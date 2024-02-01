18 человек показали свои фото из разряда «было-стало», и мы просто обалдели
Многие часто сравнивают изменения или прогресс при помощи фотографий до и после. Иногда, глядя на подобные коллажи, диву даешься. Кажется, будто все подстроено или снимки отфотошопили. Но все кадры в этой статье сделаны реальными людьми, которые, вероятно, и сами опешили от такого сильного контраста.
«Нашла свой идеальный тональник. Фото до и после — это просто вау!»
«Моя собака до и после прогулки»
«Прошло полгода с момента операции на носу»
«Я в 26 и 33. Никаких диет или операций, только здоровый образ жизни»
«Решил прибраться в гардеробной»
«Прошло 3 года после операции по восстановлению ушей»
«Мои изменения за 2 года. Вес остался тот же, но я начала заниматься спортом. Вот как мышцы влияют на общий вид»
«Растение после 2 лет любви и заботы»
«Моя мама сделала подтяжку лица. Ей 66 лет»
- Будто скинула 20 лет, хотя выглядит очень естественно. © Why0Why1000 / Reddit
«Этой игрушке уже 63 года. Ее ремонтировали практически все в нашей семье: я, мама, дяди и тети, бабушки»
«Иногда я не узнаю саму себя»
«Немного переделал старую татуировку»
«Сделала подтяжку шеи. И вот результат»
«Мой прогресс в оформлении тортиков: слева — самый первый, справа — последний»
«Поменяла образ жизни и стала ухаживать за кожей»
«Постригли песеля — фото до и после»
«Работала над мышцами на руках. Прогресс за 3,5 года»
«Раньше у меня было прозвище «Дурнушка Бэтти»
Наша подборка подошла к концу, но если вам нравится снимки из разряда «до и после», то у нас есть еще одна статья с фотографиями людей, которым удалось измениться за короткое время.
Фото на превью HappyCuppiccino / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек показали свои фото из разряда «было-стало», и мы просто обалдели
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