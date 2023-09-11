18 доказательств того, что с подросшими детьми проблем не меньше, чем с грудничками

Вырастить ребенка — тот еще квест. И даже если младенчество прошло без особых истерик и происшествий, это еще не гарантия того, что дальше будет легче. Подростки могут косячить даже эпичнее малышей. Их гонор способен возрасти до небес, а юмор становится все более непринужденным.

«В мой „готический“ период родители полностью меня поддержали. Но поставили условие — они могут меня фоткать, чтобы потом поржать вместе, когда я стану старше»

«Дочка не понимала детей с TikTok, которые отрезали сами себе челку, а потом плакали. Она только что отрезала себе челку. И разрыдалась. Где тут логика?»

Ни стыда, ни совести

16-летний сын хвастается своими усами. 12-летка: «Мамины усы намного лучше твоих». У меня нет слов. © maryfairybobrry / Twitter

«Сделала челку, чтобы быть „милой“, но из-за нее я почти ничего не видела»

«Мой подросток каким-то образом умудрился засунуть барный стул под нашу островную стойку. Еле вытащили его оттуда»

Как быстро все устаревает

Диалог 16-летнего сына с братом:

— Они спросили мой e-mail.

— Электронная почта? Этим пользуются только мамы!

— Фу, я знаю!

Мои дети подкалывают меня, даже не пытаясь подкалывать. © jacanamommy / Twitter

«Не могу поверить, что мои родители позволили мне пойти на танцы в образе секретарши»

«Как мой подросток кладет тарелку в посудомоечную машину»

Ох уж эта подростковая мода

Моя дочь, выходя из своей комнаты во всем черном: «Мама! О нет... Я становлюсь эмо». Я была на твоем месте. Все будет хорошо, обещаю. © BunAndLeggings / Twitter

«Впервые мама разрешила мне самой одеться для школьной фотосессии»

«„Я не смог доесть все“. Ох уж эти подростки»

Тот период, когда все время представляешь себя героем фильма

У моего 12-летки была вечеринка у бассейна. Начался дождь. Они все решили танцевать под дождем. Ну прям как в фильме. Весело же! Одна девочка осталась под дождем. Она просто стояла и будто смотрела в никуда. Я спросила, все ли в порядке. Ее подруга: «С ней все в порядке. Она просто драматизирует». А, ну теперь все понятно. © BunAndLeggings / Twitter

«Когда мне было 16, родители повезли меня на каникулы в США. А мне было как-то по барабану на это все»

«Я ходил в школу в костюме джедая, просто потому, что считал, что это круто»

Мальчики тоже бывают капризными

Купили сыну-подростку новые туфли для школы. Но он не хочет надевать их в первый день, потому что они выглядят слишком новыми. Заводите детей. Это весело. © sarcasticmommy4 / Twitter

«Я в 1999 году. Фотографировала моя мама. Я уверен, что про себя она хохотала, как сумасшедшая»

«А вот и моя „готическая“ фаза в школе»

Когда гормоны бурлят

Моей дочери 12 лет. Подросток, все такое. Сегодня приходил мужчина, якобы из Пенсионного фонда. Ну моя дочь услышала, что он не хочет уходить, настырный такой. И вышла со словами: «А ну ушел отсюда, знаем мы таких мошенников! Разводят на бабки, ищи вас потом!» Мужик в шоке, ушел. Кажется, я трусиха, не могу сказать такое. Думаю вот, в кого пошла моя дочь. © Подслушано / Ideer