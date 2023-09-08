18 доказательств того, что кое-что в этом мире поймут только женщины

Хоть современное общество и старается бороться со стереотипами, но нельзя отрицать, что у женщин по-прежнему есть заботы и проблемы, которых нет у мужчин. Героини нашей подборки честно рассказали о своих мечтах, переживаниях и любопытных наблюдениях.

Помню, как в день выпускного было безумно много дел. День-то важный — прощание со школой. Мама вот платье мне шила. Я сделала маникюр и погнала на прическу и макияж. Пока бежала, мимо меня проехали одноклассники на великах. И я такая подумала: «В смысле?! Церемония через час, а они даже не начинали готовиться!» Встретились на выпускном. Они стоят свеженькие, в костюмах, типа: «Нам же только в душ да костюм надеть. Это 15 минут». © Подслушано / VK

Очень не люблю делать макияж. Один друг семьи как-то ляпнул, что я была бы хорошенькой, если бы хоть немного красилась. Это не твое дело! © PeevesPoltergist / Reddit

Вчера одна девушка все нахваливала мои штаны, а потом спросила, где такие взять. Я ей честно ответила, что купила в комиссионке. А она выдала: «Ненавижу их». Через час подошла, чтобы уточнить, что она не штаны ненавидит, а просто никогда ничего нормального на распродажах не находит. © licoricewhip / Twitter

У меня есть одно такое чисто женское желание — открыть книжный магазин, который одновременно являлся бы и кафе, и пекарней, и цветочным магазином. © softmoonbow / Twitter

Только что какая-то бабуля сказала мне не носить телефон в заднем кармане джинсов, если я хочу быть мамой и женщиной. © nigalchuk_lera / Twitter

Быть женщиной — это постоянно думать: «Хм, это я заболеваю или у меня скоро месячные?» © Crazy_breze / Twitter

Я хожу на йогу, и есть асаны, которые нельзя делать гипертоникам и девушкам во время месячных. Идет занятие, тренер говорит свое обычное «Людям с повышенным давлением или менструацией сейчас лучше принять позу ребенка». Я слушаюсь, а мужик рядом шепчет с мерзкой ухмылочкой: «Что, кровоточишь?» © Подслушано / VK

Наконец-то наступил момент, когда можно ходить в любых джинсах, будь то скинни, клеш, «мамины» джинсы, бойфренды. Хоть высокая, хоть низкая посадка, любые цвета — вообще все сейчас модно и стильно. Не очень понятно, что за ерунда была до этого и почему так было не всегда. © ol_fa_sol / Twitter Кстати, вот еще несколько вещей, о которых постоянно думают женщины. Однажды случайно подслушала, как мужчины обсуждали рекламу салона красоты. Мол, есть услуга удаления волос с ног ровно до колена. Они были в шоке: неужели женщины бреют ноги до колена, а выше все остается волосатым? Знали бы они, что я брею только щиколотки — до той линии, где заканчиваются джинсы! © Подслушано / VK

Кто-нибудь вообще слышал про предменопаузу? Оказалось, она может длиться до 10 лет. И в это время с организмом творится такая жесть, что потом настоящая менопауза ощущается как блаженство. Живешь без месячных, перепадов настроения, вздутия живота и тому подобного. © scarletmanuka / Reddit

Никогда не замечала на лице признаков старения, а тут присмотрелась и увидела две горизонтальные морщинки на лбу, белое пигментное пятнышко, сосудики под глазом. Впала в паранойю: высматривала в себе недочеты часами. Недавно меня остановили проверить паспорт. Глянули со словами: «Такая юная, а с паспортом уже! Думали, у вас его еще нет вообще». Как же полегчало! © Подслушано / VK

Я постоянно слышу: «Ты драматизируешь, месячные не такие болезненные, так что прекрати и возвращайся к работе!» Месячные — это не только боль и судороги, но и перепады настроения, тревожность. А некоторым женщинам даже в больницу ложиться приходится из-за болезненной менструации. © Aditi Savind / Quora

Мой приятель однажды сказал: «Если хочешь узнать, чего хочет женщина, установи ей Sims и дай чит-код для денег». © ElenaShtil / Pikabu

Как же тяжело быть женщиной! Решила надеть другие туфли — и все! Приходится переодевать даже трусы! © Coffee_my_life / Twitter

Моя дочь родилась с пороком сердца. Чтобы она хорошо себя чувствовала и в будущем не было последствий, рекомендовали сделать операцию. И я просто офонареть успела от огромного количества советов из серии: «А может, не делать операцию? Она же девочка, у нее же тогда шрам на груди останется!» © Злобный_суслик / ADME

Проблема женщин в том, что они думают, что мужчина изменится. А он не изменится. © meh_thinks / Twitter

Живешь себе, все у тебя хорошо, работа отличная, устроилась удачно. И внезапно появляется кто-то, кому нужно срочно напомнить тебе, что ты стареешь и пора бы уже замуж... © Lakshika Goyal / Quora

Мой мужчина застал меня за бритьем подмышек. У него шок, он мне говорит, что я какая-то неправильная и девушкам бриться не нужно. Сначала посмеялась, потом поняла, что он это серьезно. Пришлось объяснить, что девушки, чтобы быть идеальными, идут на многое. А в ответ снова шок. С ним я давно не вместе, но такое не забуду никогда. © Подслушано / Ideer