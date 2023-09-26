18 доказательств того, что красота требует не жертв, а железных нервов

Кому из нас хоть раз не хотелось написать гневный отзыв салону красоты? Особенно, когда растишь длинные натуральные волосы, а их безжалостно обесцвечивают и превращают в рыжую щетку. Или когда доверяешь свои брови мастеру татуажа, а потом видишь в зеркале Фриду Кало. Говорят, что красота требует жертв, но не до такой же степени!