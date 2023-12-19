18 доказательств того, что с маминой поддержкой можно горы свернуть

Пожалуй, каждому человеку в любом возрасте — хоть в 5 лет, хоть в 50 — важно ощущать поддержку родных. Ну а кто может быть ближе мамы? Иногда даже доброго слова из ее уст достаточно, чтобы все проблемы улетучились. Ну а если уж мамочка берется помогать делами и поступками, то тут никакие невзгоды не страшны.

Есть люди, чью поддержку мы ощущаем всю жизнь, а есть те, которые понятия не имеют о «личных границах» и все время норовят их нарушать. Это могут быть родственники, соседи или коллеги по работе. Главное, не тратить на них слишком много времени и энергии — они этого не стоят.