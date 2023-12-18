18 доказательств того, что продажа вещей в интернете — забава для людей с крепкими нервами

Благодаря интернету отдать или продать уже не нужные человеку вещи стало гораздо проще, чем во времена объявлений на автобусных остановках. Но порою встречаются такие покупатели, что хочется сначала завыть на луну, а потом отнести вещи к ближайшей мусорке от греха подальше.

Наглецов, которые хотят купить канарейку за копейку, чтобы пела и не ела, довольно много, и не каждый продавец найдет, что им ответить. Но есть такие люди, которые мастерски умеют сбивать спесь с подобных персонажей — мы о них целую статью написали.