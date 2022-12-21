18 доказательств того, что при подготовке к Новому году проверяются на прочность не только провода гирлянд, но и наше терпение

Новогодние праздники иногда нужно не только прожить, но и пережить. Столько нервов, сколько мы тратим в этот период, пожалуй, не расходуется у нас за весь год. И список подарков составить нужно, и успеть их купить, и блюда к столу продумать, и родных всех поздравить, и на детские утренники сходить, и про коллег не забыть. А если еще и случаются курьезы по чужой вине, будь то невнимательный курьер или вредный кот, то рождественскому настроению и вовсе может прийти конец.

«Это собака или кошка? В моей семье до сих пор идут горячие споры на эту тему»

«Я должен был раздавать рождественские подарки в этих пакетах. И что мне теперь делать?»

«ВИНТАЖ

Пример текста».

«Мой сосед 4 раза пытался упаковать подарок и 4 раза терпел неудачу. В итоге сдался и сделал вот это»

«Кому: Эвану

От кого: от Санты-оборванца».

«Кажется, мои печеньки в виде Санта-Клаусов чем-то сильно обеспокоены»

«Мне нужна была звезда для елки, ну я и сделал ее из конструктора»

«Вот это моя новая елка со встроенной гирляндой. Все огоньки должны быть белыми. А те, которые „мерцают“, кажется, вовсе не белые»

«Ну что же, ко мне приехало Рождество»

«Мой друг купил дешевое рождественское украшение. Мы выяснили, в чем причина такой цены»

«Хотела порадовать своего парня новой игрой Warhammer на Рождество. И вот в каком виде ее принес курьер. Угадайте, кто открыл дверь»

«С деньгами сейчас туго, поэтому мы не были уверены, что сможем сделать друг другу подарки, но в конце концов я отложила достаточно, чтобы купить ему небольшой набор. А ведь я еще выбрала опцию „Это подарок“ на сайте при заказе». © IjustwantaMartini / Reddit

«Купила, называется, новогоднюю пижаму для своего двухлетки»

Я сначала увидела размеры, прежде чем поняла, что рисунки не совпадают. Честно говоря, если бы они были одного размера, я бы, наверное, просто пожала плечами и заставила своего ребенка носить ее. © ballerina_wannabe / Reddit

Ха-ха, вы что, никогда не слышали о новогоднезаврах? © fugawf / Reddit

«Только закончил устанавливать новые разноцветные рождественские гирлянды и обнаружил, что одна лампочка не меняет цвет»

Просто сними ее. © UncleBeauRules / Reddit

Я бы снял, но у меня уже нет ни времени, ни терпения. © Starlightrequiem256 / Reddit

«Не пойму, я что, в черном списке у Санта-Клауса?»

«Кот решил, что хватит с нас праздника»

«Несколько недель назад на наш дом упало дерево. Прежде чем чинить крышу, мы сделали ее частью рождественских украшений»

«Лицо моей дочери, когда Санта сказал, что не может подарить ей домашнего питомца на Рождество»

«Собака внезапно завладела рождественским подарком моей мамы»

«Наконец-то решили украсить дом снаружи гирляндами, а потом на улице стало ветрено. Вот результат»

«Заказывал 25 рождественских пакетиков. А в итоге оказалось, что там всего 5 пакетов и 20 завязок»