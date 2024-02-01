18 человек показали свои фото из разряда «было-стало», и мы просто обалдели

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Многие часто сравнивают изменения или прогресс при помощи фотографий до и после. Иногда, глядя на подобные коллажи, диву даешься. Кажется, будто все подстроено или снимки отфотошопили. Но все кадры в этой статье сделаны реальными людьми, которые, вероятно, и сами опешили от такого сильного контраста.

«Нашла свой идеальный тональник. Фото до и после — это просто вау!»

«Моя собака до и после прогулки»

«Прошло полгода с момента операции на носу»

«Я в 26 и 33. Никаких диет или операций, только здоровый образ жизни»

«Решил прибраться в гардеробной»

«Прошло 3 года после операции по восстановлению ушей»

«Мои изменения за 2 года. Вес остался тот же, но я начала заниматься спортом. Вот как мышцы влияют на общий вид»

«Растение после 2 лет любви и заботы»

«Моя мама сделала подтяжку лица. Ей 66 лет»

Будто скинула 20 лет, хотя выглядит очень естественно. © Why0Why1000 / Reddit

«Этой игрушке уже 63 года. Ее ремонтировали практически все в нашей семье: я, мама, дяди и тети, бабушки»

«Иногда я не узнаю саму себя»

«Немного переделал старую татуировку»

«Сделала подтяжку шеи. И вот результат»

«Мой прогресс в оформлении тортиков: слева — самый первый, справа — последний»

«Поменяла образ жизни и стала ухаживать за кожей»

«Постригли песеля — фото до и после»

«Работала над мышцами на руках. Прогресс за 3,5 года»

«Раньше у меня было прозвище «Дурнушка Бэтти»