18 доказательств того, что полагаться на первое впечатление — идея так себе, прямо скажем
Каждому человеку нужно время, чтобы раскрыться. И первоначальное впечатление может в итоге оказаться совершенно неверным. Именно об этих вот ситуациях в стиле «не суди книгу по обложке» и решили поведать герои наших сегодняшних историй.
- Мне было 17 лет. Ехала в поезде. Вагон общий, народ входит-выходит, места только сидячие, а мне ехать 2,5 суток. Глухой ночью будит меня мужик угрожающего вида. Говорит: «Девочка, я сейчас выхожу. Иди на мою верхнюю полку, хоть поспишь как человек». Я ему так благодарна была. © Анна Кирияк
- Мне риелтор рассказывала. Пришел дедок чуть ли не в фуфайке и валенках в агентство и с ходу купил квартиру в центре города в одном из лучших домов. Деньги в пакете принес. © Bulatovasa / Pikabu
- Начальник отчитал меня за то, что я проигнорировала хорошо одетую «перспективную» покупательницу, а вместо этого стала консультировать «мужика, похожего на грязного фермера». А это был местный бизнесмен: он занимался лошадьми, отсюда и грязная одежда. В итоге та «перспективная» дамочка купила 1 футболку со скидкой. А мужчина сделал нам кассу. © Lara / Quora
- Работаю в ювелирном бизнесе и точно знаю, что судить по внешности не стоит никогда. Мужики крайне непрезентабельного вида покупали у меня самые дорогие подарки женам, так что меня теперь ничего не удивляет. Со всеми вежливо общаюсь. © Анна Абрамова
- Как-то ко мне заехал друг, выглядел так: штаны все в грязи по колено, куртка с дырами. Зашли в магазин, поймали подозрительный взгляд продавщиц, а потом и удивленный, когда он достал толстенную пачку денег. Дело в том, что у него своя геодезическая контора, его ко мне привез водитель прямо с полей. А пачка денег — это зарплата сотрудникам. © Hikawasan / Pikabu
- Один раз на фортепианном фестивале заметила необычную участницу. Эдакий бунтарь-подросток в рваных джинсах и с красными волосами. На фоне классических фортепианных принцесс она смотрелась инородно. Но вот она заиграла вальс Шопена: пусть с ошибками, зато искренне. Оказалось, девушка очень любит классическую музыку, а про сценический дресс-код ее просто никто не предупредил. © Надежда Айтан
- Как-то пришлось ехать ночью поездом. Захожу в пустое (была долгая стоянка) купе — столик весь завален ошметками рыбы и прочим мусором. Напряглась. И тут входят в купе 2 мужичка лет 35. Напряглась еще больше. Результат: мужички, увидев меня, извинились и быстренько прибрались на столе. © Анета / ADME
- В магазин бытовой техники, где работает муж, зашел мужчина. Выглядел он непрезентабельно, но купил дорогую посудомоечную машину. Попросил доставку на дом и показал водительские права, чтобы подтвердить личность. Так вот, нашим покупателем оказался известный актер! Никогда не судите о книге по обложке. © Jodie-Beth Galos / Quora
- Ужин в ресторане. Парень рядом с нами, похоже, не ладит со своей девушкой. Он все болтает, а она лишь чуть улыбается. Мы подумали, может, у них свидание вслепую. А потом парень встал и помог девушке сесть в инвалидное кресло. У нее явно был инсульт или что-то в этом роде, поэтому-то она и могла лишь слегка улыбаться. © Thomas Barnidge / Quora
- Представьте выставочный зал фирмы, торгующей обоями. Заходит дедушка, осматривается. Менеджер ему привычно сообщает: «Извините, мы только целыми коробками продаем». — «Спасибо, дочка, хорошо». Уходит и подгоняет фуру. Склад он тогда нам мощно просадил. © kamianta / Pikabu
- У нас в группе училась девушка-тихоня. Она всегда надевала штаны и мешковатую футболку и носила очки. Мы думали, она ни с кем не хочет общаться, но потом все же подружились с ней. Оказалось, она танцовщица. На самом деле очень умная и эффектная девушка, но в обычной жизни предпочитает скрывать свою внешность. © Lyra Burns / Quora
- Была на съемках фильма зимой. Есть захотелось неописуемо. Не стала дожидаться, когда привезут киноеду, и пошла в ближайший ресторан. Как была, в валенках, куртке из секонд-хенда и шапке-ушанке. Меня с большим удивлением, но обслужили. Разговорилась с официантом при расчете. Тот, смеясь, сказал: «Когда вы только пришли, мы думали, что вы или бродяжка, или миллиардерша». © 11ore11 / Pikabu
- Поехал я в банк в старой футболке, небритый и уставший. В очереди 2 типичные модницы: «Куда прешь? И вообще фи на тебя». А как услышали сумму, которую я снимал, лица их резко поменялись и стали мило заинтересованными. © geroinu4 / Pikabu
- На годовщину свадьбы пошел купить жене подарок. Прямо с объекта, где показывал новичкам, как асфальт укладывать. Продавщица сначала косилась и предлагала самые дешевые кольца. Когда показал пачку денег, сразу выложила все самое новое и дорогое. Еще и мороженое предложила из холодильника, как для самых любимых покупателей. © vbv82 / Pikabu
- Довелось поужинать в закрытом клубе. За соседним столиком сидел такой стереотипный продюсер: 50+, загар, броский костюм. С ним была 20-летняя девушка модельной внешности в платье с открытой спиной. «Ага, — подумал я, — все с ними ясно». И тут девушка сказала: «Папа, когда мама вернется, может быть, мы снова тут поужинаем?» © Thomas Barnidge / Quora
- Стою в длинной очереди в магазине. Слева обходит какой-то бородатый, неухоженный мужик в грязном свитере, берет напиток, открывает, отхлебывает и идет дальше. Я даже тормозить его не стал, понял, что он тут альфач. Он проходит за кассы, садится на стул в углу и такой: «Маришка, встань за вторую кассу». И Маришка встала, а он продолжил сидеть и беседовать с кассирами. Оказалось, он директор магазина. © Advokadr / Pikabu
- Работал в магазине. Однажды мы увидели, как подъехал большой черный грузовик. Выходит здоровенный байкер: татуировки, весь в коже. Выглядит как человек, с которым вы явно не хотели бы пересекаться. Но прежде чем закрыть грузовик, он поворачивается и вытаскивает маленькую пушистую собачку с крохотным розовым бантиком на голове. Пока он делал покупки, все время бормотал милые словечки своему крошечному питомцу. © craftycayuse / Reddit
- Со мной в группе в универе учится девушка: типичный ботан в очках, невысокая. Как-то выходим все вместе с пар на улицу, разбредаемся. А девчуля эта ни с того ни с сего запрыгивает в большой черный внедорожник и с криком: «Куда прешь, дубина!» — выруливает с парковки... Мы все стояли с открытыми ртами и смотрели ей вслед. © Подслушано / Ideer
Некоторым людям плевать на первое впечатление, которое они производят. Но не героям этой статьи, которым хотелось заслужить уважение родителей второй половинки. И как показывает практика, это тот еще квест.
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что полагаться на первое впечатление — идея так себе, прямо скажем
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