохое, но днем я заставила себя выйти на улицу вместе с ребенком и мужем. Вышли из подъезда. Пока надевала сыну варежки, рядом проходила компания мальчишек лет 10. Они веселились, ели конфеты, у некоторых в руках были коробки от новогодних подарков. И вот, когда мы мимо них двинулись к площадке, один парнишка подошел и вручил коробку с подарком. Я сначала подумала, что это шутка, и, наверное, полчаса ждала, что либо они вернутся, либо появится расстроенный ребенок, у которого этот подарок забрали. Но нет. Настроение поднялось несказанно! Подарок оказался очень хорошим. Так что спасибо тем ребятам! И всем я желаю хорошего настроения и таких неожиданных приятностей! © likanikapups / Pikabu
- В Новый год так и хочется верить чудо. А чтобы сильнее верилось в это чудо, нужно его самим создавать. Года 4 назад, когда таксовал, надевал шапку, бороду, наряжал машину, закупался мандаринами и раздавал их всем пассажирам. Реакция людей была одна — все начинали улыбаться. Какими бы хмурыми не садились они в авто, выходили с улыбкой. © NightFly / Pikabu
В Новый год каких только чудес ни бывает. Иногда происходят даже по-настоящему мистические истории, объяснение которым сложно найти.
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что в канун Нового года может случиться все что угодно. Вообще все
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