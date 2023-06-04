18 доказательств того, что не каждый брак заканчивается фразой «жили они долго и счастливо»

С детства человек может мечтать о роскошном наряде и свадьбе с принцем или принцессой, но когда его мечта воплощается, он вдруг понимает, что это не приносит ему радости. Бывает, что партнер рядом не тот, кем казался, или жаждет совершенно другого в жизни. Таких вот озарений в мире хватает и мы собрали наиболее яркие из них.

После свадьбы муж стал очень жадным. Начал считать каждую копейку, уже и мою зарплату разложил: сколько мне в месяц на собственные нужды типа прокладок, косметики (очень мало), сколько на проезд (иногда, мол, и пешком пройдешься), сколько на еду на работе (бери с собой в контейнерах, и неважно, что микроволновки на работе нет, холодное поешь). Даже количество новой одежды рассчитал — естественно, по минимуму. Самое главное, я спрашиваю: «Ради чего такие жертвы и экономия?» А муж говорит: «У меня старая машина. Хочу новую, чтобы все завидовали». Мне вот интересно, в какой момент муж превратился в ненормального? © Подслушано / Ideer

Глупая вышла история. Медовый месяц у нас не задался. Я все просила мужа сходить в местное кафе-мороженое, но он не хотел, а одну меня не отпускал. В общем, в последний день медового месяца я купила мороженое в обычном супермаркете. Сели в машину, я ем и вслух расстраиваюсь, что что мы так и не сходили в то кафе-мороженое . А он вдруг опустил мое окно и выбросил мой рожок. Тогда было смешно, а позже я подумала: «Боже мой, во что я ввязалась?..» © jellypops555 / Reddit

Муж мне совсем не подходил. Лучше бы я никогда с ним не встречалась... Он был старше меня, старомоден и ревнив. Он не хотел, чтобы я работала, училась или ходила куда-либо, где я могу столкнуться с мужчинами. Моя жизнь началась лишь после развода в 35 лет. © Alice Folk / Quora

Замужем уже 10 лет, у нас ребенок, но мы с мужем несовместимы, нас нельзя назвать родственными душами. Он-то добился успеха, у него хорошая работа, а у меня — нет, потому что я свою работу бросила и вышла за него. Так что и социальной жизни у меня особо нет. Вдобавок ко всему этому мне приходится общаться с его родителями и его большой семьей. Я бы посоветовала молодым людям не думать о браке как о важной вехе в жизни — лучше сосредоточиться на карьере. Брак переоценен, и он часто несет за собой груз отказа от свободы и друзей. Вы будто постоянно под сканером и пытаетесь произвести впечатление на других. © Anonymous / Quora

До свадьбы мы встречались 5 лет, а поругались во время медового месяца из-за солнцезащитного крема: она против всякой «химии», а я постоянно пользуюсь кремом, потому что быстро обгораю. Она даже не хотела идти со мной купаться из-за солнцезащитных «химикатов». В итоге она довольно сильно обгорела и решила свалить все на меня, потому что это я, видите ли, не настоял на том, чтобы она намазалась кремом, и теперь медовый месяц испорчен. Вот тогда я и понял, что выбрал не того человека. Причем до свадьбы мы не ссорились. Все изменилось, когда я надел кольцо ей на палец. © fukenhimer / Reddt

Ужасно сожалею о браке. Я поняла вот что. Во-первых, рядом был не тот человек, во-вторых, я ощущала себя в неволе. Знаете, иногда человеку просто не нужно вступать в брак. Зачем я вообще вышла замуж? Наверное, я просто не понимала, кто я на самом деле. Сейчас мне лучше жить одной и наслаждаться покоем. Мне не нравилось видеть супруга каждый день и жить с ним под одной крышей. Брак — это сложная штука, он не для всех, и над ним надо работать. © Jacqueline / Quora

Мой супруг — врач скорой помощи. Мы познакомились 10 лет назад, когда муж только подавал документы в медицинский вуз, и полюбили друг друга. Свидания, веселье, смех... И вот я сижу дома одна, пока он на работе. Семья всегда на втором месте, а работа — на первом. Мне нужно следить за домом, растить наших детей в одиночку и стараться, чтобы ничто дома его не нервировало, ведь и без того хватает напряжения из-за работы. Чувствую себя просто соседкой по комнате. Наша жизнь вращается вокруг его рабочего графика, невозможно ничего спланировать, потому что вечно что-то случается. Все говорят: «Но ты замужем за врачом! Тебе повезло!» Да если бы я знала, я бы ушла еще много лет назад. © youraverageuser_1978 / Reddit

Почти все мои подруги вышли замуж примерно тогда же, когда и я. И практически все мы не слишком счастливы в браке. Знаете, в чем причина? Все время теперь не личное, а общее. Раньше можно было ходить куда угодно или спокойно посидеть одной в комнате. Но теперь из-за мужа и семейных обязанностей времени на себя почти не остается. Мы раздражены, но некуда даже выплеснуть негатив, вот мы и жалеем, что обзавелись супругами. © Shivani Sharma / Quora

Я очень люблю свою жену и никогда отступлю от собственных обязанностей как мужа. Однако, если бы мне пришлось снова подумать о браке, я бы предпочел избежать этого. Я стал слишком эгоистичным, чтобы поддерживать отношения. Так что теперь мой брак — это в основном битва против самого себя. И я стараюсь не слишком раздражаться. © DocZ-1701 / Reddit

Вышла замуж за мужчину чуть старше меня, у него от первого брака двое детей. Маме он понравился, но она меня отговаривала от брака, мол, прошлый груз помешает построить семью, о которой я мечтаю. Я не послушала ее, и мы поженились. И, черт возьми, мама оказалась права! В будние дни мы почти не видимся, потому что работа, иногда посменная; и бывает, что мы даже не пересекаемся. А в выходные и праздники он с детьми: парки, кафе, развлечения. Каждое лето в свой отпуск он возит их на море. Я не езжу, так как мне нельзя быть на солнце, а для меня муж уже не находит времени. Вся эта ситуация меня бесит, и я жалею, что не прислушалась тогда к словам мамы. © Подслушано / Ideer

Вышла замуж по принципу «стерпится — слюбится». 10 лет прошло, но не слюбилось. Муж просто золото: уборка, готовка, помощь по дому, в огороде тоже все сам. А я не люблю, и все. Хочу развестись. Муж, конечно же, против: у нас дочь есть. И вот я думаю: не эгоистично ли разрушать жизнь двух людей из-за того, что устала жить с нелюбимым? © Подслушано / Ideer

Понять, что вы друг другу не подходите, — это не всегда драматично. Например, мы с супругой поехали в медовый месяц на Маврикий. В первый же день я захотел исследовать все, что только есть на острове, а ей больше хотелось остаться и расслабиться у бассейна на пляже. Мы прожили вместе еще год, но именно тогда я понял, что не так уж много у нас общего. © PapDids / Reddit

Мой муж хороший человек. Я люблю его, мы отлично ладим, но его устраивает посредственная жизнь. Я чувствую, что у нас все посредственно. Его нельзя назвать глубоким человеком, и он не хочет развиваться как личность. Чем больше я думаю о том, чего хочу от жизни, тем сильнее чувствую, что если бы я могла вернуться в прошлое, то я бы все сделала иначе. Развод не вариант, но в то же время не хочется провести остаток жизни с чувством сожаления о своем решении. © unknown author / Reddit

Я сама сделала будущему мужу предложение руки и сердца. Мы вместе уже 6 лет. И раньше я с легкостью об этом говорила, заявляя всем с гордостью: «А вот я все сама-а-а...» Прошли годы, и мне стало так себя жаль! Смотрю на фотографии людей, где запечатлены лавстори, слушаю истории о том, как трогательно мужья делали предложения. А я-то предложения так и не дождалась, взвалила все это на свои плечи. Если честно, жалею очень. Никто так и не подкинул мне кольцо в напиток и не встал передо мной на одно колено. © Подслушано / Ideer

Два моих первых брака были неудачными. Оба супруга были чрезвычайно уязвимы в эмоциональном плане, но сами этого не осознавали. Во всех своих приступах дурного настроения они винили меня, детей, собаку — всех и каждого, кроме себя. Они понятия не имели, что я вообще-то не могу контролировать их чувства. © Anonymous0212 / Reddit

За три года брака я переехал в ее город, помог с ее домом, влился в ее компанию. Когда появился ребенок, она спала по ночам, а я уходил с ним в другую комнату. Она работает, а я по дому приберусь, есть наготовлю. Я с работы приходил и делал все так же. Все для того, чтобы она отдыхала. Итог: подала на развод. Причина: устала, что я ей уделял мало внимания. © Подслушано / Ideer

Замужем 5 лет. Задумались с мужем о ребенке. Нам по 30 лет, есть стабильная работа, купили квартиру. Прошли подготовку — анализы, витамины. И вот настал тот день, когда тест показал две полоски. Радость, слезы. И тут через две недели муж выдает мне, что передумал заводить детей. Что еще слишком молод. Несколько дней я ревела, потом собрала вещи и уехала к маме. Подаю на развод. © Подслушано / Ideer