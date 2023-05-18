18 доказательств того, что детская смекалка — непобедимая вещь, особенно когда дело касается еды
Многие дети весьма привередливы в еде, и заставить их есть какие-нибудь полезные овощи — та еще задачка. Они так и норовят придумать какую-нибудь отмазку, чтобы избежать очередной обед. Одни умудряются спрятать брокколи в карман, другие подсовывают свою порцию братьям или сестрам, а кто-то вообще придумывает коварные планы, чтобы не есть вовсе. Пользователи сети поведали, на какие именно хитрости им приходилось идти в детстве.
- Родители воспитывали меня достаточно строго, и активно практиковалось правило «пока не съешь, из-за стола не встанешь». Над тарелкой могла сидеть час, два и даже больше. Однажды я обнаружила в обеденном столе пустой ящик. Тут же в моем мозгу родилась гениальная идея, куда спрятать ненавистную еду. Спустя какое-то время содержимое ящика покрылось каким-то загадочным для меня «мехом», а потом появился запах. Родители долго искали причину, а когда нашли, я целый день провела в углу. © Metamorfinya / Pikabu
- В детстве мы с братом ненавидели бутерброды с ветчиной. Брат старше меня на 3 года, по-видимому, был не такой смышленый, как я. Он сидел и плакал над своим бутербродом, а я с гордостью показывала, что все съела. Но папа почуял неладное: посмотрел на бутерброд брата и увидел, что он стал в 2 раза толще. © Susan Powalowski / Quora
- Бабушка постоянно видела во мне голодающего и предлагала что-нибудь покушать. Готовила очень вкусно, но я терпеть не мог жареную печень. Зародилась идея: спрятать кусочки в карман. Я показал пустую тарелку и побежал играть во двор. Но когда вернулся, то бабушка отругала. Оказалось, что в кармане у меня была дырка, и от стола до самой двери были разбросаны кусочки той самой печени.
- Будучи ребенком, я не любила манную кашу, а мама сидела рядом и уговаривала есть. Кое-как я доедала. В очередной раз мама посадила меня за стол, поставила тарелку с кашей и села рядом, но ее кто-то позвал, и она вышла в другую комнату. Возвращается, а тарелка пустая. Мама заглянула в мусорное ведро — чисто, в раковину — тоже чисто. Она порадовалась, что я наконец-то начала нормально есть. Через пару недель она взяла книгу со стола, где я ела, попыталась открыть, но не смогла — страницы были склеены той самой кашей. Я набирала ее в ложку и намазывала страницы. Одну за другой. © Подслушано / Ideer
- Я в детстве не любил овсяную кашу. Мама отошла, а меня посетила идея. Я отодвинул шторы, открыл форточку и метнул содержимое тарелки в проем. Мама вернулась и похвалила, что все съел. Но вечером я все равно получил. Нет, она не нашла кашу на улице, все эпичнее. Оказалось, что я открыл только внутреннюю форточку, и вся каша красиво размазалась о вторую и предательски сползла между рамами. © SSID / Pikabu
- У меня 7 братьев и сестер. Никто из нас не любил есть печень. Я придумала хитроумный план, который все вместе слаженно исполняли. Мама с папой сидели по правую сторону стола, а остальные — по левую. Я брала несколько кусочков печени и аккуратно передавала следующему, тот докладывал свою порцию и отдавал дальше. Когда все кусочки печени оказались у последнего брата, он незаметно выбрасывал их в мусорное ведро около себя. © Gail / Quora
- В детстве я не любил есть. Мог сидеть часами над тарелкой. Как-то раз я случайно уронил макароны из ложки прямо на пол, но мама этого даже не заметила. И тогда созрел гениальный план: когда мама отворачивалась, я по одной ложке сбрасывал все под стол. А чтобы потом не схлопотать за макароны на полу, вызывался самостоятельно полы помыть. Вот только недолго работал мой план, и мама уже на следующий день все поняла, но наказывать не стала — убрал же за собой.
- Во втором классе оставили меня одну дома, а перед этим дали строгое наставление съесть макароны с сарделькой, которые оставили на столе. Разумеется, целый день я занималась своими делами и вспомнила про еду в самый последний момент, когда должны были вернуться родители. Кое-как съела макароны, а вот сардельку уже нет. Поэтому не придумала ничего лучше, чем выкинуть ее. Мой маленький мозг решил, что мусорное ведро не годится, так как все будет понятно. В итоге я выбрала раковину в ванной. Долго и упорно я проталкивала сардельку в раковину, и раковина забилась. Когда папа снял сифон, то не стал меня ругать, а спросил: «А почему сарделька, а не макароны? Она ведь вкуснее». А у меня до сих пор в голове возникает вопрос: «Почему я выбрала раковину?» © lapki.lapki / Pikabu
- Каждый раз, когда родители отвлекались, я брал из своей тарелки все, что не нравилось, прятал в салфетку и засовывал куда-нибудь в одежду. Обычно в карманы. Когда родители начали проверять карманы, я стал приходить в домашних тапочках за стол и прятал в них. © Unknown author / Quora
- Оказывается, по словам мамы, я в детстве была сущим наказанием. В 5 лет я приходила в детский сад и громко требовала: «Поздоровайтесь со мной, дети». Все здоровались. А когда я не хотела есть на обед манку, то отдавала ее соседям по столу. Те что-то мямлили, но доедали за меня. Сейчас я тише воды, ниже травы, но до сих пор стыдно. © Подслушано / Ideer
- В детстве я клал салфетку на колени и аккуратно ссыпал на нее брокколи во время еды. Потом бежал в туалет и смывал все в унитаз. Очень долго мама пыталась понять, почему я так часто стал бегать в туалет после еды. Но раскусить меня так и не смогла, так как добавляла брокколи почти во все блюда. © Tushar Agarwal / Quora
- В садике иногда давали подливку с печенью. А какой ребенок любит печень? Никакой! Мной был выдуман гениальный план: я брала кусочки печени, делала вид что поправляю сандалик, а сама засовывала их в обувь. После обеда прихрамывая отправлялась в туалет и выкидывала в унитаз все содержимое сандалика. Не знаю, как мама реагировала на носочки в мясном соусе, но воспитатели ни разу меня не поймали за такой махинацией. © paranoidLynx / Pikabu
- В детстве мама всегда заставляла меня съедать, что было на тарелке. Но один раз я придумал план: сказал, что мне нужно отлучиться в туалет. Вместо этого я побежал в свою комнату и спрятал кусочки овощей под кроватью.
- Когда мне что-то не нравилось из еды на столе, я незаметно перекладывала все в тарелку папе. Делала так каждый раз, когда мама отворачивалась. Папа это замечал, но ни слова не говорил маме, так как хоть что-то, но я все же съедала. © Zoe Blake / Quora
- В детстве, когда не хотела есть кашу, делила ее на четыре части и ела по частям. Тогда казалось, что каши стало меньше, и она быстро съедалась. © Подслушано / Ideer
- В детском садике иногда давали рыбу. Родители всегда пугали: «Ешь аккуратней! Там кости, застрянет в горле, не вытащить!» После этого я очень боялся ее есть. Перед воспитателем делал вид что ем, а сам просто жевал и в нужный момент прятал по карманам разжеванную рыбу. Потом просто приносил содержимое карманов домой. Реакцию родителей уже не помню, но, скорее всего, они негодовали. © D******Yoda / Pikabu
- В детстве, когда ела гречку с молоком, представляла, что это шоколадные шарики Nesquik, которые мне никогда не покупали. © Подслушано / Ideer
- В детстве я не любила картофельный суп с фрикадельками. Точнее, не любила только фрикадельки, старалась оставлять их в кастрюле. Однажды бабушка осталась присматривать за мной, а на обед был суп с фрикадельками. Я решила быстро съесть ненавистные мясные комочки, а потом спокойно есть суп. Запихала все разом в рот. И тут входит бабушка со словами: «Моя же ты золотая! Все фрикадельки уже съела. Ну вот я тебе сейчас еще положу». © Марина Фунтикова
Многие дети пытаются всячески схитрить, чтобы не есть. Но есть способы накормить ребенка, благодаря которым чадо добавку даже попросит.
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что детская смекалка — непобедимая вещь, особенно когда дело касается еды
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