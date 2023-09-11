18 доказательств того, что с подросшими детьми проблем не меньше, чем с грудничками
Вырастить ребенка — тот еще квест. И даже если младенчество прошло без особых истерик и происшествий, это еще не гарантия того, что дальше будет легче. Подростки могут косячить даже эпичнее малышей. Их гонор способен возрасти до небес, а юмор становится все более непринужденным.
«В мой „готический“ период родители полностью меня поддержали. Но поставили условие — они могут меня фоткать, чтобы потом поржать вместе, когда я стану старше»
«Дочка не понимала детей с TikTok, которые отрезали сами себе челку, а потом плакали. Она только что отрезала себе челку. И разрыдалась. Где тут логика?»
Ни стыда, ни совести
- 16-летний сын хвастается своими усами. 12-летка: «Мамины усы намного лучше твоих». У меня нет слов. © maryfairybobrry / Twitter
«Сделала челку, чтобы быть „милой“, но из-за нее я почти ничего не видела»
«Мой подросток каким-то образом умудрился засунуть барный стул под нашу островную стойку. Еле вытащили его оттуда»
Как быстро все устаревает
- Диалог 16-летнего сына с братом:
— Они спросили мой e-mail.
— Электронная почта? Этим пользуются только мамы!
— Фу, я знаю!
Мои дети подкалывают меня, даже не пытаясь подкалывать. © jacanamommy / Twitter
«Не могу поверить, что мои родители позволили мне пойти на танцы в образе секретарши»
«Как мой подросток кладет тарелку в посудомоечную машину»
Ох уж эта подростковая мода
- Моя дочь, выходя из своей комнаты во всем черном: «Мама! О нет... Я становлюсь эмо». Я была на твоем месте. Все будет хорошо, обещаю. © BunAndLeggings / Twitter
«Впервые мама разрешила мне самой одеться для школьной фотосессии»
«„Я не смог доесть все“. Ох уж эти подростки»
Тот период, когда все время представляешь себя героем фильма
- У моего 12-летки была вечеринка у бассейна. Начался дождь. Они все решили танцевать под дождем. Ну прям как в фильме. Весело же! Одна девочка осталась под дождем. Она просто стояла и будто смотрела в никуда. Я спросила, все ли в порядке. Ее подруга: «С ней все в порядке. Она просто драматизирует». А, ну теперь все понятно. © BunAndLeggings / Twitter
«Когда мне было 16, родители повезли меня на каникулы в США. А мне было как-то по барабану на это все»
«Я ходил в школу в костюме джедая, просто потому, что считал, что это круто»
Мальчики тоже бывают капризными
- Купили сыну-подростку новые туфли для школы. Но он не хочет надевать их в первый день, потому что они выглядят слишком новыми. Заводите детей. Это весело. © sarcasticmommy4 / Twitter
«Я в 1999 году. Фотографировала моя мама. Я уверен, что про себя она хохотала, как сумасшедшая»
«А вот и моя „готическая“ фаза в школе»
Когда гормоны бурлят
- Моей дочери 12 лет. Подросток, все такое. Сегодня приходил мужчина, якобы из Пенсионного фонда. Ну моя дочь услышала, что он не хочет уходить, настырный такой. И вышла со словами: «А ну ушел отсюда, знаем мы таких мошенников! Разводят на бабки, ищи вас потом!» Мужик в шоке, ушел. Кажется, я трусиха, не могу сказать такое. Думаю вот, в кого пошла моя дочь. © Подслушано / Ideer
Наверняка у каждого есть воспоминания из отрочества, от которых нам становиться неловко. А некоторые пользователи сети даже поделились фото, на которых запечатлены конфузные моменты их жизни.
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что с подросшими детьми проблем не меньше, чем с грудничками
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