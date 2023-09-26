18 доказательств того, что красота требует не жертв, а железных нервов
Кому из нас хоть раз не хотелось написать гневный отзыв салону красоты? Особенно, когда растишь длинные натуральные волосы, а их безжалостно обесцвечивают и превращают в рыжую щетку. Или когда доверяешь свои брови мастеру татуажа, а потом видишь в зеркале Фриду Кало. Говорят, что красота требует жертв, но не до такой же степени!
- У моей подруги волосы ниже колена. Когда она пошла в парикмахерскую, чтобы подровнять концы, парикмахер в начале сказал, что ему придется лечь на пол, а потом, не долго думая, куда-то ушел. Через несколько минут он притащил стремянку! Моей подруге ровняли концы на стремянке! Это был самый запоминающийся поход в парикмахерскую. © Палата № 6 / VK
- Вряд ли мужчины понимают, на что готовы женщины ради красоты. Я вот, например, за шампунем езжу через полгорода и еще минут 10 иду вдоль кладбища. © _nebonebo_ / Twitter
- Сделала маникюр в новом салоне, и мне там так испортили ногти, что уже 2 недели как сняла гель, а ногти не растут, ломаются, крошатся. Их даже пилить больно. © Serikava / Twitter
- Попросила своего любимого стилиста покрасить меня в блонд. Сказала, что хочу балаяж и показала фотографии с примерами. Спросила ее, получится ли стать блондинкой, если мои волосы такие темные, и она ответила, что все получится. Через 4 часа я ушла из салона с результатом, которого вообще не ожидала: волосы стали оранжевыми! Потом я написала ей и спросила, посветлеют ли волосы, может, это нормальный этап в переходе к более светлому. Она сказала, что это поэтапный процесс, потому что я была слишком темной. Она предложила приехать на выходных, чтобы исправить ситуацию, то есть сделать балаяж заново поверх вот этого всего. © heyweegs / Reddit
- Пошла со своей подругой в спортзал. У нее лишний вес, но она пытается измениться. Когда мы пришли в тренажерку, единственное, что я видела, — это девушек, которые смеялись и осуждающе смотрели на мою подругу. © miss-snrub / Reddit
- Лет 15 назад я пупок проколола, результат сфотографировали и выложили в соцсети. И еще меня на снимке отметили. Разглядывая фото, я заметила, что на пупке длинный черный волос. Ну не знала я, что он там есть. Спасибо, конечно, я его сразу выдрала, но лучше б мастер сама это сделала до того, как фоткать и позорить меня. © Zabota.babuli / Pikabu
- У меня очень сухая кожа, поэтому я постоянно ее увлажняю. Но что бы я ни делала, уже через несколько секунд тональный крем странно высыхает и отслаивается на носу. Я пробовала использовать небольшое количество пудры поверх крема, но обнаружила, что так кожа выглядит только хуже. Ну что же я делаю не так? Теперь я разлюбила макияж. © Realistic-Door-1875 / Reddit
- Однажды я пошла на восковую эпиляцию. Это был мой первый визит в салон, и я увидела, что мастер использует полоски повторно. А также вытирает руки полотенцем, которое не меняется от клиента к клиенту, к тому же у нее не было дезинфицирующего средства. Я ничего не сказала, но поклялась, что ноги моей не будет в этом салоне. © Tejas Vartikar Chauhan / Quora
- Моя подруга решила перекраситься из брюнетки в блондинку. Для преображения выбрала известный в городе салон. Мы были в парикмахерской очень долго, пока ее осветляли. В итоге цвет получился настолько ужасным, что пришлось сделать короткую стрижку. Раньше волосы были до поясницы. Она много плакала. © Plankton-Local / Reddit
- Мастер заплела мне примерно 10 косичек, а затем ушла с фразой: «Я скоро вернусь». Ее не было 3 часа, я все это время сидела с недоделанной прической. © justpeachyhair / Twitter
- Мастер стрижет меня и комментирует: «А у вас красивый цвет волос!» Пауза, а затем добавляет: «Там, где нет седины». После этих комментов почувствовала себя древней, а мне всего 47 было. Больше я в тот салон не ходила, хотя стригла девица реально хорошо. Но лучше бы молча. © KymcoSuper8 / Pikabu
- Я покрасила волосы в коричневый цвет, и мне очень сильно не нравится. Не знаю, смогу ли я в конечном итоге снова стать блондинкой или убью свои волосы. © PirateEfficient5321 / Reddit
- «Усики убираем?» — спросила меня мастер, хотя пришла я наращивать ресницы. Лежала и думала, что ж у меня там за усищи, почему раньше все молчали. Бедный муж, столько лет терпит мои усики. Пару недель потом в зеркале смотрела на них и сомневалась. А ведь это были обычные светлые волосики над губой. © Kot.V.Smetane / Pikabu
- Пошла я как-то на стрижку к местному мастеру, известному на весь город. Куча пафоса, запредельная сумма за окрашивание на тот момент, очередь на несколько месяцев вперед. Решил он мне AirTouch зафигачить. Итог: после первого же мытья головы волосы просто сыпались клочьями. Даже у меня не получилось их так спалить в свои 19 лет самым жестким и дешевым осветлителем. Вынесла из этого единственный плюс: наконец пришлось отрастить свой родной цвет, хожу и радуюсь теперь. © Vittoria2603 / Pikabu
- Я заплатила за это $ 60! Они публиковали крутые фотки своих работ, рискнула довериться. Я была в ужасе, но не хватило духу начать спор, поэтому промолчала. Я просила французский маникюр гель-лаком, но это даже не похоже на френч, да и нанесение очень неаккуратное. Вернусь и потребую возврат средств. © seikoshi / Reddit
- В салон пришла девушка с роскошными волосами до попы, попросила подстричь 5 см. Парикмахер подстриг криво. Когда девушка вежливо попросила исправить ситуацию, мастер молча схватила машинку, срезала еще сантиметров 20 до лопаток. Клиентка замерла от неожиданности, а потом выдохнула и с улыбкой на лице сказала, что всю жизнь мечтала состричь эти волосы, но рука не поднималась да и все отговаривали, а теперь, похоже, ее мечта осуществилась. Довольная села ко мне в кресло, и мы решили подстричь еще немного короче. © Подслушано / VK
- Однажды я решила сходить на маникюр к новому мастеру. После завершения процедуры девушка попросила сделать пару фото моих ногтей. Я разрешила, мне ж не жалко. А она тут же достала бритвенный станок и попыталась сбрить мне волосы на пальцах. Мол, чтобы фото лучше получилось. Спасибо тебе, добрая девушка, за еще один комплекс. © Kevinuq48 / Pikabu
- Записалась в салон красоты на шугаринг зоны бикини. Мастера не выбирала специально, потому что мне важно было попасть в определенное время. Захожу в кабинет, а там сидит мужик! А так обалдела, что просто молча начала разворачиваться к выходу. А он выдает: «Девушка, я массажист, не бойтесь. В моем кабинете ремонт, вот мы и делим его пополам. Уже ухожу!» Хорошо, что уточнил, а то я уже была готова бежать оттуда, сверкая пятками.
Не зря женщины так долго ищут своего мастера и берегут его, чтобы не напороться на дилетантов.
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что красота требует не жертв, а железных нервов
Поделиться этой статьёй