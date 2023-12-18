18 доказательств того, что продажа вещей в интернете — забава для людей с крепкими нервами
Благодаря интернету отдать или продать уже не нужные человеку вещи стало гораздо проще, чем во времена объявлений на автобусных остановках. Но порою встречаются такие покупатели, что хочется сначала завыть на луну, а потом отнести вещи к ближайшей мусорке от греха подальше.
- Я решила продать старую кровать в интернете за ₽ 300. Ну, думаю, возьмет кто-нибудь на дачу. Звонит мне мужик: «Отправите по почте?» Я как представила, что ползу на почту, а на моей спине — старая деревянная полированная кровать, так меня пробрал дикий смех. И лицо почтальона представила, когда зайду с этим на почту. По моему хохоту мужик понял, что доставки ему не видать как своих ушей и повесил трубку. © Надежда Ян / Dzen
- Отдавала кожаную куртку. Море звонков и сообщений из серии «Привезите мне домой!» — это еще ладно. Но очередная звонившая попросила поскрипеть курткой в динамик! Смешно, но ладно, поскрипела. Дама отключилась, ничего не сказав. Потом позвонила студентка, приехала, куртку забрала — очень та ей понравилась. Даже шоколадку мне привезла. Дня через 2 звонит дама, которая просила поскрипеть: «Я заберу куртку!» Говорю, что куртку уже забрали, а в ответ истерика: «Да как вы могли? Вы мне обещали. Я надеялась!» Когда я сказала, что она сама виновата — надо было как-то отреагировать на скрип, мадам ответила: «Вы должны были догадаться, что я ее возьму!» © Любительница колобков / Dzen
- Отдавали мы бесплатно хомяков, так как у ребенка началась аллергия. В придачу дарили клетки, домики, поилки. Написала мамаша многодетная, мол, очень ей надо. Забрала она все и спрашивает такая: «А корм где? Мне идти его покупать, что ли?» Пока я стоял и переваривал услышанное, мамаша кинула «Спасибо» и удалилась. А через 2 дня эти же клетки уже стояли на продажу на этом же сайте за ₽ 30 каждая, уже без хомяков. Уж не знаю, куда она их дела. После моего вежливого вопроса ей в личку: «Какого черта, сударыня?» — я был молча отправлен в черный список. После этого дал себе зарок отдавать что-то только знакомым. © Shelldonkuper / Pikabu
- Я однажды решила отдать шкаф. Позвонила девушка, стала интересоваться какими-то деталями, а я не сильна в них. Сказала, что скину ее номер телефона своему сыну, он ей перезвонит и все объяснит. Сын номер набирал раз пять, не ответила эта девушка. Потом позвонил мужчина. Мы договорились, он приехал, шкаф разобрал и часть его увез (остальное просто не влезло — обещал приехать за остатками на следующее утро). А вечером звонит первая девица и на мои слова, что шкаф уже забрали, просто начинает орать: «Я же была первая! А на звонки с незнакомых номеров я принципиально не отвечаю. У меня вот двое детей сейчас придут из садика, а им спать негде, и все из-за вас!» На мой вопрос: «Они что, у вас в шкафу спят?» — она еще больше разоралась, что это не мое дело. Дальше больше. Она и ее сожитель начали мне названивать с требованием забрать у мужчины шкаф и отдать им. Я просто ошалела от степени их тупости! © Чипита Негодяева / Dzen
- Продавал детскую качалку с электрическим приводом и разными режимами. Я ее покупал за ₽ 12 тыс., а выставил за ₽ 6 тыс., хотя она была в идеальном состоянии. Приехал мужик, долго осматривал, трогал, нюхал, в результате сказал, что берет. Полез за деньгами. Достает ₽ 5,5 тыс. и спрашивает: «За бензин ₽ 500 скинете?» И делает это с таким видом, как будто это чистая формальность и я уже по умолчанию согласен. Говорю: «Нет, не скину». Вы бы видели его глаза в этот момент: в них была такая скорбь! Начал звонить жене, что-то там бубнить в трубку, а в результате сказал, что ему нужно подумать. С тем и уехал. Я в этот день поднял цену до ₽ 7 тыс. Приехали люди и забрали качалку вообще без вопросов. © Иван Эльяшевич / Dzen
- Отдавала кукольную коляску. Так женщина мне, прежде чем приехать, всю душу вынула: «Приеду во столько-то. Ой, нет, вот во столько», «А найдите мне пакет», «А спуститесь вниз, к подъезду». Мне было жаль трех ее дочек, про которых эта дама писала, хотелось сделать им приятное, поэтому я терпела ее закидоны. Итак, я спустилась к подъезду, она попросила помочь упаковать коляску в пакет. Я говорю: «Извините, плохо себя чувствую, не могу стоять на холоде, вы уж сами». Так она лицо скривила, процедила «Спасибо» и ушла. И вот посетила меня мысль: может, эти люди находятся в положении просящих, потому что «Мне все должны» — их кредо по жизни? © Unknown author / Pikabu
- Продавала однажды спортивный детский уголок 5 в 1, совершенно новый (купили ребенку, а он не впечатлился, так уголок пришлось разобрать, и пролежал он на антресолях год). Выставили цену ₽ 5 тыс. — это в 3 раза меньше, чем уголок стоил изначально. Так меня один гражданин все уламывал снизить цену еще, а поскольку я отказалась, бросил фразу, мол, не умеете торговать. Я со злости выставила цену ₽ 7 тыс. Так тот же мужик приехал и без звука купил! Как говорится, что это было? © Sa Yuri / Dzen
- Пианино отдавал бесплатно, просто чтоб забрали. Одолели меня люди с дурацкими просьбами: «А скиньте дополнительное фото под углом в три четверти на фоне заходящего солнца», «А давайте вы мне его спустите с 4 этажа?», «А можете нам его довезти до соседнего села?» В итоге рассказал это соседу, тот позвонил брату, и они за полчаса скооперировались и утащили пианино в дом брательника, чтобы дочка музыкой занималась. Еще и чуток деньжат подкинули. © zaqderden / Pikabu
- Отдавала зимнюю куртку на мальчика в отличном состоянии через группу в соцсетях. Пришла тетка, со всех сторон осмотрела, в грубой форме потребовала пакет, в итоге забрала куртку и ушла. А вечером в той же группе я прочитала о себе кучу всего нехорошего: «Я раньше забирала через эту же группу куртку для дочки, так там отдающая и 4 платьица в подарок положила, 2 из которых были вообще не ношены, и новые колготки, и резиночки для волос. А эта мне сунула одну куртку и даже пакет дала только после требования! Знала бы, что так будет, вообще бы за курткой не поехала, нашла бы нормального отдающего — их в интернете пруд пруди, а таких, как я, благое дело делающих — помогающих избавляться от хлама — единицы!» Во как.. © Voyager / Dzen
- Знакомый на время ремонта частного дома покупал недорогой унитаз в качестве времянки, но что-то не сложилось с планами и унитаз так и простоял в коробке. Выставил он объявление в интернете: «Отдам бесплатно унитаз, новый». Халявщики, которые просили то довезти им прямо до дома, то подождать недельку, просто достали. Удалил он объявление, а потом создал новое с ценой ₽ 300 — через 2 часа унитаз уже забрали. © vp07 / Pikabu
- Я никогда особо не верила в странных покупателей, пока сама не столкнулась. Отдавала дочкину дорогую обувь, которую могла продать, но не стала заморачиваться. Было около 5 пар, я их все сложила в пакет. Пришла дама, смотрит на пакет и выдает: «А что вы мне их кучей отдаете? Расфасуйте по коробкам! Почему такое неуважение к людям?» Я ей дала минуту: либо забирает молча и уходит, либо ничего не отдам. © Татьяна Я. / Dzen
- Развожу и продаю аквариумных рыб. Чаще всего продаю сразу несколько видов, цены в среднем от ₽ 50 до ₽ 300 за штуку. И какие сообщения я получаю? «А можно за ₽ 10? Мне для ребенка», «А можно я вам масла машинного вместо денег дам?», «А привезете в дальний пригород? Нет? Ну а если я доплачу за маршрутку?», «А почтой отправите?», «А что едят? А как содержать? А с этими и теми уживутся? Спасибо, пойду в магазине таких куплю», «А эти по ₽ 100 или по ₽ 50? А, ну раз по ₽ 50, то давайте двух. В смысле они стайные и нужно 5 штук? Разводила! Мошенница! Навязываете только!» © BrowniePie / Pikabu
- Подруга продавала диван. Выставила за ₽ 10 тыс. (покупали за ₽ 26 тыс., пользовались полгода). Звонит одна дама:
— Сегодня подъедем вечером, заберем за ₽ 6 тыс., вывезем сами!
Подруга обалдела от такой наглости, но не растерялась и отвечает:
— Хорошо, только на час позже подъезжайте, чтобы муж успел открутить спинку — это ₽ 2 тыс., и 2 подлокотника — по ₽ 1 тыс. Ждем!
Не приехала дама. А диван забрала через несколько дней адекватная молодая семья. © Алеся Тро / Dzen
- У меня была дубленка большого размера. Сейчас дубленки не котируются, я решила отдать ее бесплатно. Обратилась в разные благотворительные организации, но нигде брать не хотели. Тогда дала объявление в интернете, мол, отдаю. Мне морочили голову разные дамочки примерно месяц, в итоге дубленка благополучно вернулась в кладовку, объявление я удалила. Прошло месяцев 6 или 7. Я разбирала вещи в кладовке и решила все же избавиться от дубленки. Но на этот раз назначила цену в ₽ 2 тыс. и выставила новое объявление в интернете. В течение одного дня обозначились 6 покупателей, причем реальных, готовых сейчас же перевести мне деньги. Еще через день дубленка была благополучно продана. © Елена Полякова / Dzen
- Живу в своем доме, возле забора растет огромная яблоня. Каждый год она дает богатый урожай, но больше половины приходится носить на помойку — не успеваем перерабатывать. Решил дать объявление в интернете, мол, есть бесплатные яблоки, приходите, собирайте сколько хотите и радуйтесь. Что тут началось! «А вы не могли бы нам собрать?», «А не могли бы привезти? Мы тут рядом, на рынке торгуем». Но больше всего отличилась одна мамзель. Пишет: «Я многодетная. Не соберете для нас?» Отвечаю, что мы тоже многодетные. А она такая: «Вот и прекрасно! Вас много, быстро соберете. И еще: у меня ведер нет. Вы в свои соберите, принесите, а потом, когда мы яблоки съедим, вы тару заберете!» Плюнул я на все и снял объявление, теперь каждый год ношу ведрами яблоки на мусорку! © Сергей Масленников / Dzen
- Решил купить шкаф домой, а старый уже и продавать-то как-то стыдно: дверцы провисли, побит в переездах, дитем изрисован. Но и выкинуть жалко. Ну и дал объявление: «Отдам бесплатно, условие — самовывоз». И началось:
— А вы нам его разберете?
— А спустить до машины поможете?
— А газель найдете подешевле?
— А я смогу только через неделю. Не отдавайте никому, я приеду — заберу.
И главное, чтобы просто приехать забрать — никого, у всех какие-то проблемы, которые я должен помочь им решить. Снял объявление. Выставил новое: «Шкаф б/у — ₽ 500». Купили со второго звонка. В тот же вечер приехали и забрали. © NovoselovMore.ru / Pikabu
- Решила раздать одежду сына, из которой он вырос, через соцсети. Вещей много, 3 мешка. Выставила фотки, указала, что бесплатно. Тут же строчит мне одна мадам: «Я все возьму!» Пишу, мол, хорошо, можно забрать тогда-то там-то. И она сразу: «Вы там в своем уме? Я их что, на себе потащу? Вы мне привезите в поселок, чай не обломитесь!» А поселок за 80 км от города. Тут я поняла, что интернет-благотворительность — это не мое. Вынесла мешки с одеждой к мусорке, пару вещей рядом выложила для привлечения внимания и ушла в магазин. Иду обратно — мешков нет. Ну и славненько.
- Я отдавал почти даром (купил за ₽ 70 тыс., пристраивал за символические ₽ 1 тыс.) двухъярусную деревянную кровать с полноразмерными ортопедическими матрасами. Сама мебель была сделана на заказ из массива дуба, лесенка — из нержавейки, верхний матрас был в заводском полиэтилене (не использовался). Состояние отличное, но за 2 месяца, как выставил объявление, было всего несколько звонков. Страшно мешалась эта кровать в квартире (хотел сделать ремонт), со злости хотел уже выкинуть, но в последний момент поменял цену на ₽15 тыс. И знаете, что? Она ушла за сутки! Приехали муж с женой (многодетные), забрали, сказали, что видели подобную кровать почти даром — так там наверняка были мошенники. Я им сказал, что это было мое объявление. Они удивились, хотели забрать кровать даром, но я не повелся. Посокрушались, но заплатили, разобрали и увезли. Не знаю, что у людей в мозгах. © Андрей Кузнецов / Dzen
Наглецов, которые хотят купить канарейку за копейку, чтобы пела и не ела, довольно много, и не каждый продавец найдет, что им ответить. Но есть такие люди, которые мастерски умеют сбивать спесь с подобных персонажей — мы о них целую статью написали.
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что продажа вещей в интернете — забава для людей с крепкими нервами
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