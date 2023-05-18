18 доказательств того, что детская смекалка — непобедимая вещь, особенно когда дело касается еды

Многие дети весьма привередливы в еде, и заставить их есть какие-нибудь полезные овощи — та еще задачка. Они так и норовят придумать какую-нибудь отмазку, чтобы избежать очередной обед. Одни умудряются спрятать брокколи в карман, другие подсовывают свою порцию братьям или сестрам, а кто-то вообще придумывает коварные планы, чтобы не есть вовсе. Пользователи сети поведали, на какие именно хитрости им приходилось идти в детстве.